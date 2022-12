TỬ VI 3017

Đối với nữ giới : Sự nghiệp có chút bấp bênh, vất vả hơn và và thu nhập ít hơn. Chưa nên đổi việc làm hay chỗ làm vì cơ may chưa tới. Tình cảm khó êm, nên hòa hợp trong nhà và giao tế bên ngoài để đón năm mới. Tiền bạc tạm ổn định nhưng cần có kế hoạch tiết kiệm hơn nữa. Thời tiết thay đổi nên thận trọng gìn giữ an khang.

Đối với nam giới : Nên tiếp tục kế hoạch tiết kiệm vì tương lai có thử thách do kinh tế khách quan suy thoái. Việc làm tạo sự bận rộn và nhu cầu cố gắng. Trong nhà êm ấm và có tin vui về thân thích thành tựu hay đoàn tụ. Tiếp xúc ngoại giới hay di chuyển nên thận trọng. Coi chừng sức khỏe có rắc rối như dị ứng hay cảm cúm.

Đối với nữ giới : Có cơ hội đi xa trong tuần. Thận trọng trong giao tế nhất là với người khác phái. Đề phòng thị phi khẩu thiệt và mâu thuẫn do ngôn ngữ hay cảm xúc quá độ hoặc vì bận rộn và mệt mỏi. Tránh tranh cãi hay kiện tụng vì bất lợi. Tài chính hao thoát nhưng có hoạnh tài trong tuần hay được tăng lương hoặc nhận quà hay được giúp đỡ. Có quý nhân đề nghị làm ăn nên suy nghĩ thận trọng.

Đối với giới cao niên : Có quà tặng hay khách tới thăm. Khoan kế hoạch đi xa nghỉ ngơi vì gìn giữ an khang là trọng. Không lạc quan về tin tức giấy tờ hay từ thân quyến.

Vận trình của người tuổi Tỵ trong tuần thứ hai tháng 12 âm lịch năm Nhâm Dần về hai mặt tài chính và sự nghiệp không có gì phát triển hơn tuần trước. Cần kiên định và thích ứng. Phòng giữ an khang.

Vận trình của người tuổi Mùi trong tuần thứ hai tháng 12 âm lịch năm Nhâm Dần chưa hanh thông về tiền bạc và sự nghiệp. Có tin vui về sức khỏe và từ một cơ may.

Tuổi Tuất:

Vận trình của người tuổi Tuất trong tuần thứ hai tháng 12 âm lịch năm Nhâm Dần về nhiều mặt giảm hẳn áp lực. Quan trọng nhất là khoan làm kế hoạch lớn trong tuần mà nên tìm cơ hội thư giãn, nghỉ ngơi.

Đối với nam giới: Cần củng cố các mặt và mở rộng giao tế, thắt chặt tình cảm gia đình. Những ngày trước mặt tạm gác dấn thân mưu sự mà nên thư giãn và nghỉ ngơi. Nên tránh những việc sẽ gây bận tâm và giảm nguồn lạc quan. Chưa nên mua sắm nhà cửa hay máy móc hay đầu tư khoản lớn trong tuần này. Ngừng việc thử thời vận và phiêu lưu tình cảm.

Đối với nữ giới: Sự nghiệp có áp lực đổi thay nhưng lại có cơ may giải tỏa phần nào bế tắc do hoàn cảnh khách quan gây ra. Trong gia đình tình cảm kém hài hòa nhưng có cơ may hòa giải nên nắm. Người cô đơn có cơ hội gặp gỡ tốt cuối tuần nhưng nên kéo dài thời gian tìm hiểu. Coi chừng tiêu hóa có vấn đề. Mua lầm một món đồ hay mất mát hoặc phải chi cho bệnh hoạn, mỹ viện.

Đối với giới cao niên: Tránh khẩu thiệt thị phi và sinh hoạt nên thận trọng. Có dịp tiệc tùng cuối tuần. Nên nghỉ ngơi nhiều và có thể du ngoạn, du lịch cho thoải mái.