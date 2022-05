Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Người thứ sáu bị khởi tố

Theo báo chí trong nước, hôm 27/5, công an tỉnh Long An tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi, ngụ tại ấp Lập Thành, xã Hoà Khánh Tây, huyện Đức Hoà) với cáo buộc “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 của Bộ luật Hình sự. Vụ bắt giữ được tiến hành chỉ hai tuần sau khi bà Cao Thị Cúc, chủ căn nhà nơi Tịnh thất Bồng Lai tọa lạc, bị bắt.

Ông Lê Thanh Nhị Nguyên là người thứ sáu của cơ sở tu tại gia này bị khởi tố với cùng một tội danh. Năm người bị khởi tố trước đó gồm: bà Cao Thị Cúc (60 tuổi) và các ông Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), và Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi). Trong số này chỉ có ông Lê Tùng Vân được tại ngoại do tuổi cao nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Sau khi ba người của Tịnh thất Bồng Lai bị bắt giữ, ông Lê Thanh Nhị Nguyên là người thường phổ biến thông tin trên YouTube, quay video về các chú tiểu và thông báo mỗi khi có tin tức mới về vụ án Tịnh thất Bồng Lai.

Hôm 25/5 mạng báo Dân Trí cho biết, đại diện của Công an tỉnh Long An bác bỏ thông tin về quan hệ huyết thống giữa các bị can trong vụ án Tịnh thất Bồng Lai như nhiều kênh thông tin trên mạng xã hội ở VN đã loan tải, nói rằng tin tức ba bị can Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên và Lê Thanh Trùng Dương khai tại cơ quan điều tra là con ruột của ông Lê Tùng Vân là không chính xác.

Công an tỉnh cũng nói bốn người đang bị tạm giam này và cả ông Lê Tùng Vân có dấu hiệu bất hợp tác với cơ quan điều tra trong việc làm rõ những sai phạm tại tịnh thất.

Tuy nhiên, ông Đào Kim Lân – một trong nhóm năm luật sư bào chữa cho những người trong tịnh thất hôm 25/5 nói trên kênh YouTube Nhật Ký Luật Sư rằng các thân chủ ông chỉ thực hiện quyền im lặng và yêu cầu có sự hiện diện của luật sư trong các cuộc hỏi cung.

Ông Lân cũng phàn nàn việc cấp phép bào chữa cho nhóm năm luật sư bảo vệ cho cơ sở tu tại gia bị chậm trễ.