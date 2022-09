Tử vi Tháng chín âm lịch hay tháng Canh Tuất

Gia đình có tin vui hoặc thêm người hoặc thân nhân có sự thành tựu. Ai còn cô đơn sẽ có cuộc gặp gỡ lý thú, giao kết đậm đà. Cần phải chú trọng tới sức khỏe bản thân và trẻ nhỏ nhất là phòng những tai nạn xảy ra do leo trèo, bơi lội, tập tành hay trong lúc vui chơi.

Về mặt tài chính cũng có sự hao thoát do mất mát hay lỗ vốn. Chưa nên đầu tư hay mua sắm khoản lớn.

Tháng chín âm lịch năm Nhâm Dần gặp tháng kém thuận lợi, vận trình người tuổi Tý bỗng nhiên chuyển hướng hạ khá rõ so với tháng trước. Tình trạng chẳng khác bầu trời sự nghiệp đương trong sáng, ấm áp bỗng có chút mây đen bao phủ và khí lạnh dâng lên. Quý vị sẽ cảm thấy sự nghiệp trở nên gập ghềnh, như có sóng ngầm đe dọa, cụ thể là áp lực gia tăng và cạnh tranh ráo riết. Lý do: nhiều hung tinh tụ chiếu mệnh cung như Phi liêm, Phá toái…

Tháng chín âm lịch năm Nhâm Dần vận trình người tuổi Dần chuyển nhanh sang bế tắc vì hung tinh chiếu mệnh, cát tinh lặn dần nên không có sao cứu giải hữu hiệu. Bầu trời sự nghiệp trước kia bình thường nay gió lạnh nổi lên, mây xám tích tụ. Quý vị sẽ cảm thấy con thuyền sự nghiệp đang trôi xuôi dòng bỗng gặp gió chướng khiến thuyền trưởng phải cố gắng vững tay chèo mới tới được bờ bến mong đợi. Hơn nữa do áp lực về sức khỏe tăng, lại có ít cơ hội để mở mang sự nghiệp, và thiếu quý nhân hỗ trợ. Trước những thử thách bên trong và từ bên ngoài tới, quý vị không nên nóng vội mà bình tĩnh, mà lấy việc củng cố làm chính, chớ vì nóng lòng tiến công vội vã, không lượng sức mình, không nhận rõ thời cuộc sẽ dễ thất bại. Tình trạng chẳng khác thuyền đi ngược dòng mà vội vàng vượt sóng, đã khó lòng tiến mà còn có nguy cơ lật thuyền. Phải nhớ: Nghịch thủy hành chu- Dục tốc bất đạt.

Tiền bạc đang mất ổn định trong thời gian đã qua nay bắt đầu cân bằng chi tiêu nhờ khoản thu tăng, khoản chi giảm. Tuy nhiên vì tình hình kinh tế bên ngoải kém sáng sủa nên chưa thể đầu tư và mua sắm các khoản lớn vượt khỏi khả năng của mình mà có nhiều may rủi. Vẫn lấy việc thận trọng và tiết kiệm làm đầu.

Tháng chín âm lịch năm Nhâm Dần vận trình của người tuổi Mão chuyển sang thăng tiến rõ ràng so với tháng trước. Tháng trước còn có chông gai trên hành trình, nay đường quang dần, áp lực giảm hẳn, mâu thuẫn tự giải, chẳng khác bầu trời trước đây không sáng sủa nay nhờ gió thổi xua bớt mây đen nên quang cảnh xán lạn dần dần xuất hiện. Trong giai đoạn này quý vị vẫn phải thận trọng trong việc thực hiện mục tiêu, ngoài việc phòng bị, thủ giữ nhân cơ hội thuận lợi trên đường sự nghiệp nên mau chóng “cờ phất trống khua” thẳng tiến tới mục tiêu, theo phương châm: Phúc tinh cao chiếu- Tranh phất thắng kỳ.

Tài chính ổn định nên có thể mua sắm chừng mực, đầu tư mục quen thuộc và chắc chắn. Cuối tháng coi chừng hao thoát do khi nắm chiến lợi phẩm trong tay thì quên mất phương châm “tích cốc phong cơ, tích y phòng hàn” (tích trữ thóc gạo để đề phòng khi đói, tích trữ quần áo để phòng khi rét).

Tháng chín âm lịch năm Nhâm Dần vận trình người tuổi Tỵ gặp tháng tốt, chuyển sang tươi sáng khá rõ so với tháng trước. Đường sự nghiệp tháng trước gập ghềnh, uốn khúc, bước sang tháng này rộng rãi bằng phẳng, nên bánh xe sự nghiệp có thể bon bon chạy thẳng tới mục tiêu.

Có hỷ tín như tăng bạn, nhà tăng người hay người thân đậu đạt, xin được việc làm hoặc sức khỏe ổn định. Có tin vui về giấy tờ nhưng đề phòng tai bay vạ gió do ăn nói không kiêng dè hay đi đứng trong lúc vội vàng, bất cẩn..

Tháng chín âm lịch năm Nhâm Dần vận trình người tuổi Thìn gặp tháng trung bình bất ngờ chuyển suy thoái dù không nhiều so với tháng trước. Quý vị sẽ cảm thấy hồng vận lúc trước giảm hẳn như trời bỗng nhiên có điềm dông bão. Con thuyền sự nghiệp cảm thấy như tăng sóng ngầm, gió chướng, việc làm không nhẹ nhàng mà kết quả khó khả quan. Giao tế cũng kém thoải mái nên sinh hoạt gặp nhiều trắc trở. Đây là lúc đừng vội vàng, nóng nảy hành động mà phải đợi thời cơ, và tỉnh táo thực hiện các dự án quan trọng. Thực vậy, vì kinh tế bên ngoài có dấu hiệu bấp bênh, xấu tốt lẫn lộn nên quý vị phải vô cùng sáng suốt, chọn mục tiêu thích hợp và vừa sức mình, chọn người hợp tác đáng tin. Nếu thiếu sự cân nhắc từ chọn mục tiêu tới cách thực hiện thì khó đạt mục tiêu dù khiêm tốn nhất. Cần nhớ: Cát hung nan định- Trạch lộ nhi hành.

Tháng chín âm lịch năm Nhâm Dần gặp tháng ít thuận lợi vận trình người tuổi Ngọ chuyển sang suy thoái so với tháng trước vì nhiều hung tinh quy chiếu mệnh cung mà không có sao hóa giải hữu hiệu như Thiên giải, Địa giải… Cũng như hai tháng trước sự nghiệp có nhiều thử thách vì có hung tinh gây ảnh hưởng tiêu cực nên quý vị tuổi này phải mệt mỏi đối phó với thế sự thăng trầm. Tháng này ảnh hưởng tiêu cực vào cuối tháng sẽ tan dần, cát tinh sẽ trở lại xoay vần nơi cung mệnh nên quý vị đừng ngã lòng nản chí mà phải tiếp tục thích nghi, cố sức và tin tưởng vào sự tuần hoàn “hết cơn bĩ cực tới tuần thái lai.”

Tuổi Mùi: Trung bình

Tổng quát: Tiến thoái cẩn thận-Tri túc tiện túc.

Tháng chín âm lịch năm Nhâm Dần vận trình người tuổi Mùi gặp tháng trung bình, ở mức suy thoái so với tháng trước vì ảnh hưởng của hung tinh quy chiếu mệnh cung mà không có sao cứu giải hữu hiệu. Do đó vận trình xuất hiện nhiều khó khăn, dự án tưởng thành thì bị đình hoãn hay thất bại hoặc chỉ đạt được một vài phần. Làm việc gì quan trọng lại thiếu cơ may và người giúp đỡ nên một mình phải đương đầu với khó khăn, phải lao tâm, lao lực mới có thể trụ lại được. Nhìn chung tháng này thành bại xen lẫn, xấu tốt khó phân. Để đối phó với tình trạng này, quý vị cần bình tâm tĩnh trí, vừa củng cố cái đã có, bằng lòng với thành quả đạt được. Chớ nóng lòng hay nản chí khi chưa đạt mục tiêu mà nên tri túc vừa cố gắng thích nghi từng bước tiến lui.

Trong thời kỳ này quý vị cần có phương án bảo vệ thành quả cũ, khoan tiến công. Trong tháng có đề nghị hợp tác nhưng chưa thể chấp nhận. Cẩn thận trong việc vay mượn hay bảo lãnh cho vay mượn. Coi chừng máy móc hư hao hay hao tốn vì bệnh hoạn. Tóm lại, đừng nên quên: Tiến thoái cẩn thận-Tri túc tiện túc.

Trong nhà tình cảm êm xuôi, nhưng bên ngoài có nhiều mâu thuẫn và cạnh tranh. Nên đề phòng tai nạn và dịch bệnh trong sinh hoạt hay lúc di chuyển. Cần tìm cơ hội thư giãn cho thảnh thơi thân tâm.