Tử vi hàng tuần

Tuần thứ hai tháng hai nhuận năm Quý Mão bắt đầu một ngày đẹp, ngày 8 hay ngày Bính Tuất (29-03-2023) là ngày tốt vì tuế hợp (Tuất-Mão nhị hợp). Các ngày còn lại bình thường. Nếu cần chọn giờ tốt để mưu sự quan trọng như mở cửa hàng, du lịch, ký hợp đồng, phỏng vấn, tu bổ, dọn nhà, xuất kho, cưới hỏi… Nên nhớ trong việc chọn ngày nên tránh các ngày xung khắc với tuổi người muốn chọn, như tuổi Tý đừng chọn ngày Ngọ, tuổi Thìn không chọn ngày Tuất và ngược lại.

Tuổi Tý:

Tuần thứ hai tháng hai nhuận năm Quý Mão người tuổi Tý hy vọng gặp một số mặt thuận lợi về giao thiệp giúp khắc phục được một phần trở ngại trong sinh hoạt quý vị gặp trong tuần đầu chuyển tiếp.

Đối với nam giới: Có dịp tiệc tùng, gặp gỡ bạn bè nhưng cần chừng mực cảm tình và ngôn ngữ. Có tin biến động về sự nghiệp tạo một số khó khăn chung. Hai nguồn tài chính, chính và phụ đều chưa như ý nhất là vào cuối tuần, chỉ có biện pháp tiết kiệm là ưu tiên. Kém lạc quan và coi chừng sức khỏe và rủi ro như lái xe bị phạt hay vấp té.

Đối với nữ giới: Gặp gỡ nên duyên hoặc nối kết nhịp cầu thông cảm nhưng nên thận trọng dấn thân. Có gia đình phòng mâu thuẫn gây hiểu lầm, nên giữ hòa khí trong buổi xuân về. Đề phòng rủi ro trong nhà trong cửa, nhất là đối với trẻ nhỏ. Việc làm khó êm xuôi. Tài chính hao thoát vì sinh hoạt đắt đỏ trong khi nguồn thu giảm.

Đối với giới cao niên: Nhiều cơ hội gặp gỡ, thăm hỏi, nhưng đề phòng có tin buồn từ xa. Cần điều hòa hoạt động để giải tỏa nhức mỏi và tâm tư.

Tuổi Sửu:

Tuần thứ hai tháng hai nhuận năm Quý Mão người tuổi Sửu hy vọng về sức khỏe ổn định và thích ứng được nhiều áp lực trong hoàn cảnh khách quan lạm phát.

Đối với nam giới: Có của hoạnh tài nghĩa là tiền do may mắn mà có nhưng cũng có dấu hiệu hao tài nhất là vảo cuối tuần. Nên biết ngừng đúng lúc trong trò may rủi, giải trí, mua sắm kể cả đầu tư vì tình hình kinh tế bên ngoài bất ổn do lạm phát và thuế má tăng cao. Có tin vui từ thân thích. Sức khỏe bản thân chỉ tạm ổn định vì có dấu hiệu giảm ký và mệt mỏi.

Đối với nữ giới: Đối tượng hay thân thích hiểu lầm. Cần sớm hòa giải trong buổi tân xuân. Gặp gỡ bất ngờ tạo hy vọng cơ hội may mắn về tình cảm và sự nghiệp nhưng hiện giờ cố gắng và chừng mực bản thân vẫn là chủ yếu. Bệnh cũ lui, sức khỏe ổn định. Tiền bạc tạm ổn định nhưng tăng dấu hiệu hao thoát vì sửa chữa hay do người thân cần giúp đỡ trong khi vật giá leo thang.

Đối với giới cao niên: Tránh rắc rối vay mượn. Có tài lộc nhưng có khoản chi tiêu bất ngờ. Một tuần tinh thần và thể xác khoan khoái hơn tuần trước.

Tuổi Dần:

Tuần thứ hai tháng hai nhuận năm Quý Mão người tuổi Dần về tình cảm khó tránh sóng gió, công việc bề bộn nhưng sức khỏe khả quan giúp sinh hoạt tạm êm xuôi.

Đối với nam giới: Việc làm có hướng mới nhưng vất vả, bận rộn hơn trước. Coi chừng người thân hiểu lầm. Nên hạn chế việc đỏ đen, giải trí vì hao tốn và cũng để duy trì tình cảm gia đình êm đẹp. Tiền bạc tuy có nguồn phụ nhưng không tiết kiệm được, chưa thể chơi trò may rủi trong tình trạng kinh tế bên ngoài suy thoái mà bản mệnh có Song Hao…

Đối với nữ giới: Việc làm vẫn chưa như ý, nhà cửa hay máy móc hư hỏng gây hao tốn thêm giữa buổi “người khôn của khó.” Hy vọng có thì giờ nhàn nhã vui vẻ với gia đình và bạn bè. Có quý nhân giúp đỡ về một kế hoạch làm ăn trong tương lai.

Đối với giới cao niên: Tuy có hao tài vì cần tu sửa nhà cửa, máy móc nhưng lại có ngoại tài bất ngờ từ một nguồn tài trợ hay quà cáp. Tin vui về sức khỏe, thuế má, quà cáp. Nên thận trọng trong việc di chuyển. Sống cho thực thảnh thơi và nên quẳng gánh lo đi mà vui sống.

Tuổi Mão:

Tuần thứ hai tháng hai nhuận năm Quý Mão, người tuổi Mão cần thêm kiên tâm trì chí khắc phục áp lực.

Đối với nam giới: Có áp lực trong công việc làm khiến thêm lao tâm, lao lực để khắc phục. Có mối lo cho người thân bệnh hoạn hay gặp rắc rối về tiền nong như thua thiệt, mất mát, nợ nần… Nhiều băn khoăn trong giao tế và phải bận rộn hoàn thành công việc hàng ngày. Có tin vui về thân thích, thuế má hay nhận được tin đang mong đợi từ lâu.

Đối với nữ giới: Tránh khẩu thiệt thị phi, nên nhớ “gia hòa vạn sự hưng.” Không nên quá lo kiếm tiền mà coi thường sức khỏe và nguy hiểm. Đừng quên bệnh cũ chỉ tạm ổn định và có dấu hiệu tái phát nên sớm theo dõi. Có tin vui về thuế má hay giấy tờ nhờ quý nhân giúp.

Đối với giới cao niên: Một tuần vui nhờ đoàn tụ và sự thành công của thân thích. Nhưng lại có mối bận tâm về sức khỏe bản thân. Nên nghỉ ngơi và thư giãn.

Tuổi Thìn:

Tuần thứ hai tháng hai nhuận năm Quý Mão người tuổi Thìn ở tình trạng tạm bình thường về các mặt sự nghiệp và tài chính. Nhưng mối lo về sức khỏe khiến có chút bất an.

Đối với nam giới: Có áp lực về tình cảm trong gia đình và nơi làm việc cần giải tỏa. Nên sinh hoạt điều độ và đừng làm việc quá nhiều, bận tâm quá mức vì mất ngủ và ăn kém ngon miệng. Nên hạn chế đam mê và tiết kiệm tiền bạc vì tỉnh hình tài chính kém ổn định còn kéo dài.

Đối với nữ giới: Tìm nguồn vui trong nhà, tránh người thân hiểu lầm dù được người khác quan tâm an ủi, hy vọng bắc nhịp cầu tri âm. Có cuộc vui cuối tuần nhưng nên hạn chế chi tiêu và dấn thân quá mức. Nhất là khi tài chính kém bình thường lại có khoản chi bất ngờ về hiếu-hỷ. Nên thư giãn và giảm bớt công việc để đón mùa xuân mới.

Đối với giới cao niên: Đề phòng ho hay cảm cúm. Có tài lộc và tin vui về giấy tờ, thuế má.

Tuổi Tỵ:

Tuần thứ hai tháng hai nhuận năm Quý Mão người tuổi Tỵ tạm hanh thông về tài chính, nhưng sức khỏe có áp lực và bận rộn trong sinh hoạt.

Đối với nam giới: Việc làm chưa ổn vì biến cố kinh tế bên ngoài tác động quá mạnh. Nên thủ giữ túi tiền cẩn thận, củng cố nguồn thu và tiết kiệm khoản chi. Nên sớm hòa giải vì có điều kiện thuận lợi cải thiện giao tế. Sức khỏe có vấn đề về bài tiết hay tiêu hóa cần chú ý. Tài chính kém vượng chưa thể mua hay bán món đồ như dự tính.

Đối với nữ giới: Tạo nguồn vui và sự hợp tác nơi làm việc để tránh áp lực do vật giá leo thang và tình trạng “người khôn của khó.” Di chuyển và sinh hoạt nói chung nên thận trọng. Chi tiêu lấy tiết kiệm làm đầu. Nên phòng đau nhức răng hay xương khớp.

Đối với giới cao niên: Cần chừng mực giải trí để bảo vệ sức khỏe và tiết kiệm tiền bạc. Cảm thấy chút cô đơn và đôi khi xuống tinh thần. Cần thư giãn!

Tuổi Ngọ:

Tuần thứ hai tháng hai nhuận năm Quý Mão người tuổi Ngọ chưa hanh thông như ý trong sinh hoạt quan trọng như tiền bạc và công việc. Coi chừng có xáo trộn về sức khỏe.

Đối với nam giới: Tình cảm nhiều dao động vì có sự hiểu lầm với bạn bè hay thân thích. Việc làm chưa giảm áp lực, do hoàn cảnh khách quan cam go, lại không gây được hứng thú và óc sáng tạo. Nguồn tiền chính tạm êm nhưng nguồn phụ thu chưa như ý và nhu cầu chi tiêu khi vật giá leo thang khiến thâm thủng.

Đối với nữ giới: Có người hiểu lầm, dễ gây tranh cãi khi hội họp vui chơi. Nên nhẫn nhịn với người thân và cần nhớ “hòa khí sinh tài” khi tài chính trong cơn bấp bênh do đồng tiền mất giá. Sinh hoạt hay di chuyển nên thận trọng. Đề phòng hay nhức đầu và ăn kém ngon miệng.

Đối với giới cao niên: Tiền bạc có áp lực cần dè xẻn. Cần thư giãn và nên tri túc để tri nhàn. Có cơ hội du ngoạn, du lịch nên tham dự.

Tuổi Mùi:

Tuần thứ hai tháng hai nhuận năm Quý Mão người tuổi Mùi trong sinh hoạt tiếp tục có biến chuyển gây hy vọng nhưng coi chừng kiện tụng và tranh cãi khiến giao tế gây bận tâm.

Đối với nam giới: Có hiểu lầm và tranh cãi nhưng có điều kiện hòa giải. Nên nhớ thông cảm và nhường nhịn tạo sự đoàn kết trong hoàn cảnh khó khăn chung. Có áp lực về công việc làm khiến thêm lao tâm lao lực nhưng đạt thành quả khả quan. Phải chi nhiều khoản ngoài dự liệu như sửa chữa hay trợ giúp cho người thân trong khi đồng tiền mất giá, thuế má tăng cao. Có món tiền bất ngờ nhưng cần hạn chế đam mê đỏ đen và chưa thể mua món đồ bạn muốn. Phòng cảm cúm.

Đối với nữ giới: Tránh tranh cãi và kiện tụng. Di chuyển cần thận trọng. Đề phòng mất mát đồ đạc hay tiền bạc hoặc hư hỏng máy móc, nhà cửa hoặc trị liệu răng lợi. Có tin lạc quan về giấy tờ hay thuế má. Nếu muốn bán vật gì thì đây là cơ hội tốt.

Đối với giới cao niên: Có tài lộc bất ngờ giúp lên tinh thần nhưng đừng quên tiết kiệm và chừng mực giải trí. Cần thư giãn và bỏ bớt chất kích thích.

Tuổi Thân:

Tuần thứ hai tháng hai nhuận năm Quý Mão người tuổi Thân về tình cảm phát triển phức tạp. Có cơ hội hoặc làm mới tình cảm hoặc đoạn tuyệt cái cũ nên thận trọng xử trí.

Đối với nam giới: Giao thiệp có biến chuyển, được quan tâm nhưng cũng nhiểu bận tâm. Cơ may tới tay để tăng cường kẻ hợp tác hay đầu tư hoặc nối vòng tay lớn nhưng vẫn phải thận trọng “chọn mặt gửi vàng.” Nên tránh chuyện thị phi khẩu thiệt. Đề phòng hao thoát tiền bạc do giải trí hoặc đầu tư nhiều rủi ro. Phòng ngừa ho cảm.

Đối với nữ giới: Việc làm bớt áp lực nhờ có quý nhân phù trợ hay cơ may xuất hiện. Gặp lại người quen cũ hay làm mới một liên hệ nhưng nên thận trọng trong giao tế vì dễ gây phiền lụy và hiểu lầm. Chi nhiều khoản ngoài kế hoạch do bên ngoài lạm phát và bản thân nợ nần hoặc máy móc, nhà cửa hư hỏng. Có cơ hội du lịch hay du ngoạn nên chừng mực tham dự.

Đối với giới cao niên: Có tin vui về tài chính. Cần thư giãn bằng cách bỏ bớt chất kích thích, tăng hoạt động vườn tược hay hòa đồng với thiên nhiên vì có dấu hiệu mất ngủ.

Tuổi Dậu:

Tuần thứ hai tháng hai nhuận năm Quý Mão người tuổi Dậu về sự nghiệp hy vọng giảm nhẹ áp lực do kinh tế bên ngoài suy thoái, lại hy vọng tài chính không thay đổi nhiều. Vẫn cần thủ giữ túi tiền để cân bằng chi thu.

Đối với nam giới: Tài chính vẫn như cũ vì phải chi nhiều cho những việc bất ngờ như bảo trì, sửa chữa, thuốc men… Sự nghiệp có chút vướng mắc nhưng có quý nhân hay cơ may giúp đỡ. Có tin mừng từ xa. Di chuyển nên thận trọng vì có thể gặp rủi ro.

Đối với nữ giới: Tiền bạc tạm bình thường. Có chút hao hụt về tài chính vì phải sửa chữa và bảo trì nhà cửa hay máy móc hay cung cấp cho thân thích. Gặp quý nhân và cơ may tới tay. Có tin vui về giấy tờ, thuế má hay về đoàn tụ.

Đối với giới cao niên: Di chuyển nên thận trọng. Cần thư giãn và có cơ hội đi xa. Thận trọng khi hoạt động bên ngoài kể cả vui chơi, giải trí…

Tuổi Tuất:

Tuần thứ hai tháng hai nhuận năm Quý Mão người tuổi Tuất có vấn đề về sức khỏe cần sớm theo dõi. Tài chính và sự nghiệp kém bình thường nhưng là tình trạng chung.

Đối với nam giới: Sinh hoạt nên thận trọng và nên chừng mực trong giải trí và ẩm thực. Phòng ho cảm và mất ngủ. Tiếp xúc nhiều và có cơ hội mở rộng giao tế có lợi cho sự nghiệp. Nhưng coi chừng cuối tuần xuất hiện nhiều khoản chi ngoài dự trù và dù có người quan tâm nhưng sẽ gây nhiều rắc rối.

Đối với nữ giới: Tình cảm có biến động, chưa nên dứt khoát quyết định một mối liên hệ cũ. Đề phòng ngôn ngữ, cảm xúc, tránh hiểu lầm và tranh cãi. Gia đạo có tin vui. Nên khoan đi xa trong tuần vì cung thiên di xấu. Tài chính chưa vượng như ý do hoàn cảnh khách quan gây áp lực nhưng chỉ gây chút vấn đề trong chi tiêu mà thôi. Coi chừng rủi ro về điện nước, hỏa hoạn hoặc trẻ nhỏ hay vị cao niên trong nhà té ngã.

Đối với giới cao niên: Có tài lộc và tin mừng về người thân. Có nhiều cơ hội vui chơi hay tiệc tùng nhưng bảo vệ kiện khang là ưu tiên hàng đầu.

Tuổi Hợi:

Tuần thứ hai tháng hai nhuận năm Quý Mão người tuổi Hợi về tài chính tạm ổn định, nhưng sự nghiệp có chút áp lực vì công việc đổi thay và chi tiêu khó cân bằng.

Đối với nam giới: Tài chính tạm thời ổn định do nhu cầu thích ứng cao. Cần tiết kiệm hơn nữa. Có tin thêm áp lực về nghề nghiệp nên cần kiên nhẫn khắc phục hơn là dao động bỏ cuộc. Gia đạo yên vui. Đề phòng rủi ro khi di chuyển hay lúc ẩm thực.

Đối với nữ giới: Tài chính ở tình trạng “giật gầu vá vai”. Chưa nên mua sắm những đồ chưa cần thiết và khoan đầu tư bạo tay. Việc làm có cạnh tranh hay có kẻ ngầm phá hoại. Đề phòng rủi ro trong sinh hoạt nhất là lúc ra ngoài.

Đối với giới cao niên: Có tiệc vui cuối tuần. Coi chừng tranh cãi khi tiệc tùng hội họp. Tiêu hóa kém ổn định, cần tiết chế ẩm thực.