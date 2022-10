TỬ VI 2999

Đối với nam giới : Tài chính chưa ổn định, nhất là nguồn phụ, nên thủ không nên công, hy vọng một giao ước tiền bạc thành công. Sự nghiệp đổi mới cần phải vất vả nhiều nhưng có cơ may mới nên nắm để cải thiện công việc. Tránh tranh cãi và kiện tụng vì những bất đồng nhỏ.

Đối với nữ giới : Nguồn chính tiền bạc ổn định nhưng nguồn phụ chưa có, trong khi nhu cầu chi tiêu tăng. Cần kiên nhẫn và tiết kiệm. Chỉ có thể đầu tư hay mua sắm trong chừng mực. Tránh tranh cãi hay gây mâu thuẫn trong giao tế do ngôn ngữ hay cảm xúc thiếu chừng mực. Việc làm tiến triển chậm và phải cố gắng nhiều mà thành quả ít.

Đối với nam giới : Việc làm tạm bình thường nhưng thành tựu không như ý. Chỉ có thể đầu tư và mua sắm chừng mực vì tài chính chỉ tạm ổn định. Khó ngăn khoản chi gia tăng do vật giá leo thang. Được người quan tâm và khuyến khích, giúp trợ lực về tinh thần đối với hoàn cảnh kinh tế bên ngoài bấp bênh.

Đối với nữ giới : Có quý nhân giúp đỡ một kế hoạch đang theo đuổi nhưng gặp trắc trở nhưng thành quả mới là bước đầu, vẫn cần tự mình phấn chấn và cố gắng. Tài chính có dấu hiệu hao thoát vì mất mát hay mua lầm một món đồ hoặc do đồng tiền mất giá. Nguồn vui gia đình tạo hạnh phúc bên trong nhưng nên tránh khẩu thiệt thị phi bên ngoài để “trong ấm ngoài êm.”

Tuổi Thìn:

Vận trình trong tuần thứ hai tháng 10 âm lịch năm Nhâm Dần người tuổi Thìn cần thận trọng trong việc làm và trong giao tế nhân sự. Tài chính gây áp lực lên chi tiêu.

Đối với nam giới: Tiền bạc khó ổn định và có nguồn chi bất ngờ cho sửa chữa, bảo trì hoặc lỗ vốn. Tránh rủi ro xảy ra khi làm việc hay khi lái xe vì tuần này khó tránh ảnh hưởng của hung tinh như Hối khí, Lục hại. Có mâu thuẫn với thân thích hay bạn bè, đồng nghiệp nên kịp thời hóa giải.

Đối với nữ giới: Áp lực công việc tăng từng ngày nên kiên nhẫn và tìm cách thích nghi hơn là thoái bộ và nản chí. Phải lo lắng cho sức khỏe bản thân và thân thích. Đề phòng tranh cãi gây tổn hại cho thân tình, cho giao tế nhân sự nói chung và sinh ra mâu thuẫn lâu dài có hại cho sinh hoạt và hạnh phúc. Tài chính kém bình thường nên thích nghi chờ cơ hội phát tài hơn là thoái chí.

Đối với các vị cao niên: Sức khỏe có vấn đề về tiêu hóa và tinh thần kém thoải mái vì nhiều mối quan tâm. Nên tìm nguồn vui trong tri túc và tri nhàn.

Tuổi Tỵ:

Vận trình trong tuần thứ hai tháng 10 âm lịch năm Nhâm Dần người tuổi Tỵ chưa hy vọng thành công về sự nghiệp nhưng tài chính đương bế tắc hy vọng được khai thông.

Đối với nam giới: Sự nghiệp kém tươi sáng, việc chưa ưng ý nhưng mưu sự cuối tuần như phỏng vấn, sát hạch, tuyển dụng, ký kết… lại có kết quả. Tài chính có áp lực vì chi nhiều hơn thu, nên giữ vững chính sách tiết kiệm vì hao thoát do yếu tố khách quan, nhất là do nạn lạm phát bên ngoài, chứ không do bản thân. Có mâu thuẫn trong giao tế nhưng có cơ hội hóa giải cuối tuần.

Đối với nữ giới: Tài chính chưa ổn vì chi nhiều khoản chi ngoài dự liệu cho bảo trì, sửa chữa trong khi vật giá leo thang và nguồn thu giảm. Phòng rủi ro trong nhà, ngoài ngõ trong sinh hoạt cho mình và cho thân thích… Thành công trong giao tế, nhưng có sóng gió trong gia đình. Nên giữ vững tình trạng “trong ấm ngoài êm.”

Đối với các vị cao niên: Một tuần có nguồn vui về tinh thần nhờ công trình đóng góp cho bản thân, gia đình và xã hội. Có cơ hội thư giãn và nghỉ ngơi.