Uỷ ban Tự do Tôn giáo Hoa Kỳ: Việt Nam tiếp tục chính sách đàn áp tôn giáo

Báo cáo Tự do tôn giáo 2022 của Uỷ Ban Tự do Tôn giáo Hoa Kỳ (USCIRF) công bố sáng ngày 25/4 cho biết tình hình tự do tôn giáo của Việt Nam trong năm 2021 vẫn không có gì thay đổi so với năm 2020 khi Chính phủ VN tiếp tục thực hiện Luật Tín ngưỡng Tôn giáo cho phép các giới chức truy bức các nhóm tôn giáo không được đăng ký và những nhà hoạt động vì tự do tôn giáo.

Theo báo cáo, giới chức chính quyền Việt Nam tiếp tục đàn áp các cộng đồng tôn giáo độc lập bao gồm Tin lành của người H’mong, Thiên chúa giáo của người Thượng, Hoà Hảo, Cao Đài, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thông nhất, Pháp Luân Công, Dương Văn Mình, Hội thánh của Đức chúa Trời, đạo Hà Mòn.

USCIRF cũng cáo buộc, trong năm 2021, chính quyền VN liên tục quấy nhiễu làm gián đoạn các buổi lễ và đào tạo tôn giáo, sách nhiễu, bắt giữ và đe doạ những người theo các đạo này cũng như nhà hoạt động thuộc các nhóm này.

USCIRF đề nghị Chính phủ Mỹ xếp Việt Nam vào danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo (CPC).

Việt Nam từng bị Hoa Kỳ xếp vào danh sách này vào năm 2004 nhưng sau đó đã đưa Việt Nam khỏi danh sách này vào năm 2006 do có những đánh giá về tiến bộ trong tự do tôn giáo ở Việt Nam. Đó cũng là giai đoạn Việt Nam đang cố gắng “lấy lòng” phương Tây để có thể tham gia vào Tổ chức Thương mại Thế giới – WTO. Tuy nhiên, sau khi gia nhập WTO, tình hình tự do tôn giáo của Việt Nam lại bị USCIRF đánh giá là không có tiến triển đáng kể thậm chí còn xấu đi. USCIRF các năm sau đó tiếp tục đề nghị đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC nhưng Bộ Ngoại giao Mỹ không đồng ý.