Vua Charles đệ tam lên ngôi

London: Trong hôm thứ bảy ngày 10 tháng 9, vua Charles đệ tam chính thức lên ngôi tại cung điện St James ở thành phố London, đánh dấu cho một triều đại mới của hoàng gia Anh.

Lễ tấn phong của vua Charles đệ tam cũng được trực tiếp truyền hình.

Hoàng thái tử Charles đã trở thành vua sau khi nữ hoàng Elizabeth đệ nhị qua đời.

Và vào ngày chúa nhật 11 tháng 9, hàng ngàn người tụ tập trên các đường dẫn đến cung điện Buckingham chào đón vua Charles đệ tam và hoàng hậu Camilla đến cung điện.

Trong khi đó linh cữu của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đã được đưa tới nhà thờ Westminster Abbey để làm lễ an táng. Lễ An táng của nữ hoàng Anh sẽ kéo dài trong vòng 11 ngày.

Vua Charles đệ tam không những được tấn phong làm vua của nước Anh mà còn là vua trên danh nghĩa của các quốc gia trong khối Thịnh Vượng Chung ( the Commonwealth) gồm cả Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan, Canada…

Vua Charles đệ tam năm nay 73 tuổi là vị vua nước Anh lớn tuổi nhất lên ngôi. Nữ Hoàng Elizabeth đệ nhị lên ngôi khi bà mới có 26 tuổi.

Vua Charles đệ tam cũng phong cho người con trai trưởng Williams là hoàng thái tử Wales và cô con dâu Kate là công chúa Wales. Những chức vụ trước đây của vua Charles và công nương Diana.

Trong hôm thứ bảy vào thời điểm có lễ tấn phong vua Charles, có nghi lễ bắn súng đại bác chào mừng ở công viên Hyde, ở Tower of London và ỡ nhiều địa điểm quân sự trên toàn nước Anh.

Có những party ăn mừng ngoài đường phố của khu tài chánh trong thành phố London .

Trong những cuộc tranh tài thể thao diễn ra ở nước Anh trong những ngày cuối tuần, người ta thay vì hát bài ” God save the Queen” thì đã đổi thành ” God save the King”: một triều đại mới của hoàng gia Anh bắt đầu!