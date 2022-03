WHO chính thức bác bỏ vaccine của Medicago do liên hệ với kỹ nghệ thuốc lá

Vaccine Covid-19 đầu tiên do Medicago sản xuất tại Canada đã bị Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) bác bỏ do có liên hệ với gã khổng lồ thuốc lá Philip Morris

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Medicago, Takashi Nagao cho biết: “Chúng tôi biết rằng WHO đã cập nhật tình trạng vaccine của Medicago thành ‘không được chấp nhận’. Chúng tôi đã nhận được email cho biết quyết định sơ bộ của WHO và thông báo cho chúng tôi rằng thông tin liên lạc chính thức nêu rõ các chi tiết sẽ được thực hiện tiếp theo”.

“Khi chúng tôi nhận được thông tin này, chúng tôi sẽ xem xét tính hợp lý và tiếp tục thảo luận về các bước tiếp theo với các đối tác và cổ đông của chúng tôi”.

“Chúng tôi hiểu rằng quyết định này có liên quan đến cổ đông thiểu số của Medicago chứ không phải hồ sơ về tính an toàn và hiệu quả đã được chứng minh của vaccine Covid-19 của chúng tôi. Covifenz đã được Bộ Y tế Canada phê duyệt vào ngày 24/2/2022 ”.

Philip Morris, công ty thuốc lá lớn nhất thế giới, sở hữu 1/3 cổ phần của Medicago có trụ sở tại Québec. Chính phủ Canada đã đầu tư 173 triệu đô-la vào Medicago để hi vọng tạo ra một loại vaccine Covid-19 khả dụng.

Vaccine ngừa Covid-19 của Medicago – có tên Covifenz – là loại vaccine gốc thực vật đầu tiên trên thế giới được phép sử dụng cho con người và cũng là mũi thuốc tiêm đầu tiên của Canada được phê duyệt trong hơn 20 năm qua.

Bộ Y tế Canada đã chấp thuận vaccine này cho những người từ 18 đến 64 tuổi sau khi các thử nghiệm lâm sàng cho thấy tỷ lệ 71% trong việc bảo vệ những người tham gia thử nghiệm chống lại Covid-19. Mũi tiêm cũng có hiệu quả 100% chống lại bệnh nặng do Covid-19 gây ra.

Trước đây, trong một cuộc họp báo vào ngày 16/3, Tiến sĩ Mariangela Simao, phụ tá tổng giám đốc của WHO cho biết “rất có thể” vaccine của Medicago sẽ không được bật đèn xanh để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.

Bà nói: “Do các mối liên hệ của nó – thuộc sở hữu một phần của công ty thuốc lá Philip Morris International – nên quá trình duyệt xét được tạm dừng vì WHO và LHQ có chính sách rất nghiêm ngặt về việc tham gia vào các kỹ nghệ thuốc lá và vũ khí. Vì vậy, quá trình này đang bị tạm dừng”.

Canada, quốc gia chủ yếu sử dụng vaccine mRNA của Pfizer và Moderna, đã đạt được thỏa thuận 76 triệu liều vaccine Covifenz. Việc WHO từ chối sẽ khiến Canada không thể tài trợ vaccine Covifenz cho các quốc gia khác và hạn chế các khoản tài trợ của họ cho chương trình công bằng vaccine toàn cầu được gọi là COVAX.

Canada đã hứa tặng 200 triệu liều cho COVAX vào cuối năm nay, nhưng cho đến nay chỉ có 37 triệu liều AstraZeneca, Moderna và Johnson & Johnson được chuyển giao. Một cam kết tài chính hơn 500 triệu đô-la đã được hứa với COVAX để mua vaccine từ các nhà sản xuất khác.

Thiên Kim

(Theo GlobalNews)