WHO: Số ca chết xuống thấp, ngày kết thúc đại dịch Covid

Ngày 14/9, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết sự kết thúc của đại dịch Covid-19 đã ‘trong tầm mắt’ dù chúng ta vẫn chưa ở thời điểm đó.

Theo báo cáo của WHO, số ca thiệt mạng do Covid-19 trong tuần qua đã ở mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2020. Việc tiêm chủng và các phương pháp điều trị hiệu quả đã giúp giảm số ca bệnh nặng và thiệt mạng.

Theo thông tấn xã Reuters, đây là bình luận lạc quan nhất từ WHO kể từ khi cơ quan này tuyên bố Covid-19 là vấn đề y tế khẩn cấp và gọi đây là đại dịch vào tháng 3 năm 2020.

Cho đến nay, Covid-19, căn bệnh nổi lên ở Trung Quốc vào cuối năm 2019, đã khiến gần 6,5 triệu người thiệt mạng và 606 triệu người nhiễm trên thế giới. Dù tuyên bố lạc quan, ông Tedros cho biết các nước cần xem xét kỹ các chính sách phòng ngừa dịch bệnh và tăng cường chính sách này với Covid-19 và các loại virus khác trong tương lai.

Ông kêu gọi các nước nên phủ vaccine Covid-19 100% với nhóm có nguy cơ cao và tiếp tục xét nghiệm virus.

WHO cũng cảnh báo về khả năng xảy ra các đợt bùng phát Covid-19 trong tương lai do các dòng phụ của chủng Omicron hoặc các biến thể mới của virus. Theo WHO, các nước cần bảo đảm nguồn cung thiết bị y tế và nhân viên y tế đầy đủ.