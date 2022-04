Việt Nam có nguy cơ thiếu điện từ tháng 4 trở đi, do thiếu than

Tình hình cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang có nhiều khó khăn và thiết hụt lớn so với hợp đồng cung cấp than đã ký, nguy cơ thiếu điện đang hiện hữu.

EVN cho truyền thông Nhà nước VN hay thông tin trên trong thông báo phát đi ngày 30/3 liên quan đến việc cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện.

Theo EVN, hiện hàng loạt các nhà máy nhiệt điện như Nghi Sơn 1, Vũng Áng 1, Vĩnh Tân 2, Duyên Hải 1 chỉ đủ vận hành một tổ máy ở mức 60 đến 70% công suất. Riêng nhà máy Hải Phòng chỉ vận hành một trong bốn tổ máy do thiếu than.

Lượng than tính đến hết tháng 3/2022, EVN chỉ cung cấp được 4,49 triệu tấn trên tổng 5,58 triệu tấn theo hợp đồng đã ký, nghĩa là lượng than thiếu hụt lên đến 1,36 triệu tấn.

Trong thông báo, EVN xác nhận toàn hệ thống điện quốc gia thiết hụt tới hơn 3.000 MW nhiệt điện than do thiếu than cho sản xuất điện.

EVN qua đó cho biết nguy cơ thiếu than dẫn đến thiếu điện từ tháng 4 trở đi là rất lớn.

Trong khi đó, thời điểm nắng nóng cao điểm của mùa khô năm 2022 sắp tới nên việc sản xuất điện từ nhiên liệu than đóng một vai trò hết sức quan trọng để đảm bảo cung cấp điện tại khu vực miền Bắc.

Năm 2021, Việt Nam đã nhập khoảng 38 triệu tấn than, trị giá hơn 4 tỷ USD, giảm 35% về lượng nhưng tăng gần 10% về trị giá. Trong đó, Indonesia là thị trường nhập cảng than lớn nhất của Việt Nam với hơn 14 triệu tấn than, tương đương hơn 41% lượng than nhập cảng trong nước. Trung Quốc là thị trường nhập cảng lớn hai, và cuối cùng là Nga. Năm ngoái, theo Tổng cục Thống kê VN, Việt Nam đã chi 3,6 triệu USD để mua than từ Nga, chiếm 9,9% lượng than nhập cảng.