Tỷ lệ vô sinh gia tăng ở VN

Tạp chí y học Anh The Lancet, vào tháng 6/2022, đã cảnh báo rằng tại các nước đang phát triển, vấn đề này còn nghiêm trọng hơn nhưng lại bị bỏ qua, hoặc có ít nghiên cứu liên quan. Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ mà thậm chí tình trạng này còn đáng báo động. Tỷ lệ sinh của Việt Nam đã giảm xuống một nửa so với cách đây 30 năm, (một phần là do các chính sách kế hoạch hoá gia đình). Dĩ nhiên không thể kết luận vội vàng rằng tỷ lệ sinh giảm là do vô sinh, mà còn có nhiều yếu tố khác.

Theo bác sĩ Hồ Mạnh Tường, thuộc nhóm thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên của Việt Nam, trưởng trung tâm thụ tinh trong ống nghiệm của bệnh viện Mỹ Đức (TPHCM), để có thể đánh giá thực trạng tại Việt Nam thì cần phải thực hiện một nghiên cứu cộng đồng quy mô lớn. Ở Việt Nam chỉ có một nghiên cứu như vậy được thực hiện, nhưng cách đây khoảng 10 năm, chỉ ra rằng có khoảng 1 triệu cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn mỗi năm ở Việt Nam, tương đương với 7,7% các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản.

Theo một nghiên cứu khác được thực hiện vào năm 2021, có đến 40.000 cặp đến chữa vô sinh mỗi năm, chỉ riêng tại bệnh viện Từ Dũ. Trên mạng xã hội Facebook, nhóm “Hiếm muộn vô sinh” có tới hơn 100 000 thành viên. Đây là nơi người dùng mạng chia sẻ về kinh nghiệm về chặng đường chữa trị vô sinh.

Theo bác sĩ Mykhailo Dudiktại bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Nha Trang, nguyên nhân dẫn đến vô sinh ở Việt Nam còn là do lối sống của giới trẻ ngày nay thay đổi. Ông nhấn mạnh đến nguy cơ béo phì, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản ở phụ nữ, cũng như là thói quen uống rượu bia, hút thuốc lá, khiến tinh trùng suy yếu ở nam giới.