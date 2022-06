Tử vi Tháng Sáu âm lịch hay tháng Đinh Mùi

Về mặt tài chính cũng chưa vượng, kể cả hai nguồn chính và phụ và đến cuối tháng chưa hẳn giải tỏa được sự mất cân bằng cán cân chi thu. Trong thời gian này phải đích thân quản trị, chi thu ngăn nắp, tránh vay mượn và mua sắm hay giải trí vượt khỏi khả năng chi trả. Cũng ngừng việc đầu tư khoản lớn và chơi trò may rủi.

Tháng sáu âm lịch năm Nhâm Dần vận trình của người tuổi Tý có khuynh hướng thăng tiến không mấy khả quan. Công việc ngay từ đầu tháng đã có một số vướng mắc phải ra công tháo gỡ mà khó nhờ cơ may cải thiện như dự toán. Quý vị sẽ cảm thấy khó khăn trong việc sắp làm hay dự định khiến không thể tiến nhanh như tháng trước. Áp lực cạnh tranh bên ngoài chưa giảm đáng kể. Đây là giai đoạn nên giữ vững cái đã có, bình tĩnh đối phó với thử thách. Không nên nóng vội trong hành động mà cẩn thận từng bước khi dấn thân. Đừng quên: Kiên tâm đối phó -Tuần tự nhi tiến.

Tháng sáu âm lịch năm Nhâm Dần vận trình của người tuổi Dần đang hồng chuyển sang kém thuận lợi. Nguyên nhân chính là mệnh cung tháng này dần dần bị hung tinh gây nhiễu mà không có sao cứu giải hữu hiệu. Quý vị có cảm tưởng bầu trời sự nghiệp đang trong sáng bỗng mây xám đe dọa nỗi ngày một rõ. Quá trình thực hiện mọi việc sẽ phát giác trở lực mà vắng bóng cơ may gỡ rối hay quý nhân tương trợ. Mâu thuẫn đầu tháng phát sinh dần cho tới cuối tháng, kèm theo bế tắc gia tăng. Đây là giai đoạn nên bình tĩnh xử trí, thận trọng tháo gỡ khó khăn và từng bước tiến lui hết sức thận trọng, kiên nhẫn chứ không thể nóng lòng hay nản chí.

Tháng sáu âm lịch năm Nhâm Dần vận trình của người tuổi Mão đột nhiên chuyển hướng đi lên chẳng khác mặt trời lên cao dần xua tan tàn dư khí lạnh và mang lại ánh sáng rực rỡ. Nguyên do: vì có phúc tinh không những hóa giải hung tinh nơi cung mệnh mà còn mang lại những điều kiện thuận lợi cho việc gặt hái thành quả cho những ai quyết tâm tiến tới.

Tình cảm giao hòa, bế tắc cũ được hóa giải, được kẻ thông cảm hay quan tâm giúp đỡ. Tuy nhiên, coi chừng trong giao thiệp buông lơi vì có thể bị lừa gạt hoặc quá đam mê khiến có hại cho cơ may khuếch trương sự nghiệp… Đừng quá ham vui, thiếu điều độ mà cần thư giãn nghỉ ngơi.

Vận trình trở nên êm xuôi, quý vị hy vọng làm ít mà thành công nhiều, cơ may xuất hiện, quý nhân giúp đỡ. Đây là lúc phúc tinh cao chiếu mệnh cung nhưng đừng quá ngủ quên trên chiến thắng mà vẫn cần thận trọng từng bước, cân nhắc từng ly trong việc thực hiện công việc và đừng quên: Dấn bước khuếch trương-Thành quả khả quan!

Tháng sáu âm lịch năm Nhâm Dần vận trình của người tuổi Tỵ có chiều hướng đột ngột chuyển cao so với hai tháng trước. Bầu trời đang âm u vì nhiều mây và vắng ánh dương quang, bỗng nhiên ấm áp và sáng sủa nhờ mặt trời lên cao. Nguyên nhân chính là nhiều cát tinh xuất hiện ở mệnh cung hay chiếu dọi cung mệnh, xua dần ảnh hưởng của hung tinh trong các tháng trước.

Sức khỏe không có vấn đề. Nhà cửa cần cẩn thận phòng ngừa vì có dấu hiệu rủi ro do bất cẩn xảy ra trong nhà hay khi ra ngoài sinh hoạt.

Tháng sáu âm lịch năm Nhâm Dần vận trình của người tuổi Thìn chuyển sang hướng bất lợi so với tháng trước. Bầu trời đang sáng tỏ bỗng phía xa mây đen ám ảnh, báo hiệu cơ nguy dông bão. Quý vị sẽ cảm thấy trong công việc và mưu sự khó khăn dần dần xuất hiện, mâu thuẫn bất ngờ và vắng bóng kẻ tương trợ. Tình hình sẽ là nhiều sóng ngầm sẵn sàng tác hại vào con thuyền sự nghiệp. Do đó, đây là lúc quý vị cần bình tĩnh, và cần tỉnh táo chứ đừng luống cuống và nản lòng. Mỗi bước tiến nên thận trọng, suy nghĩ kỹ hãy làm, đừng nôn nóng, tránh tranh đua danh lợi, nên thu mình hơn là phô trương.

Tháng sáu âm lịch năm Nhâm Dần vận trình của người tuổi Ngọ lại tiếp tục có chiều hướng kém hưng vượng. Bầu trời sự nghiệp kém trong sáng. Mọi việc trù tính thiếu thuận lợi, sáng kiến nảy sinh nhưng không thực hiện được, sáng tạo phương án bước đầu, lại gặp mâu thuẫn và áp lực. Ngay đầu tháng đã gặp nhiều trở ngại trong việc hàng ngày và mưu sự quan trọng lại khó được sự giúp đỡ của quý nhân hay cơ may. Càng về cuối tháng khó tránh áp lực từ hoàn cảnh bên ngoài và mâu thuẫn nội bộ.

Đề phòng khẩu thiệt thị phi. Sức khỏe có vấn đề về tiêu hóa, nên ăn uống điều độ và có cách sống nghiêng về hoạt động hơn là thụ động. Khi ra ngoài càng cần phải giữ an khang làm đầu. Đừng quên hoàn cảnh của quý vị trong tháng này và hành động đúng mức: Họa phúc trước mắt-Bình tâm quyết định.

Trong tháng này sẽ có thử thách tình cảm, nhất là đối với người mẫn cảm. Cần phải tự chế nếu không nợ tình gây phiền phức sau này hoặc do một quyết định vội vàng dẫn tới ân hận lâu dài.

Tháng sáu âm lịch năm Nhâm Dần vận trình của người tuổi Mùi chuyển sang kém hanh thông khá nhiều so với tháng trước. Nơi mệnh cung của quý vị trước kia còn có cát tinh, nay cát tinh lặn dần thay thế bằng hung tinh mà tác dụng tai hại như Song hao và Phá toái… Con đường sự nghiệp sau khi trải qua bằng phẳng nay bắt đầu gập ghềnh, khúc khuỷu. Quý vị sẽ cảm thấy thử thách trên đường sự nghiệp tăng, mâu thuẫn nhiều hơn trong làm ăn hay buôn bán hoặc việc học, khiến bản thân bối rối và bi quan. Đây là lúc cần bình tĩnh, phân biệt rõ điều nên hay không nên làm, là phúc hay là họa do mình tỉnh táo quyết định. Chớ bi quan hoặc nóng vội, chớ thụ động và nản chí, vì sẽ gây thêm áp lực cho thân tâm. Đừng quên thử thách hay khó khăn chỉ là tạm thời, “sau cơn mưa trời lại sáng,” “hết cơn bĩ cực sẽ tới tuần thái lại,” nên bản thân phải kiên trì và dũng cảm.

Tài chính chưa hưng vượng như ý, kể cả hai nguồn chính và phụ. Do đó, nên hạn chế đỏ đen hay đầu tư nhiều may rủi vì “tham thì thâm.” Chưa thể đầu tư, mua sắm khoản lớn kể cả mua nhà hay mua xe hoặc hùn hạp nhiều hay giải trí quá mức.

Nói cách khác hoàn cảnh của quý vị không bế tắc nhưng cũng không hanh thông. Trong tháng ít có hy vọng có quý nhân giúp đỡ, hay cơ may tới tay nên khoan tìm cơ hội thực hiện những dự án lớn. Nên chờ đợi và phân tích hoàn cảnh khách quan và khả năng chủ quan, cần kiên tâm, khoan nóng vội, đừng bi quan. Đừng quên: Năng tĩnh, năng an-Hữu chí cánh thành.

Tuổi Dậu: Trung bình.

Tổng quát: Kiên tâm trì chí-Chuẩn bị tiền đồ.

Tháng sáu âm lịch năm Nhâm Dần vận trình của người tuổi Dậu có nhiều biến cố và chuyển bình thường, chẳng khác bầu trời đang âm u, lạnh lẽo bỗng phương đông hồng dần. Tuy mặt trời chưa lên cao nhưng bầu trời đã sáng sủa hơn, khí ấm đã tích tụ nhiều hơn. Quý vị sẽ cảm thấy áp lực lên thân tâm giảm nhiều vì mệnh cung tuy còn sao xấu quy chiếu nhưng cát tinh đã dần dần tranh sáng.

Công việc trước kia khó phát triển như ý vì mâu thuẫn bên trong và bên ngoài cản trở, phần lớn là do hoàn cảnh kinh tế khách quan gây ra. Nhưng tháng này, quý vị đã dần dần thích nghi với với biến động bất lợi nên thành quả công việc đã tăng tiến cho dù thân tâm khó tránh vất vả.

Quý vị hãy tiếp tục đường hướng này. Kiên tâm trì chí trước áp lực và thử thách, từng bước lấy thủ làm công, lấy tĩnh chế động thì khi cơ may tới tay sẽ có khả năng “ra tay lèo lái với cuồng phong” mà xây dựng cơ đồ.

Tháng này mâu thuẫn giao tế khó tránh. Nói rõ hơn, quý vị nên tìm cơ hội hóa giải nhiều tranh cãi và mâu thuẫn với thân hữu, khách hàng, đồng học… để tránh tình trạng “một cây làm chẳng nên non.” Cũng cần phải chọn bạn, chọn người cộng tác thận trọng để tránh người xấu gây hại cho mình.

Tài chính kém ổn định kể cả hai nguồn chính và phụ, có dấu hiệu hao thoát và mất mát do chi tiêu ngoài kế hoạch hay quản lý vụng hoặc do hư hỏng máy móc, nhà cửa… hay bệnh hoạn. Nguyên nhân chính phải kể là giá cả leo thang, kinh tế khách quan bấp bênh do lạm phát.

Đây là lúc nên quay trở về đường lối tiết kiệm, và hưởng hạnh phúc gia đình, cùng nhau gom góp tài lực, sao cho “trong ấm ngoài êm” để chuẩn bị cơ may sẽ tới trong tương lai gần. Đừng quên: Kiên tâm trì chí-Chuẩn bị tiền đồ.

Coi chừng chứng ho suyễn. Cần giảm bớt chất kích thích và năng vận động thân thể và cẩn thận khi ra ngoài tiếp xúc phức tạp.