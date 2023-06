Việt Nam lạm dụng điều luật để kết tội người kêu gọi đổi mới

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế (Human Rights Watch – HRW) hôm 5/6 lên tiếng kêu gọi Chính phủ Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho thầy giáo Đặng Đăng Phước, người bị đưa ra toà vào ngày 6/6 với cáo buộc “Tuyên truyền chống Nhà nước” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Trong thông cáo báo chí, ông Phil Robertson – Phó giám đốc Phân ban Châu Á của HRW, được trích lời nói rằng: “Chính phủ Việt Nam đang tận dụng điều luật lạm dụng và quá rộng để kết tội những người kêu gọi đổi mới”.

Thầy giáo dạy nhạc Đặng Đăng Phước, 60 tuổi, đang là giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk khi ông bị bắt vào ngày 8/9/2022. Ông thường xuyên sử dụng tài khoản mạng xã hội để bình luận về những vấn đề về xã hội, chính trị và môi trường, ủng hộ những người yếu thế bao gồm cả những dân oan mất đất và những người Thượng. Vì lý do này, thày giáo Đặng Đăng Phước viết rằng ông “cất tiếng nói để giúp làm giảm những bất công trong xã hội”.

Thầy giáo Đặng Đăng Phước cũng là người tham gia ký các thỉnh nguyện thư kêu gọi dân chủ, bầu cử tự do, bãi bỏ Điều 4 Hiến pháp cho phép Đảng Cộng sản độc quyền lãnh đạo đất nước. Ông cũng công khai phản đối Luật An ninh mạng năm 2018 vốn bị quốc tế chỉ trích là được dùng để đàn áp tự do internet tại Việt Nam.

Theo kết luận điều tra của Công an Đắk Lắk, ông Phước bị cho là “có hành vi viết hoặc tải từ mạng Internet nhiều bài viết có nội dung không khách quan, không đúng sự thật; vu khống, xúc phạm, bôi nhọ uy tín, danh dự Nhà nước, phỉ báng chính quyền nhân dân… gây kích động, hoang mang trong nhân dân, gây mất trật tự, an toàn xã hội.”

Nếu bị kết án tù, thày giáo Đặng Đặng Phước có thể phải đối mặt với án tù cao nhất lên đến 12 năm.