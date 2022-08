Tử vi Tháng Tám âm lịch hay tháng Kỷ Dậu năm Nhâm Dần

Cần thận trọng về tài chính bằng cách chừng mực mua sắm và giải trí, đồng thời trong chi tiêu tránh trò may rủi hay đầu tư bạo tay, đừng vì ham bề ngoài xem ra có lợi mà mờ trí xét đoán. Đừng quên: “tham thì thâm.”

Đây là thời kỳ mệnh cung có nhiều sao tốt quy chiếu hóa giải tàn dư còn lại của hung tinh. Quý vị hy vọng trên đường sự nghiệp hay giao tế áp lực và khó khăn giảm dần, nhiều cơ may hơn trước khiến thân tâm thư thái và lạc quan. Phấn chấn thêm để đối phó với hoàn cảnh này, bằng cách thực hiện những gì mình tâm đắc nhất, và bằng cách kết hợp các yếu tố có lợi từ huy động trí tuệ, kinh nghiệm bản thân tới tài nguyên, người hợp tác để chiến thắng mục tiêu. Tuy nhiên, đừng quên tìm cơ hội thư giãn và nghỉ ngơi để có đủ sức khỏe, về lâu dài dấn thân vào việc xây dựng cơ đồ. Đừng quên: Cát tinh quy chiếu-Gom cây thành rừng.

Bước sang tháng 8 âm lịch năm Nhâm Dần, vận trình của người tuổi Tý có phần hưng vượng đột ngột so với tháng trước. Cảnh tượng chẳng khác bầu trời đang có phần âm u bỗng nhiên gió thổi trời quang, khí ấm chan hòa.

Bước sang tháng 8 âm lịch năm Nhâm Dần, vận trình của người tuổi Dần có khuynh hướng suy thoái so với tháng trước. Nhiều hung tinh ở mệnh cung vẫn tồn tại lại thiếu sao hóa giải hữu hiệu. Vận thế chẳng khác đường đời nhiều chỗ bằng phẳng nhưng cũng không thiếu đoạn gồ ghề khó tiến bước.

Nếu có nhu cầu du lịch, du ngoạn, hay tiếp xúc nhiều với ngoại giới, phải chừng mực khi đi đứng, vui đùa, bơi lội…để bảo vệ an khang phòng rủi ro và dịch bệnh.

Bước sang tháng 8 âm lịch năm Nhâm Dần, vận trình của người tuổi Sửu suy thoái khá rõ so với tháng trước vì hung tinh củng chiếu mệnh cung. Mọi mâu thuẫn và khó khăn hình như tăng dần ngay các tuần đầu tháng khiến cho con thuyền sự nghiệp khó xuôi dòng. Nhìn chung đây là một tháng phần đầu tháng nhiều bại hơn thành, nhiều xấu hơn tốt, quý vị có lúc bi quan vì việc dễ biến khó, cài đơn giản biến thành phức tạp. Nhưng xin đừng nản lòng, vì hoàn cảnh giúp chúng ta có thể củng cố cái đã có và bồi dưỡng thân tâm và tạm thời gác việc xông xáo mà nhiều khi tốn công sức mà không đạt thành tựu. Đừng quên: Hung tinh chiếu mệnh-Tùy ngộ nhi an.

Tổng quát: Hung tinh chiếu mệnh-Tùy ngộ nhi an.

Tiền bạc còn hao thoát kể cả hai nguồn chính tài và ngoại tài nhưng chính tài chỉ giảm con số nhỏ vì nạn lạm phát nên không đáng ngại, so với ngoại tài hao tốn khó giảm. Cần tiết kiệm để có vốn đầu tư trong tương lai. Tháng này tránh việc mạo hiểm trong đầu tư hay ham thú đỏ đen vì chỉ có bại chứ không có thắng.

Bước sang tháng 8 âm lịch năm Nhâm Dần, vận trình của người tuổi Mão vẫn còn khuynh hướng hướng hạ nhưng so ra khả quan hơn tháng trước vì mệnh cung ngoài cát tinh mới xuất hiện còn có nhiều sao xấu tụ chiếu, kể cả sao chủ sự bệnh tật. Trên đường sự nghiệp bày ra cảnh có lúc thuận lợi, êm ả, có khi xen lẫn phong ba hiểm ác, trở ngại trùng trùng. Dễ thì vui, nhưng gặp khó biến thành lo, khiến thân tâm mệt mỏi và bi quan tăng lên. Tuy nhiên cần bình tĩnh đối phó vì tháng 7 và 8 âm lịch là những tháng ít thuận lợi nhất trong năm đối với lớp tuổi này. Nhất là tháng 8 thì việc làm và sức khỏe càng cần chú ý như lời khuyên: Bình tâm xử trí-Gìn giữ an khang.

Tổng quát: Bình tâm xử lý-Gìn giữ an khang.

Có triệu chứng tiêu hóa hay bài tiết rắc rối. Tinh thần cần sáng suốt trước hoàn cảnh cam go, nên tìm thời giờ nghỉ ngơi như du lịch hay du ngoạn khi có cơ hội thuận lợi.

Bước sang tháng 8 âm lịch năm Nhâm Dần, vận trình của người tuổi Tỵ không được hưng vượng so với tháng trước. Cái tốt của của những tháng trước bắt đầu giảm, như bầu trời đang trong xanh thì nhiều mây xám kéo tới nên tới tháng này thì trở nên u ám dần. Đây là thời cơ kiểm điểm, củng cố cái đã có, tu dưỡng bản thân, cải thiện giao lưu và vạch sách lược ứng phó hợp với thời cuộc hơn là vội vàng với việc tương lai mà tham lam dấn thân. Đừng quên nóng vội và bất mãn chỉ làm hư hại tiến trình còn lại mà quý vị muốn đạt trong năm Nhâm Dần.

Du hý phài chừng mực để phòng giữ an khang. thân và đồng nghiệp và cư xử chừng mực khi ra ngoài. Sinh hoạt nhất là di chuyển nên thận trọng hơn nữa nhất là vào cuối tháng.

Tiền bạc có dấu hiệu ổn định kể cả hai nguồn chính tài và ngoại tài. Có khả năng có món ngoại tài bất ngờ nhờ một cơ may cuối tháng.

Bước sang tháng 8 âm lịch năm Nhâm Dần, vận trình của người tuổi Thìn thăng tiến ở mức khả quan so với tháng trước. Đường sự nghiệp bằng phẳng, ít mâu thuẫn phát sinh, ít khó khăn ngăn trở. Hơn nữa, nhiều dịp may trong tầm tay. Đây là lúc cần phải nhanh chóng vừa củng cố vừa khuếch trương sự nghiệp. Một trong phương châm làm việc là đoàn kết sức mạnh trong ngoài nhờ sự hợp tác với thân thích, đồng học, đổng sự để nhắm mục đích chung. Đừng quên tháng này không lợi cho hoạt động đơn lẻ vì mệnh cung cát tinh quy tụ vào một khối có lợi cho sự thăng tiến. Nếu đơn thân, độc mã xông xáo tuy có đạt thành tựu nhưng chỉ ở lãnh vực nhỏ mà thôi. Ghi nhớ: Đồng thanh tương ứng-Góp gió thành bão!

Tiền bạc kể cả hai nguồn chính và phụ đều kém ổn định nên đầu tư cần thận trọng, chưa nên mua sắm các khoản lớn và tránh trò may rủi kể cả mua bán cổ phiếu hay trung gian vay mượn. Nên nhớ “tham thì thâm.”

Bước sang tháng 8 âm lịch năm Nhâm Dần, vận trình của người tuổi Ngọ giữ được mức bình thường so với tháng trước. Vận thế chẳng khác ngày đang đẹp thì cơn mưa đe dọa: mâu thuẫn xuất hiện, khó khăn ngăn lối. Nhìn chung, khó có cơ may và thành tựu những kế hoạch lớn, còn công việc bình thường thì vẫn thông qua sau khi tốn thêm công, tốn thêm sức. Tháng này dễ có cạnh tranh bất chính và tiểu nhân mưu hại hoặc tranh cãi dẫn tới khẩu chiến và bất hòa. Hơn nữa, vì còn có hung tinh ở mệnh nên phòng tai nạn sông nước và các tai bay vạ gió khác.

Đối với bản thân thì phải coi an toàn cá nhân làm đầu. Đối với môi trường bên ngoài thì phải phòng tiểu nhân gièm pha hay cạnh tranh bất chính dù lời tổng đoán lạc quan: Tiền trình mở rộng-Thuận giòng đầy thuyền.

Bước sang tháng 8 âm lịch năm Nhâm Dần, vận trình của người tuổi Mùi lại có khuynh hướng chuyển lên, xu hướng khả quan phá tan u ám. Đây là một tháng phúc tinh cao chiếu, tiền trình rộng mở nhờ mệnh cung có nhiều cát tinh sáng giá. Trong tình trạng chẳng khác thuyền đã xuôi dòng lại thuận gió nên phải nhanh chóng nắm bắt cơ may để vừa củng cố, vừa khuếch trương sự nghiệp. Tuy nhiên, đây là giai đoạn phải vận dụng trí tuệ, kết hợp với quan sát kỹ càng và tham khảo ý kiến ngưởi hợp tác để chọn cho đúng mục tiêu, liệu sức mình mà làm và cố gắng hoàn thành cho được kế hoạch đã chọn. Đây cũng là lúc cần phải đề phòng cả bên trong lẫn bên ngoài trước nhiều thử thách.

Tuổi Dậu: Xấu

Tổng quát: Cơ may vắng bóng-Tự chủ dấn thân.

Bước sang tháng 8 âm lịch năm Nhâm Dần, vận trình của người tuổi Dậu như vầng đông vừa lên sau các ngọn đồi nhưng sương mù còn dày, bóng tối còn thịnh và khí lạnh còn ngưng đọng nên tranh tối tranh sáng so với tháng trước. Nguyên nhân trong mệnh cung có nhiều sao xấu thủ giữ trong khi cát tinh lặn dần. Mọi việc khi trước thường có cố vấn hay người giúp sức hoặc cơ may hỗ trợ, thì nay vắng bóng cố nhân, trở lực lại bất ngờ xuất hiện nên khó đạt thành tựu như ý. Tháng này bản thân quý vị phải tận lực, tận tâm, sử dụng điều kiện đã có trong tay để hoàn thành những mục tiêu gần và cấp thiết. Khoan vì tham vọng và chủ quan mà xông xáo, vì sẽ tốn công tổn sức mà thành quả không như ý, lại dễ chuốc lấy thất bại lâu dài. Phương châm của tháng này là: Cơ may vắng bóng-Tự chủ dấn thân.

Về tài chính, cả hai nguồn chính và phụ đều khó ổn định nên không đầu tư hay mua sắm rộng rãi và tránh đen đỏ hay chơi cổ phiếu bấp bênh. Trong tháng này nếu gặp cơ hội thương lượng về tài chính hay có dịp cộng tác ngắn hạn thu lời nên làm.

Về tình cảm cần giữ trong ấm ngoài êm. Có tin vui về người thân hay có người quan tâm và khuyến khích. Đề phòng có tranh cãi hay kiện tụng lúc quá chén, đa ngôn và đa sự.

Sức khỏe có chút vấn đề. Cần hạn chế chất kích thích và thư giãn để tránh tinh thần mệt mỏi. Ngoài ra trong lúc du ngoạn hay di chuyển nói chung phải phòng ngừa rủi ro mới phùng hung hóa cát.