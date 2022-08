Việt Nam và Anh đối thoại về di cư và xuất nhập cảnh

Đối thoại Di cư & Xuất Nhập cảnh Việt Nam – Anh Quốc lần thứ nhất diễn ra tại Hà Nội ngày 15/8/2022.

Đại sứ quán Anh được truyền thông Nhà nước Việt Nam dẫn lại trong cùng ngày cho biết mục tiêu của đối thoại do Quốc vụ Khanh Bộ Nội vụ Anh Matthew Rycroft và Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam Lương Tam Quang đồng chủ trì nhằm cải thiện hợp tác giữa hai phía về vấn đề di cư. Bốn vấn đề được cho là ‘trụ cột’ trong lĩnh vực này được hai phía thảo luận là truyền thông về xuất nhập cảnh và di cư an toàn; vấn đề hồi hương; vấn đề giả mạo giấy tờ & chính sách mới về xuất nhập cảnh; vấn đề phòng/chống mua bán người.

Tình trạng người Việt nhập lậu vào Anh nổi lên qua vụ 39 nạn nhân chết trong thùng lạnh xe container ở Essex, Anh Quốc hồi tháng 10/2019; và hiện nay là vụ cháy nhà kho ở Oldham, Manchester với một nạn nhân được xác định là người Việt và ba nạn nhân người Việt khác đang tiếp tục được xác định qua phân tích dấu vân tay.

Anh quốc là điểm đến hấp dẫn của nhiều người Việt Nam tìm đường vào Châu Âu để kiếm việc làm. Nhiều người trong số họ phải trả một khoản tiền rất lớn cho bọn buôn người để được đưa lậu vào Anh. Công việc chủ yếu của họ khi bị đưa vào Anh là trồng cần sa, làm móng hoặc phục vụ trong công nghiệp tình dục.