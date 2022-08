Ủy viên Cơ mật liên bang điều tra về ứng dụng ArriveCAN

Theo GlobalNews, cơ quan giám sát quyền riêng tư của Canada đã mở một cuộc điều tra về ứng dụng ArriveCAN gây tranh cãi sau một đơn khiếu nại gần đây.

Văn phòng Ủy viên Cơ mật của Canada cho biết trong một email ngày 27/7: “Văn phòng của chúng tôi đã nhận được và hiện đang điều tra một đơn khiếu nại gây lo ngại về việc thu thập thông tin cá nhân thông qua ArriveCAN và việc sử dụng thông tin đó về sau”.

Các chuyên gia về quyền riêng tư và pháp lý trong hai năm qua đã nêu ra những lo ngại về loại dữ liệu cá nhân được thu thập bởi ArriveCAN, thông tin này được lưu trữ trong bao lâu và cách thức chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan chính phủ.

Hồi tháng 6 năm 2020, một nhóm thành viên đảng Bảo thủ liên bang cũng yêu cầu ủy viên cơ mật điều tra ArriveCAN do những lo ngại họ có thể sử dụng sai dữ liệu. Ủy viên cơ mật đã trả lời hai tháng sau đó, nói rằng họ đã xem xét các điều kiện về quyền riêng tư của ứng dụng và rằng họ không có bất kỳ lo ngại nào vào thời điểm đó.

Global News đã hỏi văn phòng ủy viên cơ mật để biết thêm chi tiết về đơn khiếu nại gần đây – ai đã khiếu nại, thời điểm khiếu nại và cuộc điều tra có thể mất bao lâu. Văn phòng từ chối trả lời những câu hỏi này, nhưng xác nhận đơn khiếu nại không liên quan đến yêu cầu của Đảng Bảo thủ.

Global News đã biết về khiếu nại gần đây từ chuyên gia công nghệ Bianca Wylie, người đã theo dõi sát những phát triển xung quanh ứng dụng ArriveCAN. Wylie đã gửi email đến văn phòng ủy viên cơ mật yêu cầu thông tin về ứng dụng và liệu ủy viên có bất kỳ lo ngại nào về việc tiếp tục sử dụng nó ở biên giới hay không.

Văn phòng ủy viên cơ mật đã trả lời Wylie, cho biết rằng họ hiện đang điều tra một đơn khiếu nại và do đó không thể cung cấp thêm thông tin.

Tuy nhiên, email được gửi đến Wylie cho biết ủy viên cơ mật đã tham khảo ý kiến ​​chính phủ và đưa ra các khuyến nghị cho Cơ quan Y tế Công cộng Canada (PHAC)) và Cơ quan Dịch vụ Biên giới Canada (CBSA) khi ứng dụng ArriveCAN đang được phát triển.

Các khuyến nghị này bao gồm sự cần thiết phải hạn chế càng nhiều càng tốt các loại dữ liệu được thu thập và bảo đảm dữ liệu đó có liên quan đến việc giám sát và thực thi các quy định cách ly mà chính phủ áp dụng trước đây trong đại dịch.

ArriveCAN lần đầu tiên được ra mắt dưới dạng ứng dụng tự nguyện vào tháng 4/2020 như một cách thu thập thông tin cá nhân mà các giới chức y tế công cộng cần để thực thi các quy định cách ly. Ứng dụng này đã được thực hiện bắt buộc đối với tất cả mọi người nhập cảnh vào Canada bằng đường hàng không vào tháng 11/2020. Sau đó, ứng dụng này đã được mở rộng cho bất kỳ ai qua biên giới bằng đường bộ vào tháng 3/2021.

Việc bắt buộc sử dụng ArriveCAN đã được giám sát chặt chẽ trong vài tháng qua, đặc biệt là khi các biện pháp y tế công cộng khác đã được dỡ bỏ, chẳng hạn như các quy định về mặt nạ và tiêm chủng.

Nghiệp đoàn đại diện cho các nhân viên biên giới Canada cũng cho biết ứng dụng này tiêu tốn rất nhiều nhân lực và đã biến các nhân viên tuyến đầu của Cơ quan Dịch vụ biên giới thành những người hướng dẫn công nghệ vì giờ đây họ phải dành nhiều thời gian để chỉ cách sử dụng ứng dụng thay vì tập trung vào vấn đề an ninh .

Các chuyên gia về quyền riêng tư và công nghệ cũng đã cảnh báo rằng chính phủ đang định vị lại mục tiêu của ứng dụng này thành một công cụ sàng lọc trước khi qua quan thuế, không liên quan gì đến y tế công cộng.

Và, gần đây nhất, chính phủ thừa nhận một trục trặc trong phần mềm của ứng dụng đã gửi cho khoảng 3% người dùng điện thoại thông minh Apple đi qua biên giới vào tuần trước một thông báo sai rằng họ cần phải cách ly mặc dù không có dấu hiệu nào cho thấy họ có Covid-19.

Trong khi đó, chính phủ luôn nói rằng ArriveCAN là cách hiệu quả nhất để du khách quốc tế gửi bằng chứng về việc tiêm chủng và thông tin cá nhân cần thiết để theo dõi Covid-19 tại biên giới.

CBSA cũng cho biết ứng dụng này tốt hơn so với phương pháp khai báo trên giấy trước đây đã được sử dụng để thu thập thông tin về dịch bệnh.

Các giới chức y tế của chính phủ cũng nói rằng ứng dụng này là một công cụ hữu ích để truy vết các biến thể mới, chẳng hạn như BA.5 và rằng ứng dụng sẽ hữu ích nếu một đợt virus khác tấn công vào cuối mùa hè này hoặc vào mùa thu.

TK (Theo GlobalNews)