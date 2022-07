Vòm nóng bao phủ nước Mỹ

Denver: Theo những tin tức loan báo trong ngày chúa nhật 10 tháng 7, thì có ít nhất 10 kỷ lục về nóng đã bị phá vỡ ở nhiều thành phố miền tây nam Hoa Kỳ và miền trung nước Mỹ, khi những “vòm nóng” ( heat dome) đang bao phủ Hoa Kỳ.

Nhiều thành phố ở các tiểu bang Colorado, Texas, Oklahoma và Arkansas đã có những kỷ lục về nóng bị phá vỡ.

Trái đất ngày một nóng và mùa hè năm nay đã nóng hơng những mùa hè của những năm trước đó.

Theo ông Joseph Bauer, khí tượng gia của the Accuweather thì vòm nóng đã bao phủ nước Mỹ từ tuần trước và còn có thể kéo dài cho đến tuần sau nữa và sẽ duy trì tình trạng nóng bức ở miền tây Hoa Kỳ.

Khí tượng gia Bauer cũng nói là mùa hè năm nay cực kỳ nóng.

Những nơi mà nhiệt độ lên đến mức kỷ lục trong ngày 10 tháng 7:

– Nhiệt độ ở phi trường Denver lên đến 97 độ F ( 36 độ C)

-Nhiệt độ ở thành phố Austin, tiểu bang Texas lên đến 106 độ F ( 41 độ C)

-Nhiệt độ ở thành phố Waco, tiểu bang Texas lên đến 108 độ F .

-Nhiệt độ ở phi trường Riverside, tiểu bang Oklahoma lên đến 105 độ F.

Theo cơ quan khí tượng Accuweather thì vòm nóng sẽ di chuyển dần về miền tây nước Mỹ và trong những ngày tới sẽ đến các tiểu bang miền tây như Arizona, Nevada, Utah..

Những người có nguy cơ thiệt mạng vì sóng nóng là những người trên 65 tuổi, những trẻ dưới 2 tuổi và những người có bệnh nan y..

Cách ngăn ngừa sóng nóng là người ta nên uống nhiều nước, tránh những hoạt động ngoài trời nếu có thể được, cũng như sử dụng hệ thống máy điều hòa không khí.

Những người mà trong nhà không có máy điều hòa không khí, thì trong những ngày có sóng nóng, họ nên đến thư viện, vào các thương xá.. những nơi có máy điều hòa không khí.

Trong những ngày có sóng nóng, người ta cũng nên xem chừng những thú vật nuôi trong nhà: phải cho chúng uống nước và tránh đem chúng ra ngoài nắng..