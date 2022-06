Tuy giá xăng gia tăng , nhưng những người Canadians vẫn không đi xe công cộng.

Toronto: Trong hôm thứ tư ngày 1 tháng 6 năm nay 2022, giá xăng ở vùng thủ phủ Toronto đã lên đến mức trên $2 một lít, trong khi giá xăng ở tiểu bang California đã lên đến $6.45 một gallon.

Hiện nay, một người lái xe đã phải trả thêm tiền xăng hàng tuần gấp đôi, so với số tiền xăng mà họ phải trả trước ngày Putin đem quân xâm lấn Ukraine.

Nhiều người như anh Luis Virla, một chuyên viên cao kỹ ở thành phố Calgary, đã không sử dụng xe bus đi lại từ nhà đến sở làm, kể từ thời có đại dịch, và cho đến nay vẫn ngại ngùng không muốn đi xe bus trở lại. Muốn đi đâu anh Virla đi xe nhà hay dùng xe tắc xi.

Tuy giá xăng gia tăng vượt mức, nhưng phần đông cư dân ở Canada vẫn không dùng những hệ thống chuyên chở công cộng.

Có nhiều lý do như lý do cũa anh Virla là sợ bị nhiễm covid trong những nơi công cộng.

Có những người ngại dùng xe bus vì mất thì giờ, hay không tiện đường.

Cũng có người dùng xe hơi đi ra ngoài cho khuây khỏa sau những tháng bị cách ly.

Theo những thống kê thì số người dùng các hệ thống chuyên chở công cộng như xe lửa GO , xe bus.. trên toàn Canada vẫn chưa trở lại mức bình thường trước thời đại dịch.

Người ta cũng có thể nhận rõ ràng chuyện đó, khi những bãi đậu xe ở các trạm xe lửa GO trong các thành phố xung quanh thành phố Toronto trống trơn, không đầy nghẹt xe như thời trước khi có đại dịch covid.