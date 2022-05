Tướng công an VN tính tới chuyện thu hẹp việc ghi âm, ghi hình các cuộc hỏi cung

Bộ Công an Việt Nam đã tổ chức hội thảo về việc ghi âm, ghi hình các cuộc hỏi cung hôm 26/5, trong đó, một nhân vật lãnh đạo ngành công an muốn sửa luật để thu hẹp hoạt động này.

Theo hai tờ báo của ngành công an, hội thảo của Bộ Công an VN mang tên “Nhận diện những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, nguy cơ về pháp lý trong thực tiễn triển khai công tác ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong hỏi cung bị can theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự”.

Một báo cáo được đưa ra tại hội thảo cho biết Bộ Công an VN đã yêu cầu các nhân viên, các đơn vị ở các cấp thực thi nhất quán các quy định mới của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015, trong đó có quy định về việc thực hiện ghi âm hoặc ghi hình trong hỏi cung bị can.

Tuy nhiên, việc triển khai ghi âm hoặc ghi hình hỏi cung bị can vẫn chưa được triển khai thống nhất trên toàn quốc do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có lý do chưa được trang bị cơ sở vật chất.

Bên cạnh đó là còn có nhiều hạn chế trong tập huấn, bồi dưỡng cán bộ về những quy định trong công tác lưu trữ, bảo quản và sử dụng kết quả ghi âm, ghi hình trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự.

Ngoài bản báo cáo nêu trên, còn có 10 tham luận nữa tại hội thảo được hai tờ báo ngành công an mô tả là “góp phần nhận diện khá đầy đủ, đúng đắn dưới góc độ pháp lý, lý luận và thực tiễn áp dụng cũng như hệ quả pháp lý có thể xảy ra trong quá trình thực hiện việc ghi âm, ghi hình có âm thanh”.

Phát biểu kết luận hội thảo, Trung tướng Đỗ Văn Hoành, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an yêu cầu các đơn vị có liên quan tiếp tục nghiên cứu, đề xuất lãnh đạo Bộ Công an báo cáo với Chính phủ, Quốc hội để đề nghị sửa đổi, bổ sung Bộ luật Tố tụng Hình sự theo hướng “thu hẹp phạm vi thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong hỏi cung bị can”.