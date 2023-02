Vật lạ bị bắn rơi ở Yukon có hình dáng như chiếc khinh khí cầu của Trung Quốc bị bắn rơi ở North Carolina

Ottawa: Trong cuộc họp báo diễn ra trong ngày thứ bảy 11 thàng, bà Anita Anand, tổng trưởng bộ quốc phòng liên bang đã nói là bây giờ còn quá sớm để xác định là vật lạ mà không quân Hoa Kỳ bắn rớt, trong lãnh thổ Canadab ở vùng Yukon đến từ quốc gia nào?

Tuy nhiên bà tổng trưởng cũng nói thêm là vật lạ này có hình trụ và kiến trúc giống như chiếc khinh khí cầu do thám của Trung Quốc, bị bắn rơi ở tiểu bang North Carolina.

Trong ngày thứ bảy, các toán cấp cứu của quân lực Canada đã nỗ lực tìm kiếm những tàn tích của khối hình trụ này bị bắn rớt trong vùng Yukon.

Tưởng cũng nên nói thêm là không quân Hoa Kỳ đã bắn rơi một chiếc khinh khí cầu do thám của Trung Quốc trong lãnh hải Hoa Kỳ, gần bãi biển Myrthe Beach ở tiểu bang North Carolina vào ngày 5 tháng 2.

Mới đây không quân Mỹ cũng đã bắn rơi một vật lạ có kích thước bằng 1 chiếc xe hơi nhỏ, bay trên cao độ 40 ngàn bộ Anh, trên bầu trời tiểu bang Alaska.

Trong cuộc họp báo, tướng Wayne Eyre, tổng tham mưu trưởng quân lực Canada đã nói vật lạ đó cũng là một khinh khí cầu?

Như thế cả ba vật lạ vừa bị không quân Hoa Kỳ bắn rớt, đều là những khinh khí cầu và bay ở cao độ 40 ngàn bộ Anh hay 12 ngàn mét.

Trung tâm phòng thủ không phận Bắc Mỹ, NORAD, đã phát hiện vật lạ bay trong không phận Canada, và thủ tướng Justin Trudeau đã cho lệnh bắn hạ.

Nhiều chuyên gia quốc phòng cho là những vật lạ bị bắn rơi có thể là những thành phần của hệ thống do thám thế giới, mưu tìm những tin tức quân sự chuẩn bị cho một cuộc thế chiến có thể xảy ra?

Vụ bắn rơi vật lạ trong không phận Canada bằng chiến đấu cơ của không quân Hoa Kỳ,đã khiến nhiều người thắc mắc : có thể không quân Canada với những chiến đấu cơ F18 được sản xuất từ 40 năm qua, đã không có khả năng bắn rơi những vật lạ bay trên cao độ 12 ngàn mét?