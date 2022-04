WHO ra khuyến cáo về thuốc chữa Covid-19 của Pfizer

Tổ chức Y tế thế giới WHO hôm 22/4 “khuyến cáo mạnh mẽ” nên sử dụng thuốc chữa Covid-19 Paxlovid của Pfizer cho bệnh nhân có triệu chứng nhẹ kèm theo nguy cơ nhập viện cao.

Tuy nhiên, WHO “rất lo ngại” về tình trạng bất bình đẳng từng xảy ra đối với việc tiếp cận vaccine Covid-19 sẽ lần nữa khiến các nước thu nhập thấp và trung bình “bị đẩy xuống cuối bảng”.

Theo các chuyên gia của WHO cho biết trên chuyên san BMJ, việc kết hợp nirmatrelvir và ritonavir của hãng dược Mỹ là lựa chọn ưu việt trong điều trị những bệnh nhân Covid-19 chưa tiêm vaccine, người cao tuổi và người có miễn dịch kém.

Cũng với những bệnh nhân này, WHO “khuyến cáo có điều kiện” về việc nên sử dụng thuốc Remdesivirdo hãng Gilead của Mỹ sản xuất, dù trước đó WHO từng khuyến cáo không nên sử dụng.

Theo các chuyên gia của WHO, thuốc uống trị Covid-19 của Pfizer giúp ngăn chặn tình trạng nhập viện hiệu quả hơn “những thuốc thay thế hiện có, gây ít lo ngại hơn về những tác dụng bất lợi so với molnupiravir và dễ dùng hơn thuốc tiêm Remdesivir”.

Khuyến cáo mới dựa trên kết quả 2 thử nghiệm với gần 3.100 bệnh nhân, cho thấy Paxlovid giảm nguy cơ nhập viện đến 85%. Các thử nghiệm cũng cho thấy không có khác biệt lớn về tỷ lệ thiệt mạng và ít hoặc không có nguy cơ gây tác hại dẫn đến việc ngưng dùng thuốc.

Khuyến cáo áp dụng đối với người trên 18 tuổi, nhưng không áp dụng với phụ nữ có thai và nuôi con bằng sữa mẹ. Ngoài ra, khuyến cáo không áp dụng đối với bệnh nhân có nguy cơ thấp bị biến chứng, vì lợi ích sẽ không nhiều. Các chuyên gia của WHO từ chối đưa ra khuyến cáo đối với bệnh nhân nặng do thiếu dữ liệu.

WHO nhấn mạnh về những giới hạn của thuốc chữa Covid-19 như chỉ có thể dùng ở giai đoạn sớm của bệnh. Điều này có nghĩa là các bệnh nhân phải nhanh chóng có kết quả xét nghiệm và được kê toa, những điều đang gặp trở ngại tại các nước thu nhập thấp và trung bình.

Thuốc chữa Covid-19 có tiềm năng là bước tiến lớn nhằm chấm dứt đại dịch vì có thể dùng ở nhà thay vì ở bệnh viện. Bệnh nhân phải bắt đầu uống Paxlovid trong vòng 5 ngày sau khi có triệu chứng, và uống trong 5 ngày. Remdesivir có thể được dùng trong vòng 7 ngày sau khi có triệu chứng, nhưng được truyền tĩnh mạch trong 3 ngày.