Vũ trụ điện ảnh Marvel giai đoạn 5 và 6

Trong giai đoạn 5 và 6 của Marvel, từ đầu năm 2023 đến năm 2025, sẽ có 15 phim. Phim cuối cùng là “Avengers: Secret Wars” có thể đi theo chiều hướng hủy diệt đa vũ trụ và tái khởi động mọi thứ.

Hôm 23/7, tại sự kiện Comic-Con ở San Diego (Mỹ), ông Kevin Feige – chủ tịch Marvel – công bố các phim thuộc giai đoạn 5 và 6 của vũ trụ điện ảnh Marvel. Giai đoạn 4 sẽ kết lại với “Black Panther: Wakanda Forever” vào tháng 11 năm nay.

Giai đoạn 5 diễn ra từ năm 2023 đến năm 2024, có 12 phim gồm: 6 phim điện ảnh là Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Guardians of the Galaxy Vol. 3, The Marvels, Blade, Captain America: New World Order, Thunderbolts; 6 series trực tuyến là What If…? mùa 2, Secret Invasion, Echo, Loki mùa 2, Ironheart, Agatha: Coven of Chaos.

Giai đoạn 6 diễn ra từ năm 2024 đến năm 2025, gồm 3 phim: Fantastic Four, Avengers: The Kang Dynasty, Avengers: Secret Wars.

Đáng chú ý là 2 phim mới của loạt Avengers. Đến tận cuối giai đoạn 6, vũ trụ điện ảnh Marvel mới đưa binh đoàn báo thù trở lại trong 2 phim Avengers: The Kang Dynasty và Avengers: Secret Wars.

Cái tên The Kang Dynasty nói lên tất cả: nhân vật phản diện sẽ là Kang, kẻ chiếm Trái đất khiến binh đoàn Avengers phải ra tay ngăn chặn nhưng phải trả giá rất đắt.

Phần tiếp theo đó, Secret Wars, là tên một sự kiện quan trọng trong truyện tranh Marvel, một thảm họa thiên nhiên kết thúc bằng sự hủy diệt hoàn toàn và sự tái tạo không thể tránh khỏi của đa vũ trụ Marvel.

Nếu lên phim, sự kiện này quan trọng không kém vụ tấn công của Thanos trong Infinity Wars và Endgame.

Như vậy, Secret Wars sẽ là bước ngoặt trọng đại bởi suốt nhiều giai đoạn, câu chuyện trong vũ trụ điện ảnh Marvel có tính tiếp nối chứ không hề tái khởi động liên tục như ở vũ trụ điện ảnh DC.

Đến hiện tại, những siêu anh hùng còn sống trong vũ trụ điện ảnh Marvel là Thor, Doctor Strange, Scarlet Witch, Bruce Banner, nhóm Guardians of the Galaxy, Ant-Man, Wasp, Spider-Man, Captain America mới, Bucky Barnes, Captain Marvel, Shang-Chi, Shuri, Hawkeye, Yelena Belova và các Eternals. Có lẽ, tất cả sẽ có mặt trong trận chiến cuối cùng.

Đó là chưa kể đến các siêu anh hùng chỉ xuất hiện trong series trực tuyến, gồm Ms. Marvel, Kate Bishop, She-Hulk, Moon Knight…