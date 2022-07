WHO: đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nói rằng bệnh đậu mùa khỉ đang lây lan ở hơn 70 quốc gia là tình hình “bất thường” và cơ quan này đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu đối với bệnh đậu mùa khỉ.

Ngày 23/7, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ hiện nay là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu – mức báo động cao nhất mà cơ quan này có thể ban hành.

Ông Tedros nói: “Tôi quyết định tuyên bố đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ trên toàn cầu hiện nay là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng mà quốc tế lo ngại”.

Tổng giám đốc WHO mô tả bệnh đậu mùa khỉ là một mối đe dọa sức khỏe đang ngày càng gia tăng. Ông kêu gọi các chính phủ trên toàn thế giới tăng cường giám sát, truy vết, xét nghiệm và bảo đảm rằng những người có nguy cơ cao được tiếp cận với vaccine và thuốc kháng virus.

Quyết định nói trên có nghĩa là WHO giờ đây coi vụ bùng phát bệnh đậu mùa khỉ là mối đe dọa đủ lớn đối với sức khỏe toàn cầu và cần có một phản ứng quốc tế mang tính phối hợp để ngăn chặn dịch bệnh lây lan xa hơn và ngăn chặn nó leo thang thành đại dịch.

Trước đó, WHO đã triệu tập ủy ban khẩn cấp của họ để xác định mức độ đe dọa mà bệnh đậu mùa khỉ hiện đang gây ra cho cộng đồng quốc tế.

Tuy nhiên ông Tedros cũng nhận định mối đe dọa của bệnh đậu mùa khỉ hiện ở mức độ vừa phải trên toàn cầu, ngoại trừ ở châu Âu là mức cao. Ông nói: “Với những công cụ chúng ta có hiện nay, chúng ta có thể kiểm soát dịch bệnh bùng phát và ngăn chặn sự lây nhiễm”.

Trước nay, bệnh đậu mùa khỉ chủ yếu lưu hành ở Trung Phi và Tây Phi nhưng từ tháng 5 vừa qua, bệnh đã xuất hiện ở bên ngoài 2 khu vực này và bắt đầu lây lan nhanh.

Tính đến nay đã có hơn 15.000 ca được báo cáo mắc bệnh đậu mùa khỉ ở những nước trước đây không hề phát giác căn bệnh này. Ở Mỹ và châu Âu, phần lớn các ca lây nhiễm xảy ra ở nam giới có quan hệ tình dục đồng giới, mặc dù các giới chức y tế nhấn mạnh bất kỳ ai cũng có thể bị nhiễm loại virus này.

Theo các giới chức WHO, gần một nửa trong số những nước phát giác bệnh đậu mùa khỉ hiện nay đã bảo đảm khả năng tiếp cận vaccine ngừa căn bệnh này. u