Tuổi già thì sức khỏe suy thoái !: tổng thống Joe Biden vấp té lần thứ ba trong năm nay 2023

Colorado: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 2 tháng 6, tổng thống Joe Biden đã vấp té khi ông đến tham dự lễ ra trường của các tân sĩ quan không quân tại tiểu bang Colorado.

Theo tin của báo Daily Mail thì người tư lệnh quân lực Hoa Kỳ năm nay 80 tuổi, đã vấp té khi ông đi xuống bục lễ đài, và các sĩ quan không quân đi cạnh, đã kéo ông lên.

Đây không phải là lần tổng thống Biden vấp té đầu tiên trong công chúng, và đã gây những lo ngại là liệu ông có đủ sức khỏe, để lãnh đạo Hoa Kỳ cũng như các nước trong thế giới tự do?

Theo ông Ben LaBolt, giám đốc truyền thông của tòa Bạch Ốc thì tổng thống Biden đã không có trở ngại gì cho sức khỏe, sau cú té này.

Vài tuần trước đó, tổng thống Biden cũng bị vấp ngã trong chuyến du hành qua thăm viếc đền Itsukusshima ở thành phố Hiroshima, Nhật Bản.

Trong tháng 3 vừa qua, tổng thống Biden cũng bị vấp ngã, khi leo lên chiếc thanh vào chiếc phi cơ Air Force One, trong một chuyến thăm viếng tiểu bang Alabama.

Trong tháng 6 năm ngoái 2022, tổng thống Biden bị té xe đạp khi ông về thăm nhà nghỉ mát của ông ở Delaware.

Trong năm 2021, tổng thống Biden cũng bị té khi leo thang lên chiếc phi cơ Air Force One.

Cựu tổng thống Trump cũng đặt câu hỏi về tình trạng sức khỏe của tổng thống Biden.

Theo tin của đài CNN phổ biến trong hôm thứ sáu, thì một cựu bác sĩ riêng cho cựu tổng thống Donald Trump và cựu tổng thống Barack Obama cũng tỏ ra lo ngại cho tình trạng sức khỏe của vị tổng thống Mỹ năm nay 80 tuổi này.

Dân biểu liên bang đảng Cộng Hòa, thuộc tiểu bang Texas, bác sĩ Ronny Jackson nói là ông ta lo ngại về tình trạng sức khỏe của tổng thống Biden và thật là một chuyện sai trái, nếu chấp thuận cho tổng thống Biden ra tái tranh cử.

Bác sĩ Jackson nói là sức khỏe của tổng thống Biden là một chuyện liên quan đến an ninh quốc gia, và người ta phải tìm cách ngăn ngừa việc tổng thống Biden tái tranh cử.

Bác sĩ Jackson cũng nói thật là một điều xấu hổ, vì tổng thống Biden quá già cho vai trò của một tổng thống Mỹ, ông ta không có khả năng trí tuệ cũng như sức khỏe cho công việc.

Dân biểu kiêm bác sĩ Jackson nguyên là bác sĩ riêng cho cựu tổng thống Donald Trump và cựu tổng thống Barrack Obama.