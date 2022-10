Vụ “chuyến bay giải cứu”: VN bắt chuyên viên Ban Đối ngoại Trung ương

Theo báo Tuổi trẻ trong nước, liên quan đến vụ “chuyến bay giải cứu”, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an VN đã khởi tố, bắt tạm giam bà Lê Thị Ngọc Anh – Chuyên viên Phòng nhà khách, Vụ Lễ tân, Ban đối ngoại Trung ương.

Bộ Công an VN cho biết, mở rộng điều tra vụ án Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố, ngày 27/10, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam hai bị can.

Ông Tào Đức Hiệp (46 tuổi) – nguyên Giám đốc Công ty TNHH du lịch dịch vụ công đoàn Đường sắt Việt Nam) bị khởi tố về tội Đưa hối lộ.

Bà Lê Thị Ngọc Anh (38 tuổi) – Chuyên viên Phòng nhà khách, Vụ Lễ tân, Ban đối ngoại Trung ương) – bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đây là diễn biến mới sau 8 tháng công an vào cuộc điều tra vụ án liên quan đến các chuyến bay giải cứu xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ GTVT, Văn phòng Chính phủ và các đơn vị liên quan. Hiện đã có 24 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam.

Theo Bộ Công an VN, chương trình “giải cứu” công dân Việt Nam mắc kẹt ở nước ngoài do dịch Covid-19 được thực hiện từ tháng 12/2020. Tổ công tác liên ngành (gồm 5 Bộ: Ngoại giao, Công an, GTVT, Y tế và Quốc phòng) đã tổ chức gần 2.000 chuyến trong thời gian đó.

Theo điều tra ban đầu, có những chuyến bay “giải cứu” thu lợi vài tỷ đồng. Số tiền tiêu cực, theo đó, có thể tới hàng chục tỷ đồng và hàng trăm ngàn đô.