Vì sao năm tướng cảnh sát biển bị bắt?

Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng VN đã khởi tố 14 người về tội nhận hối lộ, trong đó có những người giữ vị trí trọng yếu trong lực lượng cảnh sát biển và bộ đội biên phòng tỉnh.

Cựu tư lệnh cảnh sát biển bị bắt

Trong lực lượng cảnh sát biển, nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có cả bí thư, phó bí thư Đảng ủy, tư lệnh, phó tư lệnh và lãnh đạo, chỉ huy đơn vị trực thuộc đã “suy thoái phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”.

Bộ tư lệnh và các đơn vị trực thuộc đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật Nhà nước và quy định của Bộ Quốc phòng trong quản lý tài chính; các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; mua sắm thiết bị kỹ thuật, vật tư, hàng hóa; phòng, chống buôn lậu, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Kết quả: Hai thiếu tướng bị khai trừ Đảng, 7 tướng Cảnh sát biển bị cách tất cả chức vụ trong Đảng.

Bị khởi tố, bắt giam về tội tham nhũng gồm 5 tướng cảnh sát:

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Tư lệnh Cảnh sát biển

Trung tướng Hoàng Văn Đồng, Chính ủy Cảnh sát biển

Thiếu tướng Bùi Trung Dũng, nguyên Phó tư lệnh

Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết. Phó Chính ủy kiêm Chủ nhiệm Chính trị.\

Thiếu tướng Phạm Kim Hậu, Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Cảnh sát biển

Và đại tá Nguyễn Văn Hưng, nguyên Phó tư lệnh; Thượng tá Bùi Văn Hòe, Phó trưởng Phòng Tài.

Trước đó, cũng có hai tướng lãnh thuộc Cảnh sát biển Việt Nam đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “nhận hối lộ”.

Thiếu tướng Lê Xuân Thanh, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và thiếu tướng Lê Văn Minh, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, đã ký các văn bản, hồ sơ giải quyết các sự việc, thuê xe cộ, xăng dầu và đề nghị thanh toán, rút tiền từ ngân sách nhà nước không đúng.

Liên quan tới Cảnh sát biển Việt Nam, Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng VN cũng đang điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng của đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng giả liên quan đến nhiều cán bộ “bảo kê” tại Đồng Nai do Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ngụ tại TPHCM) cầm đầu.

Năm 2019, Hữu định buôn lậu xăng từ Singapore về Việt Nam nên đổi tiền góp vốn với một giám đốc công ty lấy 4 tàu thủy Nhật Minh 06 đến 09. Hữu biết Đào Ngọc Viễn đang điều hành công ty chuyên mua bán, vận chuyển xăng dầu và có nhiều mối quan hệ với một số người ở các cơ quan có thẩm quyền nên bàn bạc góp vốn cùng buôn lậu xăng.

Hữu, Viễn cùng 3 người khác góp tổng cộng 53,4 tỷ đồng để mua xăng. Lời thu được sẽ chia theo tỷ lệ Hữu 40%, Viễn và những người còn lại 60%.

Hữu liên hệ với chủ hàng bên Singapore do Viễn cung cấp, thỏa thuận về giá và cách thức nhận hàng. Sau đó, Viễn điều 2 tàu biển chuyên dụng Pacific Ocean (trọng tải 3.000 tấn) và Western Sea (5.000 tấn) đậu tại vùng biển tự do đợi “lệnh”. Khi có thông báo, các tàu này sẽ vào cảng Vopak của Singapore liên lạc với đại lý để nhận hàng.

Khi về tới vùng biển Việt Nam, Hữu cho nhân viên đưa tàu Nhật Minh 07, 08, 09 ra nhận xăng chở về khu vực sông Hậu thuộc thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Do xăng nhập lậu màu trắng, Hữu mua bột màu và dung môi cho nhân viên đưa lên tàu pha chế thành màu vàng nhạt (giống xăng trong nước). Tiếp đó, xăng được sang qua các tàu Huỳnh Ngân, Huỳnh Ngân 2, Sơn Tiền, Tây Nam của Tứ, chở về kho chứa tại cảng Nam Phong (Long An).

Tứ chở xăng đi Kiên Giang, Vĩnh Long, An Giang… bán cho các đầu mối. Nhiều chân rết của Tứ cũng môi giới bán xăng cho hàng loạt doanh nghiệp các tỉnh khu vực phía Nam của Đỗ Văn Ba, Phạm Văn Cúc (TP), Nguyễn Thị Như Mỹ (Biên Hoà, Đồng Nai), Bùi Ngọc Toàn, Lê Thị Anh Thư, Nguyễn Thăng Long (Đồng Nai)…

Ngoài Tứ, Hữu còn bán xăng cho Trần Thị Thanh Vân (Giám đốc Công ty Trúc Vân) chở lên Thuận An (Bình Dương) tiêu thụ.

Hữu cũng ký hợp đồng vận chuyển khống xăng với Công ty Hải Minh Nhật (do Hữu lập, thuê Đinh Văn Đoàn làm Giám đốc) giao cho thuyền trưởng các tàu Nhật Minh để xuất trình khi bị kiểm tra.

Từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, nhóm Hữu và Viễn đã chở 48 chuyến, hơn 198 triệu lít xăng lậu, trị giá gần 2.800 tỷ đồng. Trong đó, đã tiêu thụ hơn 196 triệu lít, thu lợi hàng trăm tỷ đồng, riêng Hữu hưởng hơn 105 tỷ.

Ngoài việc hợp tác với Hữu, cuối năm 2020, Viễn cùng Nguyễn Minh Đức và Phạm Hùng Cường (đang bỏ trốn) góp 19,3 tỷ đồng để mua 2 tàu biển Khánh Hòa 01 và Khánh Hòa 03 để chở xăng lậu. Cường có nhiệm vụ liên hệ với đầu mối tại Singarpore, còn Đức lo tiêu thụ xăng.

Sau khi tàu Pacific Ocean của Viễn chở về vùng biển Khánh Hòa, xăng sẽ được sang qua hai tàu trên đưa vào cảng Bắc Vân Phong chở đi tiêu thụ tại Khánh Hòa và các tỉnh Nam Trung bộ.

Khi biết đường dây của Phan Thanh Hữu bị triệt phá ở Vĩnh Long, Viễn tiếp tục điều tàu Khánh Hòa 03 bơm xăng bán cho các đầu nậu ở cảng Bắc Vân Phong. Đến tháng 4/2021, Viễn biết chuyên án đang mở rộng điều tra nên cho bơm 1,2 triệu lít xăng còn lại sang tàu Pacific Ocean trả cho chủ hàng ở Singapore.

Từ tháng 2 đến tháng 4/2021, nhóm Viễn, Đức và Cường đã buôn lậu 3 chuyến tương đương 5,7 triệu lít, trị giá gần 98 tỷ đồng.

Đường dây của Hữu, Viễn và đồng phạm đã buôn lậu hơn 204 triệu lít xăng, trị giá gần 2.900 tỷ đồng.

Đầu năm 2021, hơn 500 cảnh sát ập vào ụ nổi giữa sông Hậu bắt quả tang nhiều người đang pha chế, sang chiết xăng giả. Cùng lúc, 13 địa điểm khác ở Đồng Nai, TP, Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu… cũng bị kiểm tra.

Liên quan tới vụ án, Ngô Văn Thụy (58 tuổi, cựu cán bộ Cục điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan) bị đề nghị truy tố tội Nhận hối lộ.

Ngoài hối lộ cho Ngô Văn Thụy, Hữu và đồng phạm còn hối lộ cho một số quân nhân thuộc cảnh sát biển, bộ đội biên phòng.

Đường dây sách giả

liên quan đến cục phó quản lý thị trường

Một đường dây in ấn, gia công, tiêu thụ gần 3 triệu cuốn sách giả gồm sách giáo khoa và sách tham khảo giả từ lớp 1 đến lớp 12, được coi lớn nhất từ trước tới nay.

Hơn 20 người bị khởi tố thêm liên quan đến vụ án sách giả xảy ra tại Công ty Sản xuất và thương mại Phú Hưng Phát, Công ty In và văn hóa truyền thông Hà Nội, Tổng cục Quản lý thị trường, Cục Quản lý thị trường Hà Nội và các đơn vị liên quan.

Những người bị khởi tố gồm nhiều giám đốc công ty và chủ nhà sách như: Văn Thị Hiền (chủ nhà sách Hiền Long), Đỗ Văn Được (chủ Shop Bống & Bin), Phan Thị Thanh Thoan (giáo viên), Đỗ Đức Tiến (chủ Công ty In và thương mại dịch vụ Long Phát), Lục Văn Quán (giám đốc Công ty In và thương mại Hoài Đức), Nguyễn Ngọc Phương (giám đốc Công ty Thuận Phát), Hoàng Kim Oanh (chủ nhà sách Oanh); Phan Thị Ngọc Hoàn (chủ nhà sách Oanh Hoàn)…

Những kẻ trên đã giúp sức cho người chủ mưu, cầm đầu là Cao Thị Minh Thuận (giám đốc Công ty Phú Hưng Phát, chủ nhà sách Minh Thuận) trong việc sản xuất, buôn bán hàng giả hoặc mua sách giả với số lượng đặc biệt lớn để bán thu lời.

Trước đó, ông Trần Hùng – cựu kiểm soát viên chính, cục phó Cục Quản lý thị trường tổ trưởng Tổ 1444 Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương), cũng đã bị khởi tố, tạm giam vì ‘bảo kê’ cho đường dây 3,2 triệu quyển sách giả.

Trong vụ án này, Nguyễn Duy Hải bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “môi giới hối lộ”. Hải không giữ chức vụ gì trong cơ quan nhà nước nhưng lại có mối liên hệ với các cán bộ Quản lý thị trường. Hải chính là người kết nối nơi sản xuất sách giả với những người này để được xử nhẹ khi bị phát giác.

Ngoài ông Trần Hùng, một số cán bộ cũng bị bắt như Phạm Ngọc Hải, Thành Thị Đông Phương – nguyên kiểm soát viên Đội Quản lý thị trường số 17, nay là kiểm soát viên Đội Quản lý thị trường số 14.

Nhiều người khác cũng bị khởi tố gồm: Cao Thị Minh Thuận (42 tuổi, giám đốc Công ty thương mại và sản xuất Phú Hưng Phát, chủ các nhà sách Minh Thuận), Hoàng Mạnh Chiến (39 tuổi, giám đốc Công ty cổ phần In và văn hóa truyền thông Hà Nội), Nguyễn Mạnh Hà (49 tuổi, phó giám đốc Công ty cổ phần In và văn hóa truyền thông Hà Nội)…

Hơn 2 năm trước, Cao Thị Minh Thuận, Hoàng Mạnh Chiến cùng đồng phạm thiết lập dây chuyền thu mua giấy, in ấn sách giáo khoa giả. Nhóm này sử dụng hàng chục địa điểm tại Hà Nội để làm hệ thống văn phòng, nhà xưởng, kho hàng dành cho việc in ấn, gia công, tập trung và phân phối sách giả đến nhiều nơi như Sơn La, Bắc Ninh, Bắc Giang, Nam Định, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,…

Ngày 9-7-2020, ông Trần Hùng trực tiếp chỉ đạo Đội Quản lý thị trường số 15 và 17 thuộc Cục Quản lý thị trường Hà Nội cùng lực lượng có thẩm quyền thuộc quận Hoàng Mai và NXB Giáo dục Việt Nam kiểm tra, phát hiện xưởng cất giấu hơn 27.000 sách giáo khoa giả do Công ty Phú Hưng Phát in ấn.

Trong thời gian giải quyết chuyện này, Nguyễn Duy Hải đã gặp để nhờ ông Hùng xử nhẹ đối với sai phạm của các cá nhân và doanh nghiệp liên quan. Sau đó, ông Hùng lợi dụng chức vụ, quyền hạn, không ra lệnh cấp dưới giải quyết, xử lý theo quy định pháp luật đối với 2 doanh nghiệp in và phân phối sách giả liên quan. Cho đến khi bị bắt, nhóm của Cao Thị Minh Thuận vẫn tiếp tục sản xuất, in ấn và tiêu thụ sách giả.

Giữa năm 2021, cơ quan điều tra bắt quả tang Hoàng Mạnh Chiến cùng chiếc xe tải tại một kho hàng ở P.Thịnh Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội. Trên xe có hơn 9.700 cuốn sách giáo khoa giả, dán tem giả của NXB Giáo dục Việt Nam. Cơ quan điều tra tạm giữ trên 2 triệu cuốn sách giáo khoa giả, 3 máy in, hơn 1,5 triệu tem giả và khoảng 20 tỷ đồng. Tính ra, đường dây này đã thu lợi gần 50 tỷ đồng.

Khám xét tại 19 địa điểm, 2 văn phòng công ty, xưởng in, xưởng gia công và 15 kho hàng nằm rải rác ở Hà Nội, cơ quan có thẩm quyền tạm giữ hơn 3,2 triệu cuốn sách giáo khoa giả các loại, 3 hệ thống dây chuyền máy in offset, nhiều máy gia công sách giả, hơn 1,5 triệu tem giả của Nhà xuất bản Giáo Dục và nhà xuất bản khác, 5 xe tải và nhiều máy móc, dụng cụ dùng để bốc xếp, vận chuyển sách, khoảng 20 tỉ đồng thu bất hợp pháp…

Kẻ gian còn tinh vi trong việc làm tem giả và kết nối với nhau thành đường dây qua nhiều khâu từ in ấn đến đóng gói, tiêu thụ nhằm khép kín việc sản xuất và tiêu thụ sách giả. Chính vì các công đoạn được chia nhỏ như thế nên đã gây khó khăn trong việc giải quyết nhóm này.

Phó đồn công an hầu tòa

vì cáo buộc lừa đảo

Tòa án Hà Nội xét xử Nguyễn Vũ Giang (39 tuổi, trú tại xã Văn Nhân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án này là hai người muốn xin cho con em vào ngành công an.

Nguyễn Vũ Giang là Phó Đồn trưởng Đồn Công an Văn Nhân (huyện Phú Xuyên, Hà Nội). Giang không thể xin học hay xin việc vào nghành Công an. Tuy nhiên, trong thời gian làm việc, Giang vẫn tự giới thiệu với nhiều người rằng mình có nhiều mối quen biết, có thể xin học vào các trường Công an và xin cho các trường hợp hết thời gian nghĩa vụ Công an được chuyển sang chuyên nghiệp, biên chế chính thức trong ngành Công an.

Tin Giang nói thật, một số người đã đưa tiền và hồ sơ để nhờ giúp. Thế nhưng sau khi nhận tiền, Giang không thực hiện lời hứa, cũng không trả lại tiền đã nhận.

Cụ thể, ông Nguyễn Văn H. (57 tuổi, ở Thường Tín, Hà Nội) có con trai là công an nghĩa vụ, vừa có quyết định xuất ngũ nên nhờ Giang xin cho quay lại, biên chế trong ngành công an. Giang nói sẽ xin cho con ông H. vào học tại trường Trung cấp công an hoặc chuyên nghiệp biên chế trong ngành công an với giá 650 triệu đồng.

Tin tưởng, ông H. đã đưa số tiền trên cho Giang. Tuy nhiên sau khi nhận tiền, Giang không xin được việc như đã cam kết, cũng không trả lại tiền cho người bị hại.

Ngoài ra, cuối tháng 10-2017, ông Nguyễn Văn H. nhờ Giang xin cho con trai là công an nghĩa vụ được vào biên chế trong ngành với chi phí 650 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Giang.

Tương tự ông H, bà Lê Thị Đ. (55 tuổi, ở Ba Vì, Hà Nội) đã nhờ anh Nguyễn Đức Đ. (là người nhà bà Đ.) xin cho con trai được vào ngành công an sau khi kết thúc thời gian nghĩa vụ. Vốn là bạn học tại Học viện Cảnh sát nhân dân nên anh D đã nhờ Giang giúp với chi phí 520 triệu đồng.

Tổng số tiền mà Nguyễn Vũ Giang đã nhận từ ông D. và ông H. là gần 1,2 tỉ đồng. Sau khi phát hiện ra mình bị lừa, ông H. và bà Đ. đã làm đơn tố cáo. Giang đã trả lại một phần, còn lại chiếm đoạt 580 triệu đồng.

Theo lời khai của Giang, sau khi nhận tiền của người bị hại, Giang đã chuyển cho một người tên Đỗ Tuấn Anh là giảng viên tại Học viện Cảnh sát để nhờ người này giúp “chạy việc”. Nhưng sau đó Giang không liên lạc được với người này và cũng không được trả lại tiền.

Tuấn Anh được triệu tập đến làm việc để làm rõ, nhưng người này đã bỏ trốn. Cơ quan điều tra cũng đã ra lệnh truy nã do Tuấn Anh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong một vụ án khác.

San Hà (tổng hợp)