Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Công an ngưng tiếp nhận tố giác “loạn luân và lừa đảo”

Theo báo chí trong nước, lãnh đạo Công an tỉnh Long an vào chiều ngày 26/7 cho biết ngưng tiếp nhận tố giác loạn luân và lừa đảo đối với Tịnh thất Bồng Lai trong khi chờ kết quả liên quan và sẽ điều tra tiếp nếu đủ chứng cứ.

Lý do mà Cơ quan An ninh Điều tra tỉnh Long An nêu ra vì nhận nhiều đơn thư tố giác liên quan nên phải thận trọng và tách ra nhiều nội dung khác nhau để điều tra. Đối với tố giác ‘loạn luân’, cơ quan này đang chờ thêm kết quả về xét nghiệm, phân tích gen di truyền…Nếu đúng nội dung tố giác, kết hợp với chứng cứ thì sẽ phục hồi điều tra; còn không thì ngưng theo quy định của Bộ Luật Tố tụng Hình sự hiện hành.

Vào ngày 21/7, sau hai ngày xét xử, Tòa án huyện Đức Hòa tỉnh Long An tuyên hơn 23 năm tù giam đối với sáu thành viên của Tịnh thất Bồng Lai với cáo buộc “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Mức án mà sáu thành viên của cơ sở tu tại gia này phải nhận gồm năm năm tù đối với ông Lê Tùng Vân, ba năm đối với bà Cao Thị Cúc, ông Lê Thanh Hoàn Nguyên nhận mức án bốn năm, ông Lê Thanh Nhất Nguyên chịu bản án bốn năm, ông Lê Thanh Trùng Dương bốn năm, và Lê Thanh Nhị Nguyên 3.5 năm.

Một trong những bằng chứng mà phía Viện kiểm sát dùng để buộc tội các thành viên của Tịnh thất Bồng Lai đó là các video được đăng tải trên mạng xã hội, trong đó có một video chứa nội dung phản bác ông Thích Nhật Từ, một tu sĩ thuộc Giáo hội Phật Giáo Việt Nam.

Cũng chính vì video trên mà ông Thích Nhật Từ đã kiện Tịnh thất Bồng Lai là xúc phạm cá nhân ông nói riêng, và xúc phạm Phật Giáo nói chung.

Trước khi các thành viên Tịnh thất Bồng Lai bị truy tố theo Điều 331, báo chí Nhà nước Việt Nam trích thông tin từ công an cho biết họ nhận được đơn tố giác ông Lê Tùng Vân loạn luân và lừa đảo nhưng cho đến giờ vẫn chưa có chứng cứ nào được đưa ra liên quan đến các cáo buộc này.