Tử Vi Hàng Tuần

Tuần thứ ba tháng tư âm lịch hay tháng Đinh Tỵ năm Quý Mão khởi đầu vào ngày 15 âm lịch hay ngày Tân Mão (02-06-2023 dương lịch). Ngày 19 hay Ất Mùi (06-06-2023) rất tốt vì tuế hợp (Hợi- Mão-Mùi tam hợp). Còn ngày 21 (08-06-2023 dương lịch) hay Đinh Dậu xấu vì bị tuế phá (Dậu xung với Mão.) Các ngày còn lại trong tuần đểu bình thường, nếu cần dùng thì chọn giờ tốt để mưu sự quan trọng như mở cửa hàng, du lịch, ký hợp đồng, phỏng vấn, tu bổ, dọn nhà, xuất kho, cưới hỏi… Nên nhớ trong việc chọn ngày nên tránh các ngày xung khắc với tuổi người muốn chọn, như tuổi tý đừng chọn ngày Ngọ, tuổi Thìn không chọn ngày Tuất và ngược lại.

Tuổi Tý:

Tuần thứ ba tháng tư âm lịch hay tháng Đinh Tỵ năm Quý Mão người tuổi Tý về tài chính còn dấu hiệu kém hanh thông nhưng sự nghiệp bớt hẳn áp lực. Đề phòng giao tế có rắc rối.

Đối với nam giới: Việc làm có hứa hẹn cải thiện, thành quả tăng nhờ môi trường hoạt động thoáng hơn và sự thích ứng bén nhậy. Giao thiệp bên ngoài gặp rắc rối vì mâu thuẫn với bạn bè khác chính kiến, hay quan điểm… trong nhà có chuyện phiền muộn với thân thích. Tài chính hao thoát do các khoản chi bất ngờ, trong hoàn cảnh kinh tế khách quan suy thoái. Nên hạn chế đầu tư, mua sắm và đỏ đen.

Đối với nữ giới: Tiền bạc hao thoát, nhu cầu chi tiêu tăng trong khi thuế cao, vật giá lên cao…, nên chi tiêu phải thận trọng, chưa thể mua nhà hay sắm xe hoặc giải trí quá mức. Tình cảm nhiều mâu thuẫn diễn ra tranh cãi và tranh chấp. Công việc hay việc học có cơ hội phát triển nhờ sớm thích ứng và chọn lựa hướng tiến hợp lý.

Đối với giới cao niên: Nhiều cơ hội hội họp cộng đồng và tham dự các cuộc vui và tiệc tùng. Đề phòng kém ăn, kém ngủ.

Tuổi Sửu:

Tuần thứ ba tháng tư âm lịch hay tháng Đinh Tỵ năm Quý Mão người tuổi Sửu cảm nhận ổn định hơn về sự nghiệp. Tiền bạc còn áp lực chi tiêu. Cần “liệu cơm gắp mắm”. Lại có chút rắc rối về sức khỏe cần sớm theo dõi.

Đối với nam giới: Việc làm giảm áp lực nhờ cố gắng và khéo thích nghi. Nhìn chung sự nghiệp phát triển đều nhưng coi chừng có yếu tố mới cần vượt khó, cần thêm lao tâm, lao lực. Tài chính kém ổn định kể cả nguồn chính, vẫn cần kế hoạch tiết kiệm trong chi tiêu và ngừng hẳn thú giải trí có hại, kể cả việc đầu tư chỉ trông cậy vào may rủi.

Đối với nữ giới: Sự nghiệp dao động, công việc đầu tuần còn bấp bênh, vì yếu tố mới nhưng sẽ vượt qua nhờ có quý nhân hay một cơ may xuất hiện. Tiền bạc bớt hao thoát nhờ chi tiêu có kế hoạch và hy vọng có quà hay nhận một nguồn tiền bất ngờ. Nhiều cơ hội vui chơi nhưng cần chừng mực vì sức khỏe kém ổn định và túi tiền dễ vơi.

Đối với giới cao niên: Có tin vui và nhiều cuộc vui chờ đợi tham dự nhưng cần nghỉ ngơi, tiết kiệm và bỏ bớt chất kích thích.

Tuổi Dần:

Tuần thứ ba tháng tư âm lịch hay tháng Đinh Tỵ năm Quý Mão người tuổi Dần cảm nhận sự nghiệp có yếu tố mới cần quyết định: công việc có thử thách, tiền bạc bấp bênh. Cần sớm thích ứng và lấy tĩnh chế động. Hy vọng đường cải tiền sớm xuất hiện.

Đối với nam giới: Tài chính vẫn kém sáng sủa nhưng nhờ thích ứng được nên không gây áp lực mạnh. Được tin vui về thuế má hay một nguồn tài trợ. Sự nghiệp đòi hỏi cố gắng thích nghi, nhờ có yếu tố mới như có thêm việc phụ hay đổi việc mới thích hợp hơn. Tình cảm có cơ hội đầy hương sắc nhờ bên trong có hỗ trợ bên ngoài có cảm thông.

Đối với nữ giới: Tài chính tuy chưa ổn vì nguồn thu giảm và có khoản chi tiêu bất ngờ nhưng hy vọng nhận một nguồn tài trợ hay lời lãi trong cuộc trao đổi, buôn bán hoặc giải trừ nợ nần. Đường sự nghiệp có hướng mới và có người giúp đỡ. Nhiều cơ hội họp bạn và giải trí nhưng nên lợi dụng giao tế nên hương, hợp tác thêm lợi.

Đối với giới cao niên: Hao tinh còn chiếu mệnh. Cần tránh đỏ đen và đầu tư bấp bênh vì chưa có ngoại tài. Nên sớm chú trọng theo dõi rối loạn tiêu hóa.

Tuổi Mão:

Tuần thứ ba tháng tư âm lịch hay tháng Đinh Tỵ năm Quý Mão người tuổi Mão về sự nghiệp có áp lực, tài chính chưa hưng vượng, lại di chuyển nhiều và thêm lao tâm, lao lực.

Đối với nam giới: Bận rộn nhiều vì công việc phức tạp, tốn thời gian mà năng xuất không lên cao. Nên tiếp tục kiên nhẫn, lấy “tích tiểu thành đại” làm kế hoạch. Khoan tham dự những dự tính tốn kém như tiệc tùng, du lịch nếu không lợi cho việc làm. Có mâu thuẫn và chút khó khăn trong giao tế, nên nghĩ tới “nhân hòa vạn sự hưng.” Sinh hoạt và di chuyển nên thận trọng.

Đối với nữ giới: Chưa có cơ may hay quý nhân hỗ trợ cho việc làm, bản thân cần cố gắng vượt khó, hy vọng cuối tuần có cơ hội di chuyển như du lịch hay đổi việc theo hướng tốt. Tài chính sẽ tạm ổn nhưng đầu tuần còn phải chi nhiều khoản bất ngờ về việc hiếu-hỉ, mua sắm…

Đối với giới cao niên: Có món tiền bất ngờ như quà biếu hay từ giảm thuế hoặc được trả nợ hay lãnh chút ngoại tài. Cần điều hòa hoạt động và nghỉ ngơi.

Tuổi Thìn:

Tuần thứ ba tháng tư âm lịch hay tháng Đinh Tỵ năm Quý Mão người tuổi Thìn cảm nhận tình cảm nhiều xáo trộn và chi tiêu chưa giảm bớt áp lực. Sự nghiệp bình thường hơn dù có cạnh tranh và không thiếu áp lực cần khắc phục.

Đối với nam giới: Có áp lực nơi làm hay buôn bán vì “người khôn, của khó” trong khi giao tế kém thuận, phải lấy sức mình làm chính, trí mình soi đường. Tài chính có dấu hiệu cải thiện vào cuối tuần nếu đầu tuần biết thắt chặt túi tiền. Hiện tình vẫn không nên đỏ đen, mua sắm tùy tiện, hay đầu tư các khoản nhiều nguy cơ.

Đối với nữ giới: Sinh hoạt hay di chuyển nên thận trọng. Phải chú trọng tới sức khỏe vì dị ứng gây đau nhức, kể cả răng lợi cần theo dõi. Đề phòng hỏa hoạn trong nhà hay rủi ro cho trẻ nhỏ. Chi tiêu đầu tuần lên cao nhưng cuối tuần có cơ hội tiết kiệm nên nắm giữ, đừng đua đòi “vung tay quá trán!”

Đối với giới cao niên: Nhiều cuộc vui nhưng có dấu hiệu khẩu thiệt thị phi vả bệnh răng, miệng. Cần cải thiện giao thiệp bên trong và bên ngoài.

Tuổi Tỵ:

Tuần thứ ba tháng tư âm lịch hay tháng Đinh Tỵ năm Quý Mão người tuổi Tỵ cảm nhận vận trình có dấu hiệu cải thiện về sự nghiệp và tài chính nhưng coi chừng sức khỏe có dấu hiệu cảm cúm hay ho suyễn.

Đối với nam giới: Có tin mừng về tài chính như được tăng lương hay có ngoại tài, được giảm thuế hay nhận quà cáp. Việc làm hay việc học bình thường hơn, hy vọng có cơ may phát triển tài năng và thực hiện kế hoạch và gặt hái được một số thành tựu trước mắt…

Đối với nữ giới: Cuối tuần có cơ may hay quý nhân giúp đỡ giải quyết một vướng mắc nhưng vẫn phải lấy mình làm chủ trong cố gắng thích nghi và dấn thân. Vào cuối tuần tiền bạc sẽ vượng hơn, kể cả nguồn phụ, có phần thưởng hay nhận quà cáp. Di chuyển, cũng như giải trí nên thận trọng, nhất là nếu ra ngoài và đi xa

Đối với giới cao niên: Nên sống thư giãn và điều độ, nên kết hợp giữa hoạt động ngoài trời và trong nhà. Tránh tranh cãi và cảm xúc quá độ dễ gây hao tổn tới giao tế.

Tuổi Ngọ:

Tuần thứ ba tháng tư âm lịch hay tháng Đinh Tỵ năm Quý Mão người tuổi Ngọ cảm nhận về tình cảm hy vọng giao hòa, sẽ di chuyển nhiều và khó tránh hao tài, tốn của.

Đối với nam giới: Tài chính chi nhiều hơn thu, tránh đầu tư hay mua sắm bạo tay, giải trí quá mức, vay mượn lan tràn vì tương lai gần hao thoát còn khó tránh. Sự nghiệp có hướng mới hứa hẹn và việc làm có thành tựu nhưng không thể lơ là việc chủ động và cố gắng vượt khó. Quan hệ giao tế đã cải thiện hy vọng “trong ấm ngoài êm.”

Đối với nữ giới: Có mâu thuẫn với người thân, nhưng lại sớm được thông cảm. Đoàn kết, vui vẻ với bạn bè có lợi cho thăng tiến sự nghiệp nên duy trì vững vàng. Có quý nhân giúp đỡ về tài chính nhưng nên hạn chế vay mượn hay đầu tư, giải trí hoặc đỏ đen hoặc vung tay mua sắm.

Đối với giới cao niên: Có nhiều cơ hội di chuyển như đi xa hay đổi nơi làm việc. Đề phòng rủi ro hay cảm hàn nhất là khi ra ngoài lúc thời tiết khắc nghiệt.

Tuổi Mùi:

Tuần thứ ba tháng tư âm lịch hay tháng Đinh Tỵ năm Quý Mão người tuổi Mùi về việc làm có dấu hiệu giảm nhiều áp lực và sức khỏe tăng tiến và hy vọng hưởng tình cảm giao hòa trong mùa hoa nở.

Đối với nam giới: Được người khác phái chú ý. Toan tính kết hợp có lợi. Nhưng nếu kém thành ý nên hạn chế đà lòng. Sự nghiệp chưa êm xuôi như ý, tuy con đương mới mở hấp dẫn, có khả năng thành công nhưng nhiều thử thách cần vượt. Tiền bạc chưa ổn định vì làm nhiều chi nhiều trong khi nhu cầu tăng mà vật giá leo thang…

Đối với nữ giới: Tài chính tạm thời giảm dấu hiệu hao thoát. Nên tiếp tục giảm chi các khoản không cần thiết và “thắt lưng buộc bụng.” Cần nghỉ ngơi và bớt hội họp, tiệc tùng. Nên hạn chế xúc động để tinh thần yên vui. Tình cảm tuy đa dạng nhưng nhiều phiền lụy về sau.

Đối với giới cao niên: Có tin mừng về giấy tờ hay thuế vụ. Sức khỏe có vấn đề như ho hoặc bài tiết nên sớm theo dõi chứng trạng bất thường để sớm trị liệu sẽ có lợi cho an khang.

Tuổi Thân:

Tuần thứ ba tháng tư âm lịch hay tháng Đinh Tỵ năm Quý Mão người tuổi Thân về mặt tài chính ổn định hơn, công việc bình thường dần nhưng sức khỏe chưa như ý.

Đối với nam giới: Tài chính tạm ổn nhưng cần hạn chế chi tiêu và mua sắm quá mức vì bên ngoài lạm phát, thuế má tăng cao, dịch bệnh còn đe dọa. Trong khi ấy sự nghiệp, việc học cũng như việc làm, chỉ có cơ hội phát triển ngắn hạn và không thiếu chông gai khi kinh tế bên ngoài suy thoái.

Đối với nữ giới: Hao tinh còn ở mệnh cung, xã hội còn bất ổn. Chưa phải lúc đầu tư lớn và mua sắm khoản quan trọng dù tài chính đã có dấu hiệu ổn định hơn. Sức khỏe có chút thử thách gây kém ăn, ít ngủ, nhiều hồi hộp hoặc đau nhức cần theo dõi. Tình cảm tươi vui và có người quan tâm và khuyến khích nên tận dụng cơ hội “hòa khí sinh tài.”

Đối với giới cao niên: Di chuyển và sinh hoạt nên thận trọng. Có tin vui trong gia đạo và dịp hội họp, thăm viếng cuối tuần.

Tuổi Dậu:

Tuần thứ ba tháng tư âm lịch hay tháng Đinh Tỵ năm Quý Mão người tuổi Dậu có nhiều cơ hội khuếch trương sự nghiệp và tài chính nhưng có rủi ro, bệnh hoạn cần đề phòng trong sinh hoạt.

Đối với nam giới: Có cơ may trong việc làm như việc mới có lợi. Có thể mở rộng giao thiệp và buôn bán hợp với toan tính của mình. Di chuyển và tiếp xúc nên thận trọng, coi chừng rủi ro, nhiễm bệnh kể cả lúc du ngoạn, giải trí… Tránh tranh cãi và tranh tụng gây rắc rối cho kế hoạch đang theo.

Đối với nữ giới: Một tuần việc làm hay việc học có yếu tố mới thuận lợi nhưng cũng có rắc rối nên tránh bằng cách thận trọng tiến lui và mềm mỏng cư xử. Di chuyển nhiều như du ngoạn, thăm viếng, du lịch hay do kinh doanh. Có quý nhân giúp giải quyết một vấn đề tài chính nhưng cũng bị nợ nần thúc giục.

Đối với giới cao niên: Có tin tốt về tài chính như đòi được nợ hay có quà hoặc nhận tài trợ. Một tuần tinh thần và thể xác thoải mái.

Tuổi Tuất:

Tuần thứ ba tháng tư âm lịch hay tháng Đinh Tỵ năm Quý Mão người tuổi Tuất cảm nhận khó được hưởng những ngày công việc tiến triển như ý mà còn nhiều ưu tư trước áp lực về tài chính và tình cảm gia tăng.

Đối với nam giới: Việc làm tiến triển kém khả quan, áp lực trên đường sự nghiệp khó giảm vì kinh tế bên ngoài suy thoái tác động tới kế hoạch đang theo. Từ đó dẫn tới có hao thoát về tài chính và rắc rối trong ngoài khiến tình cảm nhiều thử thách.

Đối với nữ giới: Tình cảm dao động, tranh cãi với thân thích và cộng tác viên, khó gặp cơ may hay có quý nhân phù trợ. Tinh thần dao động và óc sáng tạo, sự cố gắng khó phát huy. Tài chính chưa ổn định, kể cả hai nguồn chính và phụ. Có cơ hội tiệc tùng hội họp nhưng nên hạn chế để thư giãn và tiết kiệm.

Đối với giới cao niên: Nhiều cơ hội di chuyển và tiệc tùng nhưng cần thận trọng trong ẩm thực và chừng mực tham dự.

Tuổi Hợi:

Tuần thứ ba tháng tư âm lịch hay tháng Đinh Tỵ năm Quý Mão người tuổi Hợi hy vọng có nhiều cơ may về tài chính và việc làm. Tuy nhiên, cần thận trọng gìn giữ an khang.

Đối với nam giới: Tiền bạc vượng hơn tuy có nhiều khoản tiêu pha ngoài kế hoạch nhưng lại có khoản ngoại thu bất ngờ kể cả một nguồn tài trợ hay lời lãi. Nhận tin vui về việc làm, giải tỏa áp lực tinh thần đè nặng. Coi chừng rắc rối thời tiết biến đổi khiến cảm cúm hay ho suyễn.

Đối với nữ giới: Coi chừng Hàm trì chiếu mệnh và mang nợ đào hoa. Nhưng cũng hy vọng có quý nhân hay có người quan tâm giúp đỡ hoặc khuyến khích. Sức khỏe chưa ổn định, nhất là chứng dị ứng hay nhức răng, xương khớp. Tiền bạc nên chi tiêu trong chừng mực vì nguồn thu giảm trong khi khoản chi tăng cao do kinh tế suy thoái.

Đối với giới cao niên: Một tuần thân tâm thoải mái và khả năng sáng tạo lên cao. “Phòng bệnh hơn chữa bệnh” dù được người thân săn sóc và có cuộc sống êm ả.