Vladimir Putin: người giàu nhất hành tinh

New York: Khi nhắc đến những nhà tỷ phú giàu nhất thế giới, người ta phải nghĩ ngay đến Elon Musk, chủ nhân của hãng làm xe hơi Tesla và công ty thám hiểm vũ trụ với số tài sản ước lượng lên đến 223 tỷ Mỹ kim, theo như tạp chí Forbes loan báo.

Tuy nhiên có thể mọi người không biết là có một người giàu hơn Elon Musk nhưng không ai biết, mà tài sản của người bí mật này lên đến 263 tỷ Mỹ kim.

Người giàu kín tiếng đó chính là nhà độc tài Vladimir Putin.

Tài sản của Putin được bí mật chia cho các thân nhân của ông nắm giữ.

Theo tin của đài CNN thì cứ 1 đồng rúp được lưu hành trên thị trường tài chánh Nga, thì một nửa của đồng rúp đó đã vào tay Putin.

Một căn biệt thư xa hoa lộng lẫy nằm trên ngọn đồi nhìn ra Biển Đen là biệt thự của Putin.

Căn biệt thự rộng 190 ngàn bộ vuông (17,500 mét vuông) là do các tay tài phiệt Nga được Putin ưu đãi cho làm giầu, đã bỏ tiền ra xây cho Putin.

Căn biệt thự đó cũng là biểu hiệu của một thể chế tham nhũng cực kỳ và ở ngay chóp bu ở nước Nga.

Căn biệt thự có hội trường, có sân chơi hockey dưới tầng hầm, có bến cảng riêng..

Khu vực có căn biệt thự của Putin là khu vực cấm phi cơ hay tàu bè vào ra.

Ngoài ra Putin còn làm chủ một siêu du thuyền trị giá trên 100 triệu Mỹ kim.

Tiền bạc mà Putin thâu vào được chuyển giao cho nhiều người thân của ông ta như những người tình, những người bạn thân của Putin thời còn đi học, những người con chung cũng như riêng…

Số tiền khổng lồ của Putin đã được giữ trong các trương mục ở nước ngoài và bí mật.

Những nhà cửa của Putin mà theo đài CNN gồm những chúng cư đắt tiền ở Monaco, những biệt thự ở British Virgin Islands…



Trong hôm thứ sáu ngày 18 tháng 3, các giới chức an ninh Hoa Kỳ đang mở cuộc điều tra tìm xem chủ nhân của chiếc siêu du thuyền , the Scheherazade, có phải là Putin?

Chiếc du thuyền này hiện đậu ở bến của thành phố Marina di Carrara của Ý Đại Lợi, trị giá 700 triệu Mỹ kim mà theo những nguồn tin thân cận thì chủ nhân của chiếc du thuyền này là Putin theo như tin của báo New York Times?

Theo báo Dailymail thì tài sản của Putin ước lượng 200 tỷ Bảng Anh ( 263 tỷ Mỹ kim ) là ông ta như thế là người giầu nhất thế giới.