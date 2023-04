Vụ Brad Pitt xây nhà từ thiện “dỏm” vẫn chưa có hồi kết

Siêu bão Katrina (năm 2005) từng ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân Mỹ, trong đó có vùng New Orleans. Trước tình cảnh khó khăn nhiều gia đình, hai năm sau ngày bão đổ bộ, Brad Pitt lập quỹ Make It Right, quyên góp được 26,8 triệu USD. Anh dùng số tiền này xây dựng hơn 100 căn nhà cho người dân ổn định cuộc sống.

Nhưng chỉ sau vài năm, các ngôi nhà xuống cấp nặng, hư hỏng mái, ẩm dột thậm chí đổ nát. Đến 2018, người dân đồng loạt tố cáo Brad Pitt và quỹ của anh đã có những gian dối trong xây dựng…

Đứng trước những lời đấu tố với bằng chứng xác thực và vụ kiện đòi đền bù thiệt hại, quỹ Make It Right của Brad Pitt buộc phải chi trả 20,5 triệu USD. Số tiền này dùng để sửa chữa các căn nhà từng xây thuộc dự án ban đầu.

Vì nằm ngoài khả năng chi trả của quỹ Make It Right, nên vào tháng 8/2022, tổ chức Global Green đã nhận bảo lãnh số tiền này. Tuy nhiên, cho đến nay, nhiều tháng sau đợt thương lượng, vụ này vẫn chưa kết thúc, khi Global Green có ý thoái thác, không tiếp tục chi trả thay quỹ của Brad Pitt.

Người đại diện phía Brad Pitt phủ nhận một số cáo buộc từ Global Green về việc anh không thiện chí hỗ trợ, hay những ồn ào cá nhân ảnh hưởng đến việc chung. Người này cho biết khi lập quỹ, Brad Pitt đã ủng hộ 6 triệu USD cho việc xây nhà, và làm hết vai trò của mình. Hiện cá nhân Brad Pitt và quỹ Make It Right chỉ mong tổ chức Global Green tôn trọng các cam kết đã từng đưa ra trước đây.