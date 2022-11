Warner Bros có thể làm thêm Harry Potter nếu JK Rowling đồng ý

Ông chủ của Warner Bros. Discovery, David Zaslav muốn thực hiện thêm nhiều phim về Harry Potter trong tương lai, nhưng chỉ khi nào JK Rowling đồng ý.

Zaslav, 62 tuổi, đã sáp nhập Warner Bros., AT & T và Discovery để tạo ra Warner Bros. Discovery vào tháng 4 năm 2022.

Kể từ đó, Zaslav đã cắt giảm một nhân vật gây tranh cãi – Warner Bros. Discovery ngưng sản xuất phim “Batgirl” của DC khi nó sắp hoàn thành.

Ngoài việc sở hữu “Lord of the Rings” và “Game of Thrones”, Warner Bros. cũng sở hữu Harry Potter.

Theo tin của Variety, ông Zaslav nói trong dịp công bố thu nhập quý 3 với giới truyền thông: “Chúng tôi đã không thực hiện phim Harry Potter nào trong gần 15 năm. Chúng tôi sẽ làm một phim khác nếu chúng tôi có thể làm điều gì đó với JK Rowling về Harry Potter trong tương lai”.

Phần phim cuối cùng về Harry Potter, The Deathly Hallows Part 2 (Bảo bối Tử thần Phần 2), được phát hành vào năm 2011 và thu về hơn 1 tỉ bảng Anh trên toàn thế giới. Phim chiếm vị trí đứng đầu tại phòng vé Vương quốc Anh trong bốn tuần. Vào thời điểm đó, 8 phần phim Harry Potter được phát hành từ năm 2001 đến năm 2011 đã thu về tổng cộng 6,9 tỉ bảng Anh (7,7 tỉ Mỹ kim) trên toàn thế giới.

11 năm sau khi thưởng thức phần phim cuối ngoài rạp, khán giả ái mộ Harry Potter sẽ được gặp lại cậu bé phù thủy trong 3 phần phim thứ 4, 5 và 6 gồm: “Harry Potter and the Goblet of Fire”, “Harry Potter and the Order of the Poenix” cùng “Harry Potter and the Half-Blood Prince” sẽ lần lượt ra rạp vào các ngày 4/11, 18/11 và 2/12.

Ba phần phim thứ 4, 5 và 6 của Harry Potter sẽ đến với khán giả ở định dạng kỹ thuật số, mang đến trải nghiệm điện ảnh tuyệt vời hơn rất nhiều thời điểm phim ra rạp lần đầu tiên. Harry Potter nối dài trào lưu trở lại rạp chiếu của những series phim ăn khách từng làm mưa làm gió các rạp chiếu một thời với phiên bản nâng cấp. Trước đó, Avatar và loạt phim Chúa nhẫn cũng đã được công chiếu trở lại với định dạng mới.

(Theo Metro.co.uk)