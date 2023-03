Tử vi hàng tuần

Tuần thứ ba tháng hai nhuận năm Quý Mão khởi đầu vào ngày 15 âm lịch hay ngày Quý Tỵ (05-04-2023) Ngày 19 hay ngày Đinh Dậu (09-04-2023) là ngày xấu vì tuế phá (Dậu-Mão xung) nên thận trọng khi làm việc quan trọng. Các ngày còn lại bình thường. Nếu cần chọn giờ tốt để mưu sự quan trọng như mở cửa hàng, du lịch, ký hợp đồng, phỏng vấn, tu bổ, dọn nhà, xuất kho, cưới hỏi… Nên nhớ trong việc chọn ngày nên tránh các ngày xung khắc với tuổi người muốn chọn, như tuổi Tý đừng chọn ngày Ngọ, tuổi Thìn không chọn ngày Tuất và ngược lại.

Tuổi Tý:

Tuần thứ ba tháng hai nhuận năm Quý Mão vận trình của người tuổi Tý chưa hết áp lực về cả tài chính lẫn việc làm. Hy vọng có tin vui về gia đình hay bè bạn.

Đối với nam giới: Sự nghiệp tuy chưa có hướng mới nhờ quý nhân hay cơ may giúp đỡ nhưng khó khăn có chiều giảm thoái. Vẫn chưa ổn định về tài chính vì có dấu hiệu hao thoát do tình trạng bên ngoài lạm phát gây ra. Tinh thần vì thế khó tránh chịu áp lực trong sinh hoạt nhưng khả năng thích ứng, kiên trì giúp vượt khó. Cần bảo vệ sức khỏe, nhất là bỏ bớt chất kích thích vì mất ngủ.

Đối với nữ giới: Có nhiều đề nghị phải quyết định và nên thận trọng chọn lựa vì thời chưa tới bế tắc vẫn còn. Chưa có thể mua hay bán món đồ như dự tính. Hao hụt tài chính do phải sửa chữa, tu bổ nhà cửa hay máy móc trong khi giá cả tăng cao. Tình cảm hài hòa nhờ nguồn vui thông cảm và những lời khích lệ.

Đối với giới cao niên: Một tuần sức khỏe dao động vì nhiều mối bận tâm. Cần thư giãn và nghỉ ngơi. Nhận quà cáp hay lời thăm hỏi.

Tuổi Sửu:

Tuần thứ ba tháng hai nhuận năm Quý Mão vận trình của người tuổi Sửu tạm ổn định, áp lực về tài chính và sự nghiệp đều giảm. Nhưng cần giữ gìn sức khỏe và an toàn hơn nữa.

Đối với nam giới: Tài chính tạm thời chi thu cân bằng nhờ chủ trương tiết kiệm nhưng chưa có nguồn phụ nên nghiêng về mặt thủ hơn tiến công. Cuối tuần nhận được sự giúp đỡ của quý nhân hoặc nhờ cơ may tháo gỡ được một bế tắc. Nhưng coi chừng thân tâm mệt mỏi và bị chứng mất ngủ, kém ăn. Nên hòa giải với kẻ nghịch ý để có sự đoàn kết cho công việc chung.

Đối với nữ giới: Có đề nghị mới về cộng tác, chung vốn nên thận trọng quyết định vì thời cơ chưa tới, bung ra sớm khó thành công. Việc làm biến chuyển tốt hơn, thành tựu tăng đôi chút. Có bổng lộc hay quà tặng bất ngờ. Khó tránh tinh thần có áp lực vì xáo trộn giao tế. Nên “dĩ hòa vi quý” và cần nghỉ ngơi và thư giãn.

Đối với giới cao niên: Biện pháp giảm đau nhức là thư giãn, điều độ hoạt động và thuốc men. Có tin vui về thân thích hay bạn bè.

Tuổi Dần:

Tuần thứ ba tháng hai nhuận năm Quý Mão vận trình của người tuổi Dần về sự nghiệp và tài chính hy vọng khả quan hơn trong hoàn cảnh kinh tế bên ngoài nhiều biến động tiêu cực.

Đối với nam giới: Tình cảm nhiều biến động vì có kẻ hiểu lầm hay cạnh tranh gay gắt. Áp lực việc làm giảm đồng thời với khó khăn về tài chính nhưng vẫn cần giữ thế thủ hơn là tiến công vì hoàn cảnh khách quan bất lợi. Mọi hoạt động nên thận trọng và không nên nóng nảy thực hiện kế hoạch hay đầu tư lớn vì chưa phải lúc ra tay. Phòng cảm cúm.

Đối với nữ giới: Tài chính nguồn thu vững nhưng hao thoát vì các khoản chi tiêu ngoài kế hoạch trong khi bên ngoài nạn lạm phát dâng cao. Cần thư giãn và thắt chặt giao thiệp với đồng nghiệp và thân thích. Cuối tuần có đề nghị mới về việc làm chưa nên nhận vì chưa phải giải pháp gỡ bế tắc lâu dài. Phòng đau nhức.

Đối với giới cao niên: Cần thư giãn và điều hòa hoạt động như du lịch, du ngoạn, giải trí, làm việc vườn tược… Mất ngủ và ăn không ngon miệng.

Tuổi Mão:

Tuần thứ ba tháng hai nhuận năm Quý Mão vận trình của người tuổi Mão vì áp lực việc làm tăng khiến cho bảy ngày khó tránh thêm ít nhiều lao tâm, lao lực.

Đối với nam giới: Việc làm tuy không nặng nề, nhưng phức tạp, thành quả thấp, phải cố gắng mới tạm xuôi. Chi tiêu gặp ít nhiều áp lực vì đồng tiền mất giá, nguồn thu giảm, nhu cầu chi tiêu tăng. Cần tiếp tục thích ứng với hoàn cảnh kinh tế suy thoái. Tránh cãi vã trong các cuộc vui hay hội họp vì chỉ gây thêm rắc rối trong sinh hoạt. Mất ngủ hay ăn không ngon miệng.

Đối với nữ giới: Nhận tin buồn từ xa hay từ sức khỏe bản thân nhất là từ một căn bệnh cũ. Việc dồn lại trong tuần nên gây áp lực, giải quyết khó dứt khoát, có khả năng tồn đọng lâu dài. Tài chính hao thoát kéo dài, nguồn thu thu ngắn. Một tuần chi tiêu nhiều khoản khó dự trù cho sửa chữa và bảo trì.

Đối với giới cao niên: Sinh hoạt nên thận trọng kể cả du lịch và giải trí để phòng giữ an khang. Được người thân quan tâm, săn sóc.

Tuổi Thìn:

Tuần thứ ba tháng hai nhuận năm Quý Mão vận trình của người tuổi Thìn tương đối trôi chảy, việc làm êm xuôi nhưng tài chính kém ổn định.

Đối với nam giới: Tiền bạc khó lòng ổn định vì kinh tế bên ngoài suy thoái, đồng tiền mất giá, thuế má tăng cao. Việc làm có áp lực nhưng có thể lướt qua nhờ khả năng thích ứng và sự bền tâm, bền chí. Được người quan tâm và khuyến khích nhưng đổi lại cần thành tâm thành ý hơn nữa mới yên vui. Sinh hoạt hay di chuyển nên thận trọng.

Đối với nữ giới: Nên thận trọng thực hiện kế hoạch mới vì thời cơ chưa chín muồi trong khi hoàn cảnh khách quan xáo trộn. Tài chính chỉ tạm ổn nguồn thu, nhưng khoản chi tăng cao do đồng tiền mất giá. Phòng rủi ro cho trẻ nhỏ hay người già trong nhà.

Đối với giới cao niên: Có dịp giao tế xã hội, du lịch hay tiệc tùng vui vẻ. Coi chừng chứng đau nhức hay rắc rối về thị lực.

Tuổi Tỵ:

Tuần thứ ba tháng hai nhuận năm Quý Mão vận trình của người tuổi Tỵ gặp nhiều biến chuyển gây áp lực vì việc công việc phức tạp, tốn thời gian giải quyết. Tài chính cũng chưa vượng như ý.

Đối với nam giới: Thiếu cơ may và quý nhân phù trợ để thực hiện một dự án trong tuần nên thận trong từng bước và kiên nhẫn chờ thời cơ. Tài chính kém ổn định vì chi nhiều hơn thu, nợ nần gây áp lực. Tránh khẩu thiệt thị phi, nhất là cần giữ hòa khí với người thân và người cộng tác.

Đối với nữ giới: Di chuyển nhiều, có thể đổi nhà hay đổi việc hoặc toan tính mua nhà hay đổi xe, hoặc tân trang nhưng nên khoan đầu tư lớn vì tiền bạc kém ổn định và kinh tế bên ngoài bấp bênh. Có dịp đi xa nhưng nhiều lo toan về tương lai và gia đình và sức khỏe nên suy nghĩ chín chắn hãy quyết định. Phòng khẩu thiệt thị phi và mùa xuân về nên lấy việc hòa hiếu làm quý.

Đối với giới cao niên: Nhiều lo toan trong tuần nhưng có nhiều cơ hội hội họp và giao tế để giải tỏa. Cần có cuộc sống hoạt động, nhưng chừng mực để thân tâm thảnh thơi.

Tuổi Ngọ:

Tuần thứ ba tháng hai nhuận năm Quý Mão vận trình của người tuổi Ngọ tương đối bình thường trong công việc nhưng tài chính khó thăng bằng chi tiêu.

Đối với nam giới: Nhiều cơ hội giao tế và mở rộng sự nghiệp nhưng cũng không ít thử thách khiến thành quả giảm, vất vả tăng. Tài chính khó lòng bình ổn dù nguồn thu vững nhưng ngoại tài giảm, vật giá leo thang và không có cơ may phù trợ giải quyết khó khăn về giao dịch tiền bạc. Có tin buồn về người thân.

Đối với nữ giới: Tình cảm có xáo trộn trong nhà hoặc với bạn bè. Tiền bạc có áp lực và tiếp tục thiếu cơ may có ngoại tài trong khi có nhiều khoản chi cho thân thích, thuốc men, sửa chữa, bảo trì và nợ nần… Sự nghiệp tạm được, có đề nghị mới cần chọn lựa hướng tiến nhưng nên thận trong quyết định vì thời cơ chưa tới. Sinh hoạt nên thận trọng.

Đối với giới cao niên: Có tin buồn từ xa nhưng có nguồn vui được săn sóc dưới mái ấm gia dình. Tài chính tuy chưa ổn định và có nhiều dịp tiệc tùng, giải trí và du lịch. Nên tri túc, tri nhàn.

Tuổi Mùi:

Tuần thứ ba tháng hai nhuận năm Quý Mão vận trình của người tuổi Mùi hy vọng trụ vững vàng, giảm thử thách do những biến cố bên ngoài. Di chuyển nên thận trọng.

Đối với nam giới: Có khoản chi trong, ngoài dự liệu khi vật giá leo thang, thuế má tăng cao, tình hình kinh tế bên ngoài bất ổn nên tài chính khó ổn định. Được quý nhân nâng đỡ trong nghề nghiệp hay học vấn và cơ hội chọn lựa bước tiến trong tương lai. Tuy nhiên áp lực tình cảm tăng vì nhiều mâu thuẫn trong quan hệ với người thân hay giao tế bên ngoài.

Đối với nữ giới: Có tin thay đổi trong việc làm như việc mới hay chỗ làm mới nhưng không thể không dự trù sẽ tăng thêm lao tâm, lao lực. Nhiều di chuyển kể cả du lịch, du ngoạn hay đổi chỗ ở, đổi văn phòng… Cần sáng suốt chọn lựa hướng tiến và cần quản trị tài chính thận trọng. Khoan mua sắm các khoản lớn và chỉ nên tiêu pha chừng mực.

Đối với giới cao niên: Nhận quà cáp, thăm hỏi nhưng coi chừng mất đồ hay bể vỡ đồ đạc hoặc máy móc. Cần bỏ bớt chất kích thích để ngủ yên, ăn ngon miệng hơn.

Tuổi Thân:

Tuần thứ ba tháng hai nhuận năm Quý Mão vận trình của người tuổi Thân chuyển biến có chiều hướng lạc quan về sức khỏe còn các mặt khác không thay đổi nghĩa là còn trong tình trạng có áp lực trong ngoài.

Đối với nam giới: Giảm đau nhức hoặc mệt mỏi khi sang xuân. Sinh hoạt hay di chuyển tiếp tục thận trọng, đừng chủ quan để bảo vệ kiện khang. Nên cải thiện giao tế bên ngoài và hòa hợp bên trong vì có cơ hội chuyển biến hướng tiến. Tài chính tuy kém bình thường nhưng sự nghiệp hy vọng có dấu hiệu cho thấy phát triển tạm như ý.

Đối với nữ giới: Sự nghiệp giảm áp lực và thành quả tốt hơn nhờ cố gắng bản thân, cơ may đầu xuân hoặc quý nhân phù trợ. Tài chính ở tình trạng chi nhiều hơn thu do hoản cảnh kinh tế bên ngoài suy thoái tác động. Cần kiên nhẫn giữ thủ hơn công. Nhận quà biếu hay có cơ hội tiệc tùng, hội họp, vui xuân…

Đối với giới cao niên: Có cơ hội giao tế tiệc tùng, hội họp, du lịch vui vẻ nhưng cần chừng mực. Đề phòng đau nhức vì khớp xương hay răng và chứng mất ngủ.

Tuổi Dậu:

Tuần thứ ba tháng hai nhuận năm Quý Mão vận trình của người tuổi Dậu ổn định dần về tài chính và tình cảm. Còn công việc vẫn cảm thấy chưa khai thông như ý.

Đối với nam giới: Có thể đi xa, du lịch, thăm viếng hay đổi nhà. Nên đi đứng và trong ẩm thực thận trọng, đề phòng rắc rối đường ruột. Tình cảm khởi sắc nhưng nhiều lo âu. Nên tìm cơ hội thư giãn và nghỉ ngơi. Tiêu nhiều trong tuần nhưng có ngoại tài bù đắp lại. Đừng quên hao thoát chưa dứt. Phòng ho suyễn.

Đối với nữ giới: Sự nghiệp có phần thăng tiến nên thành quả có chiều hướng gia tăng. Tình cảm có sóng gió với đối tượng hoặc với cộng tác viên. Nhưng có cơ hội giải tỏa mâu thuẫn vì bị hiểu lầm. Sinh hoạt nên thận trọng. Đau nhức răng hay khớp.

Đối với giới cao niên: Nên tìm nhiều cơ hội thư giãn và phòng cảm cúm. Có quà biếu hay có ngoại tài. Phải điều hòa nghỉ ngơi và hoạt động cơ thể đồng thời gạt bỏ lo âu ngoài tầm giải quyết.

Tuổi Tuất:

Tuần thứ ba tháng hai nhuận năm Quý Mão vận trình của người tuổi Tuất diễn biến có nhiều mặt tích cực nhất là về sự nghiệp. Nhưng tài chính và tình cảm có xáo trộn.

Đối với nam giới: Tiền bạc khó ổn định khoản chi. Việc làm có hướng mới, công việc bình thường hoàn thành khả quan dù phải cố gắng vượt qua nhiều thử thách. Có tin vui về nhà đất hay một dự án bỏ dở lại có kết quả. Tình cảm có áp lực vì mâu thuẫn trong nhà và nơi làm việc. Có dịp tiệc tùng, hội họp, giải trí cuối tuần.

Đối với nữ giới: Nhận được tin buồn từ xa, khó tránh có chút xuống tinh thần. Tiền bạc chưa ổn định nhưng có nguồn thu bất ngờ bù vào khoản chi ngoài kế hoạch. Có đề nghị mới về công việc và việc làm được tán thưởng và kết quả vừa bụng. Nhận quà hay có dịp hội họp, tiệc tùng.

Đối với giới cao niên: Di chuyển nên thận trọng. Đề phòng đau nhức, đau răng hay một rủi ro gây thương tích như bị phỏng, đứt tay, chân với vết cắt nhẹ.

Tuổi Hợi:

Tuần thứ ba tháng hai nhuận năm Quý Mão vận trình của người tuổi Hợi chuyển biến kém thuận lợi về tài chính. Hy vọng sự nghiệp cải thiện và sức khỏe tăng tiến.

Đối với nam giới: Tinh thần phấn chấn hơn vì có nhiều đề nghị tốt phải chọn lựa trong tuần. Có người đề nghị cộng tác một dự án hay làm ăn chung nhưng nên đắn đo trong quyết định chung vốn. Gia đình có tin buồn. Phòng cãi lẫy với đối tượng và bạn bè.

Đối với nữ giới: Dự án tiến triển đều dù phải đầu tư thêm công sức và mệt thêm tâm trí. Tài chính kém hưng vượng vì kinh tế bên ngoài bấp bênh gây ảnh hưởng tiêu cực. Có đề nghị hợp tác nên suy nghĩ. Đầu xuân nên cải thiện giao tế để tập trung vào việc làm.

Đối với giới cao niên: Bệnh cũ bớt gây phiền lụy nhưng vẫn phải phòng cảm cúm. Có của hoạnh tài và nhiều dịp vui xuân.