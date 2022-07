Tử vi Tháng Bảy âm lịch hay tháng Mậu Thân

Muốn bền gan bền chí phải coi việc bảo vệ sức khỏe và an khang làm trọng. Vì nhờ “thân” kiện khang thì “tâm” mới bền vững và sáng suốt và công việc mới đạt kết quả.

Bước sang tháng 7 âm lịch vận trình của người tuổi Tý tuy chưa thăng tiến như ý nhưng vẫn giữ được mức tạm ổn định của tháng trước. Nguyên nhân chính là do ở mệnh cung đa số quý vị hung tinh và cát tinh tranh nhau chiếu rọi chưa bên nào cả thắng để có thể gây ảnh hưởng tới tiền trình một cách rõ rệt. Cũng vì thế, trong công việc, từ thường ngày cho tới mưu sự quan trọng cho nửa năm cuối 2022, quý vị sẽ cảm thấy khó khăn xen lẫn cơ may, thành bại lúc có lúc không. Trước hoàn cảnh này quý vị càng phải kiên tâm cố gắng và bình tĩnh, tìn rằng “nhân định thắng thiên” với ý nghĩa mình có thể làm chủ vận mệnh và vận tốt sẽ tới, thành công rồi ra sẽ nắm trong tay.

Đường đời mở rộng, khuếch trương là cần. Tránh việc do dự và ngần ngại khi thời cơ tới. Đừng quên: Vận trình khai thông-Dĩ công vi thủ. Điều nên tránh là việc dây dưa tới luật pháp hay tranh chấp, tranh cãi với đồng sự hay người hợp tác.

Về mặt tiền bạc: Cả hai nguồn chính và phụ đều không vượng bằng tháng trước. Do đó phải tự chế trong việc mua sắm, đỏ đen hay đầu tư các khoản có nhiều nguy cơ. Không nên vay mượn và bảo đảm vay mượn. Phòng mất mát, hư hỏng đồ đạc hay nhà cửa.

Bước sang tháng 7 âm lịch vận trình của người tuổi Sửu như mặt trời mới xuất hiện xua dần mây mù, nên khó khăn chưa giảm, mâu thuẫn chưa bớt, dù việc làm có kết quả nhưng không bằng so với tháng trước. Đây là lúc cần nắm lấy cơ hội giải trừ mâu thuẫn bên trong và bên ngoài để khi thuận lợi chuẩn bị cho việc thực hiện kế hoạch một cách quy mô và có khả năng thành công cao. Đừng quá vội vàng và cũng đừng chần chừ bỏ lỡ dịp may tới tay vì có thể sẽ hối tiếc sau này.

Bước sang tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần vận trình của người tuổi Mão chuyển xuống thấp so với tháng trước là một tháng tốt. Trời đang quang, mây đang tạnh, bỗng nhiên trở thành u ám vì gió lạnh đưa mây xám lại gần. Quý vị sẽ cảm thấy sinh hoạt khó êm xuôi, lao lực nhiều mà thành công ít, hiếm có cơ may đưa tới hay quý nhân trợ giúp. Đây là lúc nên tạm lấy củng cố làm chính, khoan phất cờ gióng trống tiến lên và xây dựng cái mới. Đây cũng là lúc cần phải có một kế hoạch lâu dài cho tương lai vì từ đây tới cuối tháng người tuổi Mão còn gặp nhiều thử thách và áp lực trong ngoài. Nếu lấy tĩnh chế động, tin vào mình bình tâm dấn bước thì “cùng tắc biến, biến tắc thông” là lẽ thường. Đừng quên trong thử thách cần: Phấn chấn tinh thần-Cùng biến tắc thông.

Bền tâm, kiên nhẫn vượt khó đòi hỏi sự kiện khang. Do đó phải bào vệ sức khỏe và phòng rủi ro mọi mặt cả về ngôn ngữ lẫn hành động. Đừng quên: Ưu tiên củng cố-Tiến thoái chừng mực.

Nhiều việc trước kia dễ dàng hoàn thành thì nay bỗng gặp trở ngại vì hoàn cảnh khách quan sóng gió, tác động vào cá nhân khiến phải tốn nhiều công sức và tài chính. Thân tâm khó lòng tránh áp lực khiến đôi lúc bi quan trước thành quả công việc khó lòng tăng tiến. Trong giai đoạn này quý vị đừng ngã lòng, đừng nhụt chí tiến thủ, mà cần không ngừng tu dưỡng bản lĩnh, đồng thời quan sát và phân tích hoàn cảnh cá nhân và khách quan để dịp may tới có thể nắm bắt ngay cơ hội để vun đắp sự nghiệp.

Người tuổi Tỵ bước sang tháng 7 âm lịch cảm thấy vận trình không thông suốt so với tháng trước vì mệnh cung có nhiều hung tinh quy chiếu mà vắng bóng cát tinh có sức hóa giải hữu hiệu.

Về tài chánh: Nguồn chính khó ổn định nguồn phụ bấp bênh. Nhìn chung trong tháng này tài chính không vượng và dễ dàng thêm hao thoát so với trước. Cuối tháng tài chính càng gây áp lực so với đầu tháng.

Người tuổi Thìn bước sang tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần gặp một tháng xấu, có phần suy thoái nhiều so với tháng trước là tháng trung bình. Con thuyền sự nghiệp tăng gia sóng ngầm và có dấu hiệu càng kém định hướng vì áp lực trong ngoài do lạm phát và suy thoái.

Về mặt tài chánh: Nhìn chung kém ổn định và phải tránh mất mát và cần chừng mực chi tiêu, mua sắm và đầu tư chỉ trông cậy vào may rủi. Lại cần đề phòng hao thoát do bị lừa gạt hay cho vay khó đòi.

Bước sang tháng 7 âm lịch Nhâm Dần vận trình người tuổi Ngọ tuy có phần thăng tiến so với tháng trước nhưng không nhiều. Quý vị có khả năng sẽ gặp biến cố bất ngờ về sự nghiệp và về sức khỏe, chẳng khác con thuyền đương trôi êm ả bỗng gió xoay chiều thổi ngược. Đây là lúc phải thận trọng từng bước trong đầu tư cũng như trong thực hiện các kế hoạch. Phải tránh sự vội vàng hấp tấp khi làm việc. Đề phòng tiểu nhân mưu hại hay cạnh tranh. Điều cần là duy trì tinh thần cho vững vàng vì có dấu hiệu thân tâm mệt mỏi. Sức khỏe nếu kém bảo trọng thì làm sao hy vọng tương lai gần cờ mở trống giong? Làm sao tránh thất bại? Nên nhớ cần phòng bị: Thành bại thất thường, thân tâm mệt mỏi.

Tóm lại rút kinh nghiệm nhất là từ sự thất bại trong dĩ vãng để xây dựng võ khí chiến thắng trong tương lai. Nếu thiếu sự chuẩn bị thì khi cơ may tới tay cũng khó đạt thành quả lớn. Đây là lúc cần nghiên cứu kỹ càng cơ hội trước mắt để có kinh nghiệm thực hiện các kế hoạch tâm đắc sau này. Không thể bỏ lỡ tích lũy kinh nghiệm và bản lĩnh. Đừng để tốn phí thời gian vô ích và sinh ra nhụt chí.

Về mặt tình cảm: Có nguồn vui trong gia đình và bạn bè thân thích nên nhiều dịp thăm viếng, hội họp, tiệc tùng, trao đổi quà cáp nhưng vì an khang nên sinh hoạt cần chừng mực. Nhận được tin đoàn tụ hay tin của bạn bè thân thiết.

Về mặt tiền bạc: Tiền thu nhiều nhưng chi nhiều và trở thành bội chi vì người thân hay vì bệnh hoạn và cũng do kinh tế suy thoái bên ngoài gây ra. Cần phải đầu tư hay chi tiêu có kế hoạch, phòng mất mát, bể vỡ đồ đạc hay máy móc hoặc nhà cửa. Trong hợp tác đừng quên: chọn mặt gửi vàng!

Nên đề phòng bệnh truyền nhiễm nếu du lịch nơi xa nên chừng mực bảo trì an khang. Không nên lạm dụng thứ thuốc không biết rõ xuất xứ. Phòng đau nhức hay nhức răng.

Bước sang tháng 7 âm lịch Nhâm Dần vận trình người tuổi Dậu tiến vào một giai đoạn bừng sáng. Vận trình đẹp hơn tháng trước về nhiều mặt. Không còn nhiều khó khăn xuất hiện, rất ít mâu thuẫn nảy sinh và có quý nhân giúp đỡ và cơ hội tốt tới tay. Đây là lúc cần mau chóng nhưng vẫn cần thận trọng nắm lấy cơ may để thực hiện kế hoạch quan trọng.

Tuổi Tuất: Trung bình.

Tổng quát: Biến chuyển đa đoan- Thành trung hữu bại.

Vận trình của người tuổi Tuất trong tháng 7 âm lịch, so với tháng trước tuy suy thoái nhưng không nhiều. Tuy nhiên bầu trời sự nghiệp vẩn mây nhiều khó khăn bất ngờ cản trở dự án và kế hoạch đang đà tiến thủ. Trong giai đoạn này cần thu gọn mục tiêu khiêm tốn hơn, cũng phải tăng cường củng cố sự hợp tác với đồng nghiệp với các cộng sự viên và với bạn hàng. Đồng thời phải tự mình theo dõi kiểm soát công việc tránh những sơ sót do người khác làm có ảnh hưởng tới tiến trình công tác chung. Từ nay đến cuối tháng phải lấy thủ làm công hơn là dấn thân vào kế hoạch lớn nhiều tham vọng do ảnh hưởng của lạm phát và suy thoái khách quan.

Về tiền bạc: Hai nguồn tài chánh đều tạm ổn định tuy nhiên có dấu hiệu hao thoát vào cuối tháng nên trong việc đầu tư cần thận trọng và ở mức hạn chế. Cần giữ cho quân bình và ổn định. Cần có kế hoạch giảm chi nhờ tiết kiệm và đôn đốc sự thu nhập. Yếu tố lạm phát đã tạo là hiện tượng thu nhập không vững nhưng nên kiên tâm và chấp nhận: Biến chuyển đa đoan- Thành trung hữu bại.

Có tin buồn trong gia đình như thân thích bất hòa. Nhiều tranh cãi và khẩu thiệt thị phi hay mâu thuẫn nội bộ. Nên lấy hòa giải làm đầu, cải thiện làm chính.

Nên chú trọng đến ăn uống vì có vấn đề tiêu hóa rắc rối bất ngờ hoặc bài tiết kém thuận lợi.