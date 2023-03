Vì nạn trộm cướp hoành hoành,công ty bách hóa Walmart cho đóng cửa hết tất cả các cửa tiệm ở thành phố Portland.

Portland, Oregon: Trong hôm thứ hai ngày 6 tháng 3, công ty bách hóa Walmart loan báo là công ty này cho đóng cửa hoàn toàn tất cả các cửa tiệm của công ty này trong thành phố Portland, tiểu bang Oregon.

Tuyên bố trong ngày thứ hai 6 tháng 3, ông Doug McMillon, chủ tịch điều hành của công ty bách hóa Walmart nói là công ty này sẽ cho đóng cửa hai cửa tiệm còn sót lại trong thành phố Portland vào ngày 24 tháng 3 sắp đến, sau khi hàng loạt những cửa tiệm đã phải đóng cửa từ những tháng trước.

Cũng theo ông chủ tịch McMillon thì nạn trộm cướp ở thành phố này đã lên đến cực điểm.

Thành phố Portland, trước đây thường được gọi là “viên ngọc quý” của vùng Thái Bình Dương với những phong cảnh nghệ thuật và những tiệm ăn sang trọng, nay đã xuống cấp nặng nề vì nạn trộm cướp, và số người không nhà chọn thành phố này làm nơi sinh sống gia tăng.

Những cửa tiệm Walmart là “thiên đường” mua sắm cho những người có lợi tức thấp trong thành phố Portland, nhưng đã không thể tiếp tục mở cửa vì lỗ lã nặng nề do nạn trộm cắp.

Trong tháng giêng vừa qua, cửa tiệm bán giầy Nike ở thành phố Portland cũng đã dẹp tiệm vì trộm đã đập cửa kính vào ăn cắp đồ 15 lần trong vòng 2 tháng.

Các lực lượng an ninh trong thành phố, dường như không có đủ nhân lực đối phó hay bắt giữ những nghi can mỗi ngày?

600 nhân viên làm việc cho hai cửa tiệm Walmart này sẽ được tự do chọn lựa việc chuyển qua làm ở các cửa tiệm bách hóa Walmart ở ngoại ô thành phố Portland hay các thành phố lân cận.

Nạn trộm cướp hoành hoành ở Hoa Kỳ đã khiến cho công ty bách hóa Walmart phải đóng cửa nhiều cửa tiệm ở các tiểu bang như Arkansas, Florida, Wisconsin, New Mexico, Illinois và thủ đô Hoa Thịnh Đốn, trong năm qua 2022.

Trung tâm thành phố Portland đã trở thành một vùng hoang vu, với những lều của những kẻ không nhà mọc lên san sát trên các lề đường.

Bà Marcy Landolfo, chủ nhân của một cơ sở thương mại vừa phải đóng cửa ở thành phố Portland, đã dán một tờ giấy giải thích lý do bà phải đóng cửa, trên cửa của tiệm này:

“Thành phố của chúng ta đang gặp nguy hiểm. Các doanh nghiệp nhỏ (và lớn) không thể duy trì hoạt động kinh doanh trong tình trạng hiện tại của thành phố chúng ta. Chúng tôi không có biện pháp bảo vệ, hoặc truy đòi những tội phạm.

‘Đừng bị lừa khi nghĩ rằng các công ty bảo hiểm bồi thường thiệt hại. Cửa tiệm của tôi bị trộm 15 lần và chưa có những bồi thường cho chúng tôi sau lần bị trộm lần thứ ba”.

Theo những ước tính thì trung tâm của thành phố Portland hiện nay có khoảng 700 người không nhà, là nơi tụ tập của những kẻ chích choác, trộm cắp và xả rác ra ngoài công cộng.