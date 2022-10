TỬ VI 2993

Đối với nam giới : Sự nghiệp có biến chuyển, nhưng chưa được đề nghị làm một công việc tốt hơn hoặc có cơ hội mở rộng thương mại. Hy vọng thử thách giảm dần, cần kiên nhẫn tiến tới. Có tin vui trong gia đình như thêm người, người thân an khang hay thêm bè bạn.

Đối với giới cao niên : Áp lực giảm bớt, nhưng khoan đi xa. Nên thận trọng khi ra ngoài khi tiết trời thay đổi cực đoan và tránh dùng những thứ kích thích và an thần.

Đối với nữ giới : Tình cảm kém khởi sắc, hoặc gia đình có tin buồn hoặc bên ngoài có kẻ chống đối, ghen ghét. Giao tế khó êm ấm nên tìm cơ hội cải thiện và hòa đồng. Đề phòng sức khỏe do dị ứng, và sinh hoạt các mặt nên thận trọng tránh rủi ro. Nhận tin vui về giấy tờ đang mong đợi hoặc quà cáp.

Tuổi Thìn:

Trong tuần thứ ba tháng 9 năm Nhâm Dần vận trình của người tuổi Thìn có hai mặt tài lộc và sự nghiệp tạm bình ổn, còn về sức khỏe cần phải săn sóc thêm.

Đối với nam giới: Phòng rủi ro trong sinh hoạt, tai nạn do đi đứng bơi lội, tập tành, giải trí hay leo trèo. Sự nghiệp có xu hướng phấn chấn, tiền bạc dồi dào hơn nhưng không có của hoành tài hay ngoại tài nên hạn chế trò may rủi. Có hao thoát cuối tuần do máy móc, nhà cửa có nhu cầu tu sửa. Phòng ho suyễn.

Đối với nữ giới: Gia đạo bình an, nhiều hy vọng nhờ con cái chăm chỉ và công việc có thành tựu. Người còn cô đơn có tin vui nhờ gặp đối tượng ưng ý và cơ hội gặp gỡ, giao lưu vui vẻ. Không nên coi thường chứng đau nhức mới xuất hiện. Cần theo dõi và sớm trị liệu.

Đối với giới cao niên: Đoàn tụ gia đình, có dâu hoặc có rể hay có cháu. Phòng giấy tờ gặp trục trặc và máy móc, nhà cửa hư hỏng.

Tuổi Tỵ:

Trong tuần thứ ba tháng 9 năm Nhâm Dần vận trình người tuổi Tỵ cảm nhận công việc bình thường. Còn tiền bạc tạm thời ổn định, nhưng có dấu hiệu hao thoát mới xuất hiện nên mau chóng chừng mực chi tiêu.

Đối với nam giới: Kế hoạch hợp tác có vấn đề. Tránh đầu tư vội vàng, cần thận trọng từng bước trên đường sự nghiệp mới duy trì được sinh hoạt không bị ảnh hương nhiều khi kinh tế bên ngoài suy thoái… Có người đề nghị hợp tác làm ăn lâu dài chưa nên nhận vì khó dự đoán thành quả khi nạn lạm phát leo thang.

Đối với nữ giới: Tuổi trẻ có dịp hội ngộ với người khác phái giúp giao tế sôi động và nguồn vui, niềm tin tăng cao. Sinh hoạt, nhất là lúc ra ngoài nên thận trọng. Chưa nên mua sắm bất động sản trong thời gian trước mắt và cần quản lý tài chính chặt chẽ hơn tránh thất thoát. Nên ủng hộ tinh thần người bạn đời và nếu chưa có gia đình nên tạo sự hòa hợp với đối tượng.

Đối với giới cao niên: Nhàn lạc trong tầm tay nên nắm giữ. Sự nghiệp đã ổn định nên nghỉ ngơi nhiều và hòa hợp với người xung quanh, tránh những chuyện nhỏ làm tổn hại sức khỏe.