TỬ VI THÁNG BA NĂM NHÂM DẦN 2939

Tháng ba âm lịch năm Nhâm Dần vận trình của người tuổi Tý chuyển sang kém thuận buồm xuôi gió so với tháng trước vốn là tháng tốt. Sự nghiệp trước đây chẳng khác bầu trời không bị chút mây đen nào bao phủ, sang tháng này mây xám tụ dần, nhiều khó khăn và sóng ngầm tiềm phục và áp lực cạnh tranh tăng hẳn. Quý vị sẽ cảm thấy từ công việc tới tài chính khó đạt mục tiêu đầu năm đề ra. Cơ may đã vắng bóng, quý nhân phù trợ lại xa vời nên mưu sự trục trặc, hành sự thêm vất vả trong khi thành quả giảm hẳn. Đây là lúc phải thận trọng từng bước, mềm dẻo trong kế hoạch, bình tĩnh trong thực hiện, kiên nhẫn gỡ rối, đừng nôn nóng khuếch trương sự nghiệp, hay thực hiện kế hoạch tâm đắc mà cần phải đợi thời, đợi thế thuận lợi hơn.

Tuổi Sửu: Tốt

Tổng quát: Phúc tinh cao chiếu, phùng hung hóa cát.

Tháng ba âm lịch năm Nhâm Dần vận trình của người tuổi Sửu chuyển sang bớt khó khăn so với tháng trước: áp lực công việc giảm, buôn bán tiến triển dù chậm, nhiều khó khăn bất ngờ được giải tỏa dần, chẳng khác bầu trời bị mây mù bao phủ, vầng dương đã rạng ở phương đông. Đây là tháng tốt, cơ may trong tầm tay, quý nhân nếu cầu sẽ tới, nên cố gắng lợi dụng thời cơ để xây dựng và khuếch trương kế hoạch toàn năm. Quý vị hy vọng sẽ nhận thấy việc dù khó chỉ cần cố gắng là đạt được thành tựu. Đôi khi gặp chuyện không may bất ngờ trong cuộc sống cũng hy vọng hung hóa thành cát. Tuy nhiên, vẫn cần đề phòng các việc rủi ro khi di chuyển hay lúc làm việc. Đặc biệt không thể hành động nóng nảy vì xúc động mà hư cả tiền trình trước tương lai rạng dần.

Tài chính trong thời kỳ này thì nguồn chính đã ổn, còn nguồn phụ giảm nhiều bất ổn, vẫn cần tự quản lý và tránh đỏ đen hay đầu tư những khoản nhiều nguy cơ. Nên vững niềm tin: Phúc tinh cao chiếu, phùng hung hóa cát.

Cần cải thiện tương quan trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Cần chủ động đề phòng cảm cúm và dịch bệnh. Có chút vấn đề về tiêu hóa hay mất ngủ nên sớm theo dõi và trị liệu nếu cần.

Tuổi Dần: Xấu

Tổng quát: Tài tinh phá tổn- Duy trì thân tâm.

Tháng ba âm lịch năm Nhâm Dần vận trình của người tuổi Dần chợt chuyển hướng hạ so với tháng trước vốn là tháng trung bình. Có thể so sánh tình trạng mới này với bầu trời còn phần nào trong trẻo trong tháng trước bỗng nhiên bị mây đen đột ngột kéo đến che phủ, gây khí lạnh và ít nhiều bóng tối. Nguyên nhân chính là do nhiều hung tinh quy chiếu mệnh cung mà không có sao hóa giải hữu hiệu.

Khó khăn và áp lực bỗng nhiên ngăn cản đường sự nghiệp khiến tinh thần, vật chất mệt mỏi hơn trước. Đây là tháng phải bình tĩnh đối phó với hoàn cảnh và lạc quan nhìn về tương lai trong khi củng cố hiện tại. Bi quan sẽ làm cho tình trạng suy giảm hơn.

Về tài chính thì cả hai nguồn chính và phụ đều chưa ổn định, nên tránh đầu tư lớn và những khoản bấp bênh và khoan đỏ đen. Chưa thể mua sắm thẳng tay mà cần tiết kiệm.

Cần chú ý cải thiện quan hệ trong ngoài để có sự hỗ trợ của người thân cũng như cộng tác viên hay đồng nghiệp. Giao tế trong ngoài kém êm đềm và vào đầu tháng có nhiều mâu thuẫn cần sớm hóa giải. Cuối tháng có tin đoàn tụ hay về thành công của người thân.

Nên bỏ bớt chất kích thích và nên thư giãn. Giữ sức khỏe phải là ưu tiên hàng đầu vì có dấu hiệu suy nhược và mất ngủ. Phòng ho suyễn và cảm cúm. Đừng quên tháng này Tài tinh phá tổn- Bảo vệ thân tâm.