Tường trình về Lễ Quốc Hận lần thứ 47 tại Berlin

Do sự hoành hành của Đại Dịch COVID, nên trong hai năm dài những buổi biểu tình truyền thống để biểu dương tinh thần chống Cộng của người Việt tại Đức không thể được tổ chức mà chỉ có những buổi sinh hoạt trực tuyến để hâm nóng tinh thần hướng về quê hương Việt Nam. Nhờ những biện pháp chủng ngừa tích cực của hệ thống y tế cộng đồng Đức nên sự lây lan dịch bệnh từ nhiều tuần nay tuy không thuyên giảm đáng kể nhưng diễn tiến căn bệnh không còn trầm trọng và nguy hiểm đến tính mạng cho người bệnh như thời gian trước đây. Vì vậy, Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Đức đã đồng lòng quyết định tổ chức biểu tình nhân ngày Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận lần thứ 47 tại Berlin vào đúng ngày thứ bảy 30.4.2022.

Địa điểm xuất phát khởi động cuộc biểu tình vẫn như mọi khi là ngay trước Sứ Quán của nhà nước Cộng Sản Việt Nam tại Đức. Những lời chào hỏi thân ái, tay bắt mặt mừng giữa các thành viên biểu tình trước khi chương trình chính thức bắt đầu đã diễn ra một cách chân thành cảm động.Những anh chị em trong cộng đồng người Việt tỵ nạn sau hai năm sinh tử với dịch bệnh rất vui mừng khi được gặp lại nhau toàn vẹn.Tổng cộng có khoảng chừng 70 anh chị em từ bắc trung nam Đức đã hội tụ trước sứ quán Việt Cộng. Sau phần nghi thức chào cờ và phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn tiền nhân và các đồng bào đã hy sinh vì đại nghĩa tự do , bà Hoàng Thị Mỹ Lâm, chủ tịch Liên Hội, đọc một diễn văn ngắn về sự thất bại ngoại giao của Sứ Quán Việt Cộng sau các vụ Moritzburg 2016 và vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh 2017 cũng như tiên đoán về sự lạnh nhạt của chính quyền Đức trong tương lai do hậu quả việc chọn phe xâm lăng trong cuộc chiến tranh tại Ukraine của nhà nước Cộng Sản Việt Nam. Sau đó , Luật Sư Nguyễn Văn Đài nói về sự chà đạp tự do ngôn luận và những thất sách của nhà nước Cộng Sản Việt Nam. Cuối cùng, ông Nguyễn Đình Tâm, một cựu Đại Tá Việt Nam Cộng Hòa nay đã gần 99 tuổi, cũng lên tiếng tố cáo sự tuyên truyền dối trá và chế độ ngoại giao đu dây xảo trá của Cộng Sản Việt Nam từ bao nhiêu thập niên nay.

Cuộc biểu tình trước Sứ Quán được kết thúc nhanh chóng để đoàn biểu tình sớm di chuyển đến địa điểm biểu tình chính tại trước cổng thành Brandenburger Tor.

Cổng thành Brandenburger Tor là một địa điểm tại trung tâm thành phố Berlin và cũng là một biểu tượng của thành phố hành chính trung ương quyền lực của nước Đức. Ngày hôm nay biểu tượng này rợp tràn cờ Vàng trong bầu trời nắng dịu và khí hậu ấm áp. Trên quảng trường rộng lớn ba đại kỳ của Việt Nam Cộng Hòa, Cộng Hòa Liên Bang Đức và Ukraine được những người trẻ nghiêm chỉnh nâng lên cùng với những biểu ngữ lớn ghi rõ ban tổ chức là Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Đức với đề tài chính của cuộc biểu tình là ngày Quốc Hận 30.4.1975 và nêu cao tinh thần của cuộc biểu tình là chống đảng độc tài Cộng Sản Việt Nam cũng như khẳng định lập trường ủng hộ dân tộc Ukraine chống lại chiến tranh xâm lăng của Putin; đặc biệt là hình ảnh chim bồ câu trắng trên nền cờ xanh vàng của Ukraine được giương cao.

Số người tham dự biểu tình tại đây lên đến khoảng 120 người Việt cùng các quan khách người Đức và người Ukraine. Chương trình được điều hợp bởi ông Nguyễn Văn Rị , Phó Chủ Tịch Nội Vụ Ban Chấp Hành Liên Hội, và ông Nguyễn Thế Bảo thuộc Hội Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Nürnberg, và bắt đầu với bản quốc ca Ukraine, quốc ca Đức, quốc ca Việt Nam Cộng Hòa và một phút mặc niệm. Tiếp theo là nghi lễ tôn giáo cầu nguyện hòa bình của Phật Giáo và Công Giáo, phần dâng nến cầu an với bài hát Kinh Hòa Bình.

Kế đó là phần phát biểu bằng tiếng Đức của Bác Sĩ Hoàng Thị Mỹ Lâm về ngày Quốc Hân lần thứ 47 và sự kiên trì vận động ôn hòa của người Việt trong và ngoài nước mong tái tạo dân chủ tự do cho quê hương Việt Nam, bà lên án một lần nữa sự chọn phe thần phục Nga Tàu của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc.

Anh Minh Vũ, một thanh niên Việt sinh trưởng tại Đức, nhận định sự độc tài đảng trị của chế độ Cộng Sản từ 47 năm nay đã đưa Việt Nam đứng hàng 175 trong số 180 nước , tức là đứng gần chót về tự do báo chí và tỏ lập trường ủng hộ dân tộc Ukraine chống lại chiến tranh xâm lược của Putin . Bà Fleisch , đại diên cho Hội Hành Động của Thiên Chúa Giáo chống lại sự tra tấn ( Aktion der Christen für die Abschaffung der Folter =ACAT Deutschland ) , lên tiếng cảm thông cho những nạn nhân miền Nam Việt Nam khi Cộng Sản Bắc Việt gây chiến tranh xâm lăng miền Nam và bà so sánh chiến tranh Việt Nam cũng tương tự như chiến tranh của Putin tại Ukraine hiện tại với bom đạn và thảm sát.

Nhà báo Michael Leh đại diện tổ chức Cộng Đồng Quốc Tế bảo vệ Nhân Quyền (Internationale Gesellschaft für Menschenrechte= IGFM ) cũng góp lời nhận xét sự chà đạp công khai lên nhân quyền của nhà nước Cộng Sản Việt Nam và của Putin ngay trên nước Đức qua các vụ bắt cóc người và giết người ngay trên đường phố Berlin.

Ông Stefan Siebenbrock, đại diện tổ chức Cộng Đồng bảo vệ các dân tộc bị đàn áp ( Gesellschaft für bedrohte Völker = GfbV ) lên án tất cả các chiến tranh xâm lăng bằng bạo lực vũ khí tại Nam Việt Nam và Ukraine.

Bà đại biểu dân cử cùa Đảng Xanh Đức Quốc Renate Künast gửi lời chào đến cuộc biểu tình của Liên Hội và những nạn nhân của đảng Cộng Sản Việt Nam,bà trân trọng quý mến những tù nhân lương tâm tại Việt Nam là những người tranh đấu cho các giá trị tuyệt đối cho con người và nhắc lại là trong chương trình Dân biểu Bảo Vệ Dân Biểu ( Parlamentarier schützen Parlamentarier) bà đã và sẽ tiếp tục can thiệp bảo vệ nhà báo đồng thời là nhà nhân quyền Phạm Chí Dũng.

Ông đại biểu dân cử Martin Patzelt thuộc Đảng CDU , từng nằm trong Ủy Ban Nhân Quyền Quốc Hội Đức, cũng gửi lời chia sẻ nỗi đau thương của dân tộc Việt nam dưới ách Cộng Sản và nhấn mạnh sự tự do và tôn trọng quyền con người là yếu tố cơ bản để đưa một đất nước đạt thành công phát triển về mọi mặt.

Một người trẻ tuổi sinh trưởng tại Đức trong một gia đình có truyền thống giữ gìn văn hóa Việt , cô Trúc Anh , phát biểu về sự sẵn sàng dấn thân của thế hệ thứ hai vào các sinh hoạt xã hội văn hóa để bảo vệ và duy trì cộng đồng người Việt tự do.

Đáng lẽ trong chương trình còn nhiều diễn giả trẻ và năng động đang chờ đợi tham gia nhưng vì thời gian hạn chế nên ban tổ chức đành phải chuyển qua phần tuần hành cho hoà bình Marsch für den Frieden để kịp thời sau đó tiến sang tòa nhà Quốc Hội Đức Quốc hòa mình tham dự vào cuộc biểu tình do Liên Minh Các Tổ Chức Ukraine (Allianz Ukrainische Organisationen ) tổ chức.

Một điểm nhấn trong khi đoàn biểu tình tuần hành là sự lưu ý quan tâm của rất nhiều người bộ hành và du khách quanh quảng trường Brandenburger Tor . Họ đứng lại cùng hô chung khẩu hiệu, đón nhận truyền đơn của ban tổ chức và chụp hình đoàn biểu tình.

Tại khoảng sân cỏ rộng lớn của Quốc Hội Đức Quốc đã có khoảng trên hai trăm người Ukraine tụ tập theo hàng ngũ trước một khán đài. Những người này đa số chỉ là phụ nữ trẻ và trẻ con, một số hóa trang với những vệt máu chảy dài trên mặt và quần áo, họ tham gia rất nhiệt huyết vào cuộc biểu tình . Cho dù là đứng trên hay dưới khán đài họ đều hô khẩu hiệu ngôn ngữ Ukraine, Đức và Anh nhịp nhàng và trật tự. Đặc biệt là có sự hiện diện của nhiều trẻ em từ 10 tuổi trở xuống, các em hình như cũng hiểu biết về vận mạng không may của đất nước mình nên rất ngoan ngoãn tham gia hô hào tích cực vào cuộc biểu tình.

Các phụ nữ trẻ Việt Nam mặc áo dài cờ Vàng truyền thống mang đại kỳ Ukraine và nhiều cờ Vàng tiến sát gần khán đài, tô điểm cho cuộc biểu tình thêm màu sắc rực rỡ. Ban tổ chức của Ukraine trên khán đài đã ngỏ lời chào đón và cám ơn cộng đồng người Việt đến ủng hộ họ.

Cuộc biểu tình nhân Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận lần thứ 47 đã kết thúc vào lúc 17:00 giờ cùng ngày. Các anh chị em ra về với niềm hân hoan và lòng tin vào một tương lai tốt đẹp cho dân tộc Việt Nam và Ukraine.

Berlin ngày 1.5.2022

Mỹ Lâm