TỬ VI 3029

Đối với nam giới : Đường sự nghiệp tạm êm xuôi dù có áp lực thay đổi nhưng nếu cần đổi thay cũng từng bước tiến hành chứ đừng vội vàng. Tài chính khó bình thường, vật giá leo thang, nguồn phụ hạn chế nhưng thích nghi được. Khoan đầu tư khoản lớn hay chơi trò may rủi. Phòng cảm cúm.

Vào tuần thứ tư tháng giêng năm Quý Mão người tuổi Tý có những ngày tương đối hanh thông về việc làm và tiền bạc nhờ gặp cơ may hoặc quý nhân phù trợ.

Đối với các vị cao niên : Có tin vui bất ngờ về tài chính hay trong giao tế. Một tuần thân tâm an lành, nhiều cơ hội tiệc tùng, hội họp.

Đối với nữ giới : Có tin vui trong gia đình về cưới hỏi hay thêm người hay được bè bạn quan tâm. Có thay đổi trong việc làm và thử thách cần đối phó. Sinh hoạt nên thận trọng để phòng giữ an khang. Có dấu hiệu hao tài nhưng cuối tuần có cơ may về tài chính nên tiền bạc tạm ổn định.

Đối với nam giới : Tài chính hao thoát nhưng hy vọng có biện pháp cải thiện nhờ tiết kiệm và thích ứng với hoàn cảnh khách quan. Sự nghiệp có áp lực vì phải đầu tư nhiều công sức và phải đối phó với cạnh tranh và khó khăn do ngoại giới tác động. Đề phòng rủi ro như hỏa hoạn hay té ngã. Coi chừng có khoản chi bất ngờ cuối tuần.

Đối với nam giới : Công việc có thử thách, việc làm vất vả và kết quả tạm thời như ý. Có cơ hội đi xa, du lịch hay du ngoạn hoặc tiếp thị. Có người giúp đỡ hay cơ may giải quyết một phần khó khăn trong công việc. Tình cảm có nhiều áp lực nên giải tỏa và bao dung để tâm hồn thanh thản. Chưa nên đầu tư các khoản quan trọng như mua nhà sắm xe hay các mục tiêu bấp bênh, may rủi khó lường. Di chuyển nên thận trọng.

Vào tuần thứ tư tháng giêng năm Quý Mão người tuổi Ngọ cảm nhận về tài chính chưa ổn do hoàn cảnh khách quan gây ra nhưng có nhiều thay đổi tích cực trong việc làm nên phấn chấn tinh thần.

Đối với nữ giới : Khoan bán hay mua món đồ như dự tính vì giá cả thay đổi khó lường định. Có khó khăn về việc làm nhưng chưa tìm được cách giải quyết ổn thỏa vì thiếu cơ may tới tay và quý nhân giúp đỡ. Tiền bạc khó ổn định, bản thân chi tiêu nhiều mà đồng tiền mất giá. Cuối tuần coi chừng phải chi cho bảo trì và sửa chữa. Cuối tuần gia đạo có cơ hội hòa giải và cảm thông.

Đối với nữ giới : Có áp lực nơi làm việc hoặc nơi học tập như có sự đổi mới, việc nhiều hoặc môi trường làm việc bất tiện. Thu nhập lại giảm, thành quả không như ý mà cố gắng phải tăng. Chưa tìm được cơ may thực hiện kế hoạch đầu năm. Tiền bạc gây khó khăn chi tiêu. Có cơ hội di chuyển như du lịch hay du ngoạn nhưng nên chừng mực chi tiêu vì sắp hết “tháng giêng là tháng ăn chơi”. Tạm thời chưa nên nhận lời hợp tác.

Đối với nam giới : Tiền bạc chưa khả quan, chi thu thiếu cân bằng, nguồn chính giảm, vật giá leo thang nên phải “thắt lưng buộc bụng”, chưa thể chi tiêu rộng rãi. Hơn nữa công việc bấp bênh, thành quả giảm. Cần bình tĩnh, kiên trì và thích nghi để giải quyết khó khăn tạm thời. Sức khỏe chuyển biến tốt, nhưng sinh hoạt nên thận trọng để phòng giữ an khang.

Đối với nam giới : Dự án thực hiện trong tuần có khả năng thành công nên tiếp tục theo đừng bỏ ngang dù gặp trở lực. Tiền bạc chưa được ổn định, doanh thu giảm, chi tiêu nhiều nhưng xem ra vẫn tạm chấp nhận được. Đừng quá chú trong tới thu lợi trước mắt mà nhắm vào lợi ích lâu dài. Giải quyết được một mối lo nhờ óc sáng tạo và khả năng thích ứng. Cần coi trọng gìn giữ an khang.

Tuổi Hợi:

Vào tuần thứ tư tháng giêng năm Quý Mão người tuổi Hợi thấy hanh thông hơn trong công việc nhờ sớm thích nghi và nỗ lực vượt khó. Nhưng tài chính chưa như ý và kiện khang khó tránh áp lực do phải cố gắng trước khó khăn do môi trường khách quan bấp bênh và nhiều thử thách gây ra.

Đối với nam giới: Tài chánh có áp lực nhưng có sự hỗ trợ của quý nhân, của nguồn tài trợ hay cơ may. Nhưng vẫn cần có kế hoạch giảm chi và tăng thu vì khó khăn khách quan tạo ra còn dài. Có thử thách mới trước một kế hoạch quan trọng nhưng tinh thần sáng tạo cao nên gỡ rối và có thành tựu. Sinh hoạt nên thận trọng. Phòng bệnh truyền nhiễm.

Đối với nữ giới: Có cơ hội di chuyển và thảnh thơi về tinh thần nhờ du lịch hay du ngoạn. Tài chính hao thoát vì doanh thu giảm hay do đầu tư vụng hoặc do hoàn cảnh kinh tế bên ngoài suy thoái gây ra nhưng bản thân thích ứng dược và thích nghi khả quan. Sự nghiệp có hướng mới hy vọng nhưng có áp lực do thay đổi tạo ra. Được tin vui về bè bạn hay thân thích.

Đối với các vị cao niên: Hưởng những ngày hội họp vui vẻ. Có cơ hội tiệc tùng và được mọi người kính trọng. Di chuyển hay ăn uống cần thận trọng.