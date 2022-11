Tuy vật giá leo thang,công ty bách hóa Walmart vẫn kiếm được lợi nhuận cao

New York: Trong hôm thứ ba ngày 15 tháng 11, công ty bách hóa Walmart đã công bố lợi nhuận của tài khóa 3 tháng trước, tính đến tháng 10.

Trong tài khóa 3 tháng qua, công ty Walmart đã có số thương vụ 152.81 tỷ Mỹ kim, cao hơn số thương vụ cùng thời gian năm ngoái là 8.7 phần trăm. Số lợi nhuận kiếm được là $1.50 một cổ phiếu, so với những tiên đoán của các chuyên gia tài chánh là $1.32 một cổ phiếu.

Theo nhận định của đài BNN Bloomberg thì những khách hàng Mỹ đã tiếp tục mua sắm, và mua ở các cửa hàng kiệm ước như Walmart, cho dù mức lạm phát cao và vật giá leo thang.

Theo ông Doug McMillon, chủ tịch điều hành của công ty bách hóa Walmart thì số khách hàng của công ty này đã gia tăng cao, nhất là những khách hàng mua thực phẩm, vì giá cả ở tiệm Walmart vẫn thấp hơn so với những tiệm bách hóa hạng sang khác.

Cũng theo ông McMillon thì thời kỳ lạm phát cao, khách hàng đi mua sắm ở các tiệm bách hóa Walmart gồm đủ thành phần, từ những người có lợi tức thấp lên đến những người có lợi tức cao: thời kiệm ước thì hầu hết những khách hàng đều tìm mua những món hàng với giá rẻ.