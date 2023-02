Tử vi Tháng hai âm lịch, tháng Ất Mão năm Quý Mão

Tài chính bấp bênh, khoản chi tăng khoản thu giảm. Cần phải chi tiêu mực thước, liệu cơm gắp mắm, đầu tư thận trọng và có kế hoạch tiết kiệm lâu dài. Tránh chơi trò may rủi và vì ham lợi trước mắt mà bị lừa gạt.

Tài chính kể cả hai nguồn chính và phụ ở mức có xu hướng ổn định dần nhưng vẫn cần tiết kiệm, tránh đỏ đen và đầu tư phóng tay hay vượt khỏi khả năng của mình. Cũng cần đề phòng hao thoát do mất mát hay do vay mượn khó đòi hoặc trì trệ thanh toán nợ nần. Cuối tháng tình hình tài chính có dấu hiệu hao thoát cần đề phòng.

Quý vị hy vọng cảm thấy đã giảm hẳn khó khăn và trở ngại hoặc áp lực khiến mọi việc gặp rắc rối do tiểu nhân mưu hại của tháng trước. Nhưng đây là lúc, dù trời quang mây tạnh, vẫn cần phải thận trọng trong việc chọn mục tiêu và người hợp tác, để bảo đảm từng bước có thành tựu khi dấn thân khuếch trường sự nghiệp. Phương châm trong thời kỳ này là: Tiền trình rộng rãi-Từng bước dấn thân.

Di chuyển nên thận trọng nhất là tránh rủi ro do vội vàng, bất cẩn, cũng cần tránh dây dưa tranh cãi hay tranh tụng. Có tin buồn từ xa.

Tháng hai âm lịch năm Quý Mão vận trình của người tuổi Sửu đã chuyển thấp so với tháng trước. Đây là tháng trung bình với lớp tuổi này: Sóng ngầm và khó khăn trước mặt xuất hiện nhưng nhờ khả năng thích nghi và kinh nghiệm sống nên những tuần sau của tháng sinh hoạt còn vững vàng, các kế hoạch có phần giải trừ bế tắc. Muốn đạt thành quả cuối tháng cần củng cố các yếu tố hành động và trước mắt là cải thiện giao tế để có sự giúp đỡ của người chung quanh. Tháng này là lúc cần làm hai công việc song hành: vừa củng cố cái đã có trong tay vừa phát triển chúng trên quy mô thận trọng. Tài chính kể cả hai nguồn chính và phụ đều không khá hơn như dự tính. Tạm ngừng mua sắm những thứ chưa cần vì vật giá leo thang quá mức. Khoan đầu tư lớn và tránh đam mê trò may rủi. Vẫn cần quản lý tiền bạc chặt chẽ và có kế hoạch tiết kiệm.

Tháng hai âm lịch năm Quý Mão vận trình của người tuổi Mão có nhiều biến chuyển theo hướng bình thường vì mệnh cung có nhiều sao tốt, bên cạnh sao xấu trụ chiếu. Bầu trời dù không trong sáng vì mây vẩn tầng không, nhưng cũng có lúc mặt trời xuất hiện, vận trình bày ra xấu tốt lẫn lộn. Phần tốt xuất hiện nhiều ở cuối tháng. Do đó đầu tháng nên hành động chừng mực lấy thủ làm công và cuối tháng nên nỗ lực hơn để tiến tới. Đây là lúc phải bình tâm tĩnh trí, chờ thời cơ tốt, tranh thủ nhân tâm để có cơ hội sẽ thực hiện kế hoạch tâm đắc. Hơn nữa, đầu tháng cũng cần tránh phô trương, sống kín đáo để tránh tiểu nhân dòm ngó và phải có chính sách thu vén và bảo vệ thành quả hơn là tiếp tục bung ra vì chưa có cơ may. Phương châm trong thời kỳ này là: Vận thế chuyển dần-Tiến lui cẩn thận.

Đây cũng là lúc có nhiều sự hợp tác và cơ hội có lợi hơn trước tới tay mình nên nắm giữ, nhưng ngoài việc cần phải nắm bắt để phát triển sự nghiệp còn phải duy trì nền tảng có sẵn. Chưa nên quá hăng và quá tham vọng vì hoàn cảnh bên ngoài có nhiều trở lực như kinh tế có dấu hiệu suy thoái do tàn dư dịch bệnh và hậu quả của chiến tranh gây ra. Do đó trong tháng này hoạt động cần đánh giá hoàn cảnh khách quan cho chính xác, tiến lui cần chừng mực vì nếu thiếu thận trọng sẽ dễ thất bại

Tháng hai âm lịch năm Quý Mão vận trình của người tuổi Thìn chuyển hướng khả quan hơn tháng trước, khó khăn giảm hẳn, mâu thuẫn bớt đi chẳng khác gió xuân phơi phới thổi, hứa hẹn một ngày đẹp trời. Nguyên nhân chính là do mệnh cung có Hỷ thần, Phúc Đức tinh… tạo ành hưởng tốt, giải trừ tàn dư của hung tinh trong tháng trước. Đây là tháng tốt về nhiều mặt nên tích cực nhưng thận trọng dấn thân. Phương châm trong thời kỳ này là: Xuân tươi khắp chốn-Từng bước vun trồng.

Đây cũng là lúc có nhiều sự hợp tác và cơ hội có lợi hơn trước tới tay mình nên nắm giữ, nhưng ngoài việc cần phải nắm bắt để phát triển sự nghiệp còn phải duy trì nền tảng có sẵn. Chưa nên quá hăng và quá tham vọng vì hoàn cảnh bên ngoài có nhiều trở lực như kinh tế có dấu hiệu suy thoái do tàn dư dịch bệnh và hậu quả của chiến tranh gây ra. Do đó trong tháng này hoạt động cần đánh giá hoàn cảnh khách quan cho chính xác, tiến lui cần chừng mực vì nếu thiếu thận trọng sẽ dễ thất bại

Tháng hai âm lịch năm Quý Mão vận trình của người tuổi Thìn chuyển hướng khả quan hơn tháng trước, khó khăn giảm hẳn, mâu thuẫn bớt đi chẳng khác gió xuân phơi phới thổi, hứa hẹn một ngày đẹp trời. Nguyên nhân chính là do mệnh cung có Hỷ thần, Phúc Đức tinh… tạo ành hưởng tốt, giải trừ tàn dư của hung tinh trong tháng trước. Đây là tháng tốt về nhiều mặt nên tích cực nhưng thận trọng dấn thân. Phương châm trong thời kỳ này là: Xuân tươi khắp chốn-Từng bước vun trồng.

Cần giảm chất kích thích và nên thư giãn để có giấc ngủ ngon. Kiềm chế cảm xúc và tỉnh táo khi lái xe hay di chuyển hoặc lúc làm việc cũng như khi giải trí. Phòng giữ an khang vẫn là chìa khóa của hạnh phúc.

Tài chính hưng vượng hơn tháng trước nhất là nguồn chính. Có thể đầu tư trong chừng mực vì tình hình tài chính bên ngoài chưa ổn định do thuế tăng, lạm phát phi mã… Phương châm trong thời kỳ này là: Vận tốt lâm môn-Ứng phó chu đáo . Cần nhất, giới hạn các trò may rủi vì cuối tháng có dấu hiệu hao thoát.

Tháng hai âm lịch năm Quý Mão vận trình của người tuổi Mùi, so với tháng trước, như vầng dương đang lên, soi sáng bầu trời và mang khí ấm cho vũ trụ nhờ mệnh cung có nhiều sao tốt quy chiếu như Hỷ thần, Kim đường, Nguyệt hợp… Sự nghiệp hết dần áp lực, cơ hội mở ra và tới tay.

Tuổi Thân: Trung bình

Tổng quát: Sinh hoạt chừng mực-Phòng giữ an khang.

Tháng hai âm lịch năm Quý Mão vận trình của người tuổi Thân chuyển dần sang ổn định hơn so với tháng trước vì chỉ xuất hiện một số mâu thuẫn và khó khăn trên đường sự nghiệp mà bản thân có thể thích ứng và gặt hái thành quả vừa phải. Đây là tháng trung bình, nửa sau tháng tốt hơn đầu tháng nhưng không thể coi thường chỉ trông cậy vào may mắn mà cần tích cực chuẩn bị và dấn thân khi cơ may tới tay. Cũng là lúc cần thận trọng từng bước để tiến tới, có kế hoạch tỉ mỉ, xác định rõ đích và chọn lựa hợp lý và hợp sức chứ đừng quá tham vọng và cũng đừng quá rụt rè. Nếu được thế sẽ gặt hái được một số thành tựu đầu năm..

Tài chính thì nguồn chính chỉ tạm ổn định, còn nguồn phụ chưa vượng như ý. Ngay đầu tháng có khả năng bị lừa đảo, mất mát, thua thiệt trong sinh hoạt nên trong sự cộng tác, vay mượn hay bảo đảm vay mượn phải hết sức thận trọng. Nên sớm có kế hoạch tiết kiệm để tương lai gặp cơ hội tốt có thể bung ra.

Gia đạo bình thường và giao tế bên ngoài không có vấn đề ngoài việc phòng kẻ tiểu nhân bằng cách chọn lựa trong giao du và chừng mực khi mở túi tiền. Có quý nhân giúp đỡ vào cuối tháng.

Sức khỏe có chút rắc rối như ho cảm, hay đau nhức. Nhưng nhìn chung cảm thấy thân tâm thư thái hơn tháng trước dù tiền bạc chưa như ý. Đừng quên phương châm của tháng này là: Sinh hoạt chừng mực-Phòng giữ an khang.