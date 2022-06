Vụ linh mục bị giết ở Kon Tum: Kết luận giám định tâm thần thủ phạm ‘gây hoang mang’

Theo thông báo kết luận giám định mà cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Kon Tum gửi cho gia đình Linh mục Trần Ngọc Thanh và nhóm luật sư bảo vệ quyền lợi cho người bị hại, kết quả giám định sức khoẻ tâm thần của bị can Nguyễn Văn Kiên (sinh năm 1989) là “Trước, trong, sau khi thực hiện hành vi phạm tội và hiện tại bị can Nguyễn Văn Kiên bị bệnh: Rối loạn hoang tưởng dai dẳng, giai đoạn hoang tưởng chi phối”.

Cơ quan giám định đề nghị “áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc” đối với Nguyễn Văn Kiên.

Vào ngày 29/1/2022, trong lúc đang giải tội cho giáo dân tại , Giáo họ Sa Loong, thuộc Giáo xứ Đăk Mốt, Giáo phận Kon Tum, Linh mục Trần Ngọc Thanh (41 tuổi) đã bị Nguyễn Văn Kiên tấn công bằng cách dùng dao chém nhiều nhát vào đầu. Mặc dù được được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng LM. Thanh đã không qua khỏi. Ông qua đời vào buổi tối cùng ngày.

Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc, một thành viên trong nhóm luật sư bảo vệ quyền lợi cho phía người bị hại, nói rằng ông và gia đình “bất ngờ” khi nhận được kết luận giám định. “Vì nếu mất khả năng như vậy thì phải có những biểu hiện khác hơn như từng đi chữa trị, có những biểu hiện của người không còn khả năng điều khiển hành vi như là không biết việc mình làm. Còn đằng này, bị can vẫn điều khiển xe gắn máy từ nhà đến nơi, rồi gửi xe, rồi ra tay hành động, trước đó còn rình rập. Sau khi xảy ra vụ án và hình ảnh đưa lên truyền thông thì anh ta cũng trả lời đã giết người…”.

Gia đình LM. Trần Ngọc Thanh hôm 31/5 đã gửi đơn yêu cầu trưng cầu giám định tâm thần lại đối với Nguyễn Văn Kiên tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Hà Nội và không đồng ý áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc đối với bị can.

Vụ sát hại dã man linh mục Trần Ngọc Thanh đã gây chấn động và phẫn uất đối với nhiều người, đặc biệt là cộng đồng giáo dân Công giáo. Nhiều người đã đưa ra dự đoán ngay sau khi sự việc xảy ra rằng vụ án có lẽ sẽ lại “chìm xuồng” và thủ phạm sẽ lại “bị tâm thần” giống như vụ Linh mục Trần Quang Truyền (70 tuổi) bị đâm trước đó vào tháng 4/2021. Bị cáo Trần Trọng Ca, người đã đâm LM. Truyền và một giáo dân sau đó đốt nhà thờ, mặc dù đã bị công an bắt giam để điều tra về hành vi giết người nhưng vụ án cuối cùng cũng không đi đến đâu vì cơ quan chức năng cho rằng Ca có biểu hiện tái phát bệnh tâm thần khi gây án.

Tình trạng các giáo sĩ, mục sư, chức sắc, tín đồ các tôn giáo bị đàn áp, tấn công, sát hại tại Việt Nam đang trở thành một hiện tượng đáng báo động. Tổ chức BPSOS (Uỷ ban Cứu người Vượt biển) tại Hoa Kỳ vào tháng 4/2022 đã đưa ra cảnh báo quốc tế về tình trạng “kích động hận thù” nhắm vào vào các tôn giáo tại Việt Nam, đồng thời thành lập khẩn cấp toán công tác để theo dõi diễn tiến, viết báo cáo và vận động quốc tế lên tiếng về tình trạng này, ngay sau khi xảy ra vụ sát hại LM. Trần Ngọc Thanh.