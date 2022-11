Vệ binh quốc gia Hoa Kỳ được điều động đến trợ giúp cư dân thành phố Buffalo

Buffalo, New York: Trong hôm thứ bảy ngày 19 tháng 11,bà Kathy Hochul, thống đốc tiểu bang New York cho điều động lực lượng vệ binh quốc gia đến trợ giúp cư dân thành phố Buffalo, đang gặp khó khăn vì trận bão tuyết khủng khiếp và lớn nhất từ trước đến nay, đang diễn ra ở thành phố này,.

Theo bà thống đốc Hochul thì có khoảng 70 vệ binh quốc gia đã được đưa đến.

Một số các binh sĩ đã giúp đưa đón bệnh nhân đến các bệnh viện để được thử nghiệm y khoa, như những bệnh nhân bị bệnh thận phải đến bệnh viện lọc máu.

Tuyết vẫn tiếp tục rơi trong ngày chúa nhật 20 tháng 11 ở thành phố Buffalo.

Tính đến sáng chúa nhật, số lượng tuyết rơi ở khu Orchard Park, phía đông nam của thành phố Buffalo đã lên đến trên 2 mét tuyết, cao hơn đầu người.

Hàng loạt xe cộ đã bị chôn vùi dưới đống tuyết và ngay cả những người đi bộ cũng gặp khó khăn tìm cách ra khỏi cửa nhà để xúc tuyết.

Trận bão tuyết khủng khiếp này đã gây khó khăn cho việc di chuyển, khi đường xá bị cấm lưu thông, các chuyến bay bị hủy bỏ, trước khi mùa lễ Tạ Ơn ở Mỹ trở về.

Trận bão khủng vẫn không ngăn cản được lễ cưới của hai ông bà Robert Junge và Maria Szeglowski.

Đám cưới đã dự trù từ 1 năm trước . Chú rể đã tự lái xe đưa cô dâu đến nhà thờ và người ta không biết là sẽ có bao nhiêu khách mời có thể đến tham dự?

Trong hôm chúa nhật ngày 20 tháng 11, chính quyền quận Erie trong tiểu bang New York đã ra lệnh cấm cư dân xúc tuyết, vì có đến 2 người trong quận này, đã chết vì đau tim khi ra xúc tuyết.