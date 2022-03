Vài chuyện bên lề cuộc chiến khốc liệt ở Ukraine

H

ơn hai tuần rồi, mỗi buổi sáng thức dậy, người ta không còn thấy những con số về người mới mắc, người mới vào bệnh viện, người mới qua đời vì Covid 19 chiếm vị trí hàng đầu của tin tức trên TV, Internet và báo in.

Thông tin về Covid-19 biệt dạng không có nghĩa là con virus khốn nạn cho đến này đã giết chết gần 6 triệu người và ảnh hưởng đến gần như tất cả mọi thứ trên mặt địa cầu này đã biến mất.

Nó chỉ bị đẩy xuống hàng thứ yếu, sâu hơn ở phía dưới.

Khỏi cần nói mọi người đều biết rằng cuộc chiến ở Ukraine đã thay thế Covid-19 để trở thành thông tin hàng đầu trên tất cả các phương tiện truyền thông cổ điển: truyền thanh, truyền hình, báo in và báo mạng (thực ra thì báo in ngày nay cũng đã trở thành báo mạng từ lâu rồi).

Tin tức nhanh về các diễn tiến của cuộc chiến là trên các đài truyền hình, với các phóng viên chiến trường lão luyện tường trình trực tiếp (live).

Chậm hơn một chút là internet. Lẹt bẹt chạy sau là các báo in.

Với ấn bản Thời Báo, Chuyện Mỗi Tuần thường ngại làm chuyện “đưa tin”, vì e rằng sẽ trễ và dễ trật.

Vì vậy, đề tài tuần này là lạm bàn về vài chuyện bên lề.

1.“Cuộc chiến tranh TikTok”

Truyền hình trực tiếp là phương tiện truyền thông nhanh nhất. Nhưng các mạng xã hội còn nhanh hơn nữa vì đi thẳng, không phải qua công đoạn tiếp vận và biên tập. Mạng xã hội là các phương tiện truyền thông mà người đưa tin chỉ cần một cái điện thoại thông minh và một danh khoản. Từ danh khoản đó, bản tin nguyên thủy được truyền đi với tốc độ của sóng điện tử và nhân rộng với tầm lây lan của virus qua các người theo (followers). Bên dưới là hàng chục, hàng trăm lời bàn của các chuyên gia bàn phím.

Các mạng xã hội phổ thông hiện nay có Twitter, Instagram, Facebook và TikTok.

Instagram chính là phương tiện mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã và đang dùng để truyền đi các thông điệp của ông qua dạng video. Danh khoản của ông có 14.8 triệu người theo dõi.

Ông Zelenskyy sử dụng Instagram một cách điêu luyện. Vào ngày 25 tháng 2 năm 2022, Tổng thống Zelenskyy đưa lên mạng xã hội này một video do chính ông thu theo kiểu selfie với cái iPhone của mình. Hậu cảnh là dinh tổng thống Ukraine.

Trong video, ông thề quyết sẽ cùng với các phụ tá chính của mình ở lại và bảo vệ thủ đô trước cuộc xâm lược của Nga.

“Tất cả chúng tôi đều ở đây. Quân đội của chúng tôi đang ở đây. Công dân trong xã hội là đây. Tất cả chúng tôi đang ở đây để bảo vệ nền độc lập của chúng ta, đất nước của chúng ta, và chúng tôi sẽ tiếp tục làm thế.”

Chỉ trong vòng một giờ, video này – một phần trong nỗ lực vận động dư luận quốc tế chống lại sự xâm lược của Nga đối với đất nước của ông, đã được xem 3 triệu lượt lần. Và nó có hiệu quả.

TikTok, ứng dụng video thuộc sở hữu của Trung Quốc, nổi tiếng với các video hát nhép và nhảy lan truyền, đã nổi lên như một trong những nền tảng phổ biến nhất để chia sẻ video và hình ảnh về cuộc chiến Nga-Ukraine. Theo The Times, chỉ nội trong một tuần kể từ khi cuộc xâm lăng Ukraine khởi diễn, hàng trăm ngàn video về cuộc xung đột đã được đưa lên TikTok. Điều đáng chú ý là các video đó được đưa lên không chỉ từ Ukraine mà từ khắp nơi trên thế giới.

Tạp chí The New Yorker đã gọi cuộc xâm lược là “cuộc chiến tranh TikTok đầu tiên” của thế giới.

Cuộc xâm lược Ukraine không phải là cuộc xung đột đầu tiên diễn ra trên mạng xã hội, trước đó, ở cuộc nổi dậy Mùa xuân Ả Rập và cuộc nội chiến Syria, Facebook và Twitter đã được sử dụng để tổ chức các cuộc biểu tình và tự mình phát sóng (D.I.Y.) cảnh quay. Nhưng các nền tảng xã hội ngày nay đã hướng nhiều hơn đến đa phương tiện và điện thoại thông minh đã trở nên tốt hơn trong việc nắm bắt và phát trực tiếp các sự kiện ngay tức khắc – in realtime. Nhiều người trong số những thường dân Ukraine đang cầm vũ khí để bảo vệ đất nước của họ chống lại Vladimir Putin cũng đã và đang dùng camera của điện thoại di động của họ để ghi lại các chi tiết của cuộc xâm lược. Cuộc chiến đã trở thành nội dung của các tweet, Instagram, status… được truyền tải qua mọi nền tảng cùng một lúc.

Các video chiến tranh này nói với người dùng TikTok bằng ngôn ngữ của họ và video phổ biến nhất trong số đó có thể là một hình thức cổ động và quảng bá mạnh mẽ cho chính nghĩa của Ukraine. Trong một bài phát biểu vào ngày 24 tháng 2, Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky, một cựu diễn viên và người dùng mạng xã hội có tay nghề, đã xin những người dùng TikTok của Nga cùng với “các nhà khoa học, bác sĩ, blogger, diễn viên hài nổi tiếng” hỗ trợ ông và giúp ngăn chặn chiến tranh. Trên TikTok, những người Ukraine xuất hiện với người xem không giống như những nạn nhân ở một nơi xa xôi nào đó mà là những công dân mạng như họ, những người biết cùng các ý nghĩa, nghe cùng một loại nhạc và sử dụng cùng một mạng xã hội như họ. Nội dung của các clip và không gian kỹ thuật số mà chúng được sử dụng tạo ra một cảm giác thân mật mà các phóng viên ảnh, được coi là những người quan sát, không thể tạo ra được.

Theo đánh giá của The Times, lượng nội dung về chiến tranh trên ứng dụng TikTok vượt xa những gì được tìm thấy trên một số mạng xã hội khác. Các video có hashtag #Ukrainewar đã đạt được gần 500 triệu lượt xem trên TikTok, trong đó một số video phổ biến nhất đã đạt được gần một triệu lượt “like”. Ngược lại, hashtag #Ukrainewar trên Instagram có 125.000 “post” và các video phổ biến nhất đã được xem hàng chục ngàn lần.

Nếu dùng mạng xã hội, thậm chí cả không dùng mạng xã hội, chắc hẳn bạn đã xem thấy hoặc được chuyển cho xem video về một phụ nữ Ukraine tặng hạt hướng dương cho binh sĩ Nga (để khi anh nằm xuống ở đây, hoa hướng dương sẽ mọc lên). Hay video khôi hài với cảnh một người lái xe hỏi lính Nga bên chiếc xe tăng nằm đường “có cần tôi kéo về Moscow không?”. Hoặc những ông già Ukraine mắng mỏ các binh sĩ Nga súng ống cùng mình. Hoặc một ông người Ukraine ung dung chậm rãi dời một quả mìn khỏi mặt đường trong lúc miệng phì phèo điếu thuốc.

Xem mà sướng, mà thấm thía, mà cảm động. Nhưng các video đó có thật sự chính xác hay không?

2. Ao thả vịt

Các mạng xã hội cũng lại là những cái ao đầy vịt, được cả hai phe cùng thả vào.

Các cảnh quay về Ukraine trên TikTok rất đa dạng, từ bình luận châm biếm đến những cảnh không có hay không đúng với sự thật và các đoạn tin tức chính xác.

Hãy tạm gác qua một bên những “fake news” mà cả hai phe Nga và Ukraine đưa lên các nền tảng khác để chỉ nói về các mạng xã hội.

Theo đánh giá của The Times, lượng nội dung về chiến tranh trên ứng dụng TikTok vượt xa những gì được tìm thấy trên một số mạng xã hội khác. Các video có hashtag #Ukrainewar đã đạt được gần 500 triệu lượt xem trên TikTok, trong đó một số video phổ biến nhất đã đạt được gần một triệu lượt “like”. Ngược lại, hashtag #Ukrainewar trên Instagram có 125.000 “post” và các video phổ biến nhất đã được xem hàng chục ngàn lần.

Nhiều video TikTok phổ biến về cuộc xâm lược – “gồm cả của” những người Ukraine phát trực tiếp từ nơi ẩn trú của họ – cung cấp các câu chuyện thật về hành động này, theo các nhà nghiên cứu nền tảng TikTok. Nhưng nhiều video khác không thể xác thực và chứng minh được. Các nhà nghiên cứu cho biết, một số có vẻ như đang khai thác sự quan tâm đến cuộc xâm lược để – theo tiếng Việt hiện đại – “câu views”.

Lướt trên các trang Facebook của người Việt (người Việt lớn tuổi cỡ độc giả của Thời Báo, không quen thuộc lắm với TikTok) người ta bắt gặp những cái “like”, những lần “share” …vướng vào các hình ảnh và các clip video “vịt”.

Thí dụ như đoạn video – không được nét lắm, ghi cảnh một bé gái đứng hiên ngang trước một người lính Nga, với chú thích: “Cút về nước của mày đi”, mang hashtag #DefendUkraine #UkraineRussiaWar #Ukraine.

Video này đã được 12 triệu “view” trên TikTok và gần một triệu view nữa trên twitter. Có thể bạn cũng đã “like”, hoặc thậm chí đã “share” nó trên danh khoản của mình. Video này có thực, nhưng không phải được quay ở Ukraine.

Cô bé trong video, cũng tóc nâu, da trắng nhưng không phải là người Ukraine. Cô là người Palestine, tên cô là Ahed Tamimi, và cô đang mắng mỏ một binh sĩ Israel sau khi người anh của cô bị bắt. Video được quay năm 2012.

Hay nhiều video TikTok đã làm hả dạ – và rơi nước mắt, không biết bao nhiêu người là hình ảnh 13 binh sĩ trên Đảo Rắn, một tiền đồn ở Hắc Hải, đối mặt với một đơn vị quân đội Nga. Khi quân Nga yêu cầu họ đầu hàng, họ đã trả lời “Đ.M. chúng mày” và sau đó “tất cả đã hy sinh”.

Pravda, một tờ báo của Ukraine, là nơi đầu tiên đưa ra đoạn băng ghi âm đó. Clip âm thanh này sau đó được sử dụng trong nhiều video TikTok, một số trong đó có ghi chú rằng tất cả 13 binh sĩ đã hy sinh. Các giới chức Ukraine sau đó cho biết trong một bài đăng trên Facebook rằng những người này còn sống và đã bị bắt làm tù binh. Nhưng các TikTok video vẫn chưa được sửa chữa.

Hoặc những video trên Facebook, Twitter, Instagram và TikTok về hành động dũng cảm của thường dân ở Kyiv dùng bom xăng – cocktail Molotov, ném vào các chiến xa và xe bọc sắt của Nga. Hai dân biểu Anh quốc cũng đã chia sẻ lại các video này trên danh khoản của họ.

Đúng là màn ném bom xăng có thật. Nhưng đây là chuyện xưa, được quay ở Kyiv trong các cuộc biểu tình trên quảng trường Euromaidan, dẫn đến việc lật đổ Viktor Yanukovych, tổng thống Ukraine năm 2014.

Có hai bức ảnh khác đặc biệt được đông đảo Facebooker Việt truyền nhau ca ngợi.

Trong một bức ảnh, có chú thích Hoa hậu Ukraine 2015 Anastasiia Lenna đã nhập ngũ chống quân xâm lược. Ảnh mang các hashtags #standwithukraine và #handsoffukraine.

Bức ảnh và lời chua bên dưới đã khiến cô nàng hoa hậu này phải bối rối lên tiếng cải chính. Cô nói mình không gia nhập quân đội mà chỉ post hình để bày tỏ sự ủng hộ các lực lượng võ trang của đất nước. Khẩu súng cô cầm trong bức ảnh, cô Lenna nói, là một cây súng hơi airsoft.

Ở bức kia, hình một phụ nữ tươi cười trong quân phục, lời chua nói đây là Đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska.

Thực tế, ảnh này được chụp trong một cuộc duyệt binh ở Kyiv năm 2021, và người đẹp trong hình không phải là bà Olena Zelenska.

Hoặc cái video – được hơn 7 triệu lượt xem, cho thấy một phụ nữ lái một chiếc xe bọc sắt trên con đường đầy tuyết. Chú giải của video: “một phụ nữ Ukraine hướng dẫn cách lái xe tăng bị quân Nga bỏ lại”.

Video này được đăng ở danh khoản TikTok @nastyatyman. Cô Nastya Tyman là người Nga, đã đưa video lên mạng từ tháng 2 năm 2021 để mừng Ngày Bảo vệ Tổ quốc của Nga!

Forrester Research, một công ty nghiên cứu thị trường ở Hoa Kỳ, cho hay hiện TikTok có 1 tỷ người dùng trên toàn thế giới và là một nguồn tin tức quan trọng cho người lớn, đặc biệt là những người dưới 25 tuổi. Một phần tư người trưởng thành ở Hoa Kỳ và gần một nửa số người trưởng thành thuộc thế hệ millennial và Gen Z ở Hoa kỳ – dưới 41 tuổi, cho biết họ luôn sử dụng TikTok để nhận tin tức.

Vẫn theo Forrester, một nửa số người lớn dưới 25 tuổi ở Anh sử dụng TikTok ít nhất một lần một tuần.

Thông tin rởm trên TikTok nhiều đến nỗi bên cạnh các chuyên viên “fact check” của các hãng thông tấn quốc tế làm công việc kiểm tra xem có thật hay không, còn có cả những TikToker chuyên “fact check.”

Chẳng hạn như cô Abbie Richards, một TikToker. Nhờ thường xuyên post các bài về misinformation – thông tin sai lệch, và hướng dẫn các follower của mình cách phát giác những video sai, xạo, cô có được hơn nửa triệu người theo dõi.

Trong số các video được Abbie Richards chỉ cho thấy là “không ổn” có video mang chú thích “Những người lính Ukraine nói lời tạm biệt với gia đình của họ.” Video này, được gần ba triệu lượt xem, rõ ràng là cảnh quay những quân nhân Mỹ và những thân nhân của họ. Hoặc một clip cho thấy một phản lực cơ Ukraine bắn rơi một máy bay chiến đấu của Nga – video đã có gần 10 triệu lượt xem và vẫn còn đang luân lưu trên mạng – thực ra đã được lấy từ một video YouTube của một cái game loại flight simulation.

Theo Ciaran O’Connor, một nhà phân tích nghiên cứu thông tin sai lệch trên mạng tại Institute for Strategic Dialogue (Viện Đối thoại Chiến lược), trụ sở tại London, thì TikTok, hiện có hơn một tỷ người dùng trên toàn thế giới, đã nổi lên như một mặt trận hàng đầu trong cuộc chiến thông tin diễn ra song song với cuộc xâm lược quân sự.

Trong cái ao mạng xã hội này có vịt của cả hai phe thả vào vì không phải chỉ mình Zelenskyy mới biết dùng Instagram và TikTok.

O’Connor nói, một chiến thuật được truyền thông nhà nước Nga ưa chuộng sử dụng là nêu bật những bình luận thân Nga từ các nhà lãnh đạo phương Tây để chia rẽ đối thủ. Thí dụ, tuần lễ trước, hãng thông tấn Nga RIA Novosti đã đăng tải một video clip trên TikTok trong đó cựu Tổng thống Trump khen ngợi Tổng thống Nga Vladimir Putin. Video đó đã được xem hơn 4 triệu lần.

Hoặc tin về việc ông Zelenskyy trốn sang Ba Lan, một tin đồn đã được khuếch đại bởi mạng xã hội và các phương tiện truyền thông trên nhiều nền tảng, với hàng triệu người theo dõi.

Tin này bắt nguồn từ tweet của George Papadopoulos, một cựu cố vấn của Trump. Papadopoulo nói với 800.000 người theo dõi Twitter của ông ta rằng truyền thông Ý đưa tin Zelenskyy đang ở Ba Lan. Ông ta dẫn chứng bằng hình ảnh một bài báo của Ý.

Các phương tiện truyền thông khác với hàng triệu người theo dõi trên Twitter cũng lặp lại tin Zelenskyy đã chạy khỏi Ukraine.

Nhưng nhiều người đã nhanh chóng chỉ ra rằng bài báo mà Papadopoulos chụp ảnh màn hình thực sự nói rằng “Chủ tịch Duma Quốc gia Nga đã đưa ra một báo cáo không có căn cứ rằng Zelenskyy đã rời Ukraine.”

Thế là cuối cùng, hãng thông tấn RT do Nga kiểm soát đành phải tweet cải chính.

Cả đến các hãng thông tấn lớn, như CNN, cũng bị mạo danh.

Một quan chức Nga tại LHQ, Phó đại diện thường trực thứ nhất Dmitry Polyanskiy, đã chỉ trích các phương tiện truyền thông chính thống vì cáo buộc “dối trá và giả mạo” khi đưa tin – qua Twitter về cái chết của “nhà báo người Mỹ Bernie Gores” ở Ukraine. Polyanskiy nói CNN xạo vì theo tin này, Bernie Gores đã chết…lần thứ hai. Trước đó, ông ta đã bị Taliban hành quyết ở Kabul.

CNN vội vã giải thích, chứng minh rằng CNN đã bị mao danh trên hai danh khoản Twitter và chẳng có ông Bernie Gores nào hết.

Dòng tweet đầu tiên, về chuyện Gores bị chặt đầu ở Kabul được bài đăng vào tháng 8 từ một tài khoản tự xưng là “CNN Afghanistan”. Dòng tweet thứ hai, đăng ngày 23 tháng 2 từ một danh khoản tự xưng là “CNN Ukraine”, nói rằng một nhà hoạt động có tên Bernie Gores là “nạn nhân Mỹ đầu tiên trong cuộc khủng hoảng Ukraine”, đã bị giết bởi một quả mìn do quân ly khai do Nga hậu thuẫn gài lại”.

3.Khi truyền thông

và nhân đạo có màu

“Đây không phải là một nơi, tôi nói với tất cả sự tôn trọng, như Iraq hay Afghanistan, đã chứng kiến xung đột bùng phát trong nhiều thập niên. Quý vị biết đấy, đây (Kyiv) là một nơi tương đối văn minh, tương đối châu Âu – tôi cũng đã phải cẩn thận chọn những từ đó – thành phố mà quý vị sẽ không mong đợi điều đó (chiến tranh) hoặc hy vọng rằng điều đó sẽ xảy ra.”

Charlie D’Agata, trưởng phái viên của thông tấn Mỹ CBS News đã nói như thế trong khi đưa tin về cuộc chiến ở Ukraine từ Kyiv.

“Giờ đây, điều không thể tưởng tượng đã xảy ra với họ, và đây không phải là một quốc gia đang phát triển, thuộc thế giới thứ ba; đây là châu Âu”.

Đó là lời của nhà báo Lucy Watson, bà nói bằng một giọng nghẹn ngào trên đài ITV News ở Kyiv.

Một nhà bình luận người Pháp nói trên BFM TV: “Quý vị có thể tưởng tượng được không…Chúng ta đang ở một thành phố châu Âu và chúng ta (thấy) có phi đạn hành trình bắn vào như thể chúng tôi đang ở Iraq hoặc Afghanistan,”

Chuyên gia bình luận người Anh Daniel Hannan viết trên báo Anh The Telegraph: “Họ có vẻ rất giống chúng ta. Đó là điều khiến nó (cuộc chiến) rất sốc. Ukraine là một quốc gia châu Âu. Người dân của họ xem Netflix và có tài khoản Instagram… Chiến tranh không còn là thứ gì đó (chỉ) đến với người dân ở những nơi nghèo đói và xa xôi.”

Một giới chức Ukraine nói trên BBC News: “Tôi rất xúc động vì tôi thấy những người châu Âu tóc vàng, mắt xanh bị giết, trẻ em bị giết hàng ngày bằng phi đạn của Putin.”

Những kiểu phát ngôn như trên đã gây chấn động không chỉ cho những người “không phải là người Âu châu”, những nạn nhân, người tỵ nạn đã từng trải qua các cuộc chiến bên ngoài Âu châu – như Iraq, Afghanistan và cả Việt Nam mà cả đến những người Âu châu!

Trong tiếng Anh, khi ta nói tôi nói với tất cả sự tôn trọng (with all due respect) thì điều đó có nghĩa là những gì sẽ được nói ra sau đó là thẳng thừng, không e dè, bất chấp, và khi nói tôi cũng đã phải cẩn thận chọn những từ đó (I have to choose those words carefully, too) thì như Bác sĩ Ahmed Twaij, cũng là một nhà báo và nhà làm phim, viết trên mục Opinion của NBC News, “nếu các nhà báo như d’Agata không cẩn thận chọn lọc thì họ sẽ còn nói như thế nào nữa.”

Quả thật, cách tường trình của các nhà báo về chiến tranh ở Ukraine cho thấy rõ những gì nằm sâu trong đầu óc họ. Họ có hai tiêu chuẩn (double standards) khi tường trình. Một cho Âu châu và những người da trắng văn minh, và một cho…các nơi khác. Chuyện chiến tranh, chết chóc, loạn lạc, tỵ nạn, đói khổ, trẻ em bị giết hàng ngày… chỉ có thể diễn ra ở bên ngoài Âu châu, ở những nước thuộc thế giới thứ ba, nơi có những người kém văn minh hơn và không phải là với “những người châu Âu tóc vàng, mắt xanh.”

Ông D’Agata sau đó đã phải lên tiếng xin lỗi, nói rằng mình không nên phát ngôn như thế.

Các hãng thông tấn lục tục có nhận định, ý kiến… chỉ trích, phê phán cách thế và ngôn từ của giới thông tấn, nhưng… chuyện đã rồi, và – xin nói thật lòng, chẳng có gì có thể xóa đi những định kiến trong đầu người da trắng về vị thế cao hơn của họ trên quả địa cầu.

Chẳng phải chỉ có cái tâm lý và ngôn từ – tâm lý dẫn đến ngôn từ, của kiểu đưa tin như thế. Chính sách của các quốc gia trên khắp châu Âu cũng mang cùng một tâm lý như thế. Họ mở rộng cửa cho người tỵ nạn – da trắng tóc vàng mắt xanh, Ukraine nhưng đóng cửa với những người khác. Thủ tướng Hungary theo chủ nghĩa dân tộc cực hữu Viktor Orban, người năm ngoái đã gọi dân di cư Trung Đông là “những kẻ xâm lược”, đã nói: “Chúng tôi đang để mọi người vào”. “Mọi người” ở đây, theo ý ông, là người da trắng tóc vàng mắt xanh Ukraine.

Thủ tướng Bulgaria Kiril Petkov còn lộ liễu hơn: “Đây không phải là những người tị nạn mà chúng ta quen thuộc… những người này là người châu Âu. Những người này thông minh, họ là những người có học thức… Đây không phải là làn sóng tị nạn mà chúng ta đã quen thuộc, những người mà chúng ta không chắc chắn về danh tính của họ, những người có quá khứ không rõ ràng, thậm chí có thể là những kẻ khủng bố.”

Tại biên giới Ukraine và ngay cả ở bên trong Ukraine, những người da màu bị kỳ thị thấy rõ.

Rachel Onyegbule, một sinh viên y khoa năm nhất người Nigeria ở Lviv đã bị mắc kẹt tại thị trấn biên giới Shehyni, cách thủ đô Kyiv của Ukraine khoảng 400 dặm. Cô nói với CNN trong một cuộc điện đàm khi cô xếp hàng ở biên giới để sang Ba Lan:

“Hơn 10 chiếc xe buýt đến và chúng tôi đang nhìn mọi người ra đi. Chúng tôi nghĩ sau khi họ chở hết người Ukraine, họ sẽ đưa chúng tôi đi, nhưng họ nói với chúng tôi rằng chúng tôi phải đi bộ, rằng không còn xe buýt nữa và bảo chúng tôi đi bộ.”

“Người tôi tê cóng vì lạnh và chúng tôi đã không ngủ trong khoảng 4 ngày nay. Người Ukraine luôn được ưu tiên hơn người châu Phi – đàn ông và phụ nữ – ở mọi thời điểm. Không cần thiết phải hỏi tại sao. Chúng tôi biết tại sao.”

Ở Ukraine có 76.000 sinh viên ngoại quốc, trong số đó 20.000 là từ Ấn Độ và 19.000 từ Phi châu.

Saakshi Ijantkar, một sinh viên y khoa năm thứ tư 22 tuổi đến từ Ấn Độ, nói với CNN qua một cuộc điện thoại từ Lviv, miền tây Ukraine.

“Có ba trạm kiểm soát mà chúng tôi cần đi qua để đến biên giới. Rất nhiều người bị mắc kẹt ở đó. Họ không cho phép người Ấn Độ đi qua”.

Ijantkar cho biết người Ukraine ở trạm kiểm soát “chỉ cho phép 30 người Ấn Độ qua sau khi 500 người Ukraine đã qua. Để đến biên giới này, người ta phải đi bộ 4 đến 5 km từ trạm kiểm soát đầu tiên đến trạm kiểm soát thứ hai. Người Ukraine được cấp taxi và xe buýt để đi lại, tất cả các quốc tịch khác đều phải đi bộ. Họ rất phân biệt chủng tộc đối với người Ấn Độ và các quốc tịch khác’’.

Ijantkar kể rằng cô nhìn thấy những người Ấn Độ phải xếp hàng dài hàng giờ đồng hồ cùng với những người không mang quốc tịch Ukraine khác.

“Họ tàn ác lắm. Trạm kiểm soát thứ hai là tệ nhất. Khi họ mở cổng cho bạn đi đến biên giới Ukraine, bạn ở giữa Ukraine và Ba Lan, quân đội Ukraine không cho phép đàn ông và con trai Ấn Độ vượt qua khi bạn đến đó. Họ chỉ cho phép các cô gái Ấn Độ vào. Chúng tôi thực sự phải khóc và van lạy dưới chân họ. Sau khi các cô gái Ấn Độ vào được, các chàng trai đã bị đánh đập”, Ijantkar nói.

“Tôi trông thấy một người đàn ông Ai Cập đứng ở phía trước bám tay vào tay vịn, và chỉ vì thế mà một người lính gác đã đẩy ông ta quá mạnh khiến ông chúi vào hàng rào đầy những gai, ông ta bất tỉnh”.

Một sinh viên da màu khác nói rằng các nhân viên biên phòng ở phía biên giới Ukraine đang tỏ ra có thành kiến với sinh viên nước ngoài.

Nneka Abigail, một sinh viên y khoa 23 tuổi đến Ukraine từ Nigeria, kể: “Họ đang rất phân biệt chủng tộc với chúng tôi ở biên giới. Họ nói với chúng tôi rằng công dân Ukraine phải được qua trước trong khi yêu cầu người nước ngoài ở lại.”

“Hiện tại, rất khó để người Nigeria và những người nước ngoài khác vượt biên. Các giới chức Ukraine đang cho phép nhiều người Ukraine hơn vào Ba Lan. Thí dụ như khoảng 200 đến 300 người Ukraine có thể qua lại, và sau đó chỉ có 10 người nước ngoài hoặc 5 người được phép vượt qua… và khoảng thời gian quá dài. Thật khó khăn .. họ xô đẩy chúng tôi, đá chúng tôi, chửi bới chúng tôi.”

Đỗ Quân

(nguồn: CNN, ABC News, BBC, NYT…)