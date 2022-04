Will Smith rời Học viện điện ảnh sau vụ tát tai Chris Rock

Nam tài tử Hollywood Will Smith rời học viện điện ảnh và cho biết anh sẽ chấp nhận mọi hậu quả về vụ tát tai Chris Rock ngay trên sân khấu lễ trao giải Oscar. Học viện điện ảnh đã bắt đầu các thủ tục kỷ luật đối với Smith.

Will Smith cuối tuần qua thông báo rằng anh từ chức khỏi học viện điện ảnh sau khi tát Chris Rock trong đêm trao giải Oscar 27/3. Smith nói thêm rằng anh sẽ chấp nhận bất kỳ hình phạt nào nữa mà tổ chức đưa ra.

Will Smith gọi hành động của mình là “gây sốc, đau đớn và không thể bào chữa được”. Tài tử vừa đạt tượng vàng Oscar với phim King Richard nói thêm: “Danh sách những người tôi đã làm tổn thương rất dài, bao gồm Chris Rock, gia đình anh ấy, nhiều bạn bè, những người tôi yêu quý, tất cả khách tại Oscar và khán giả toàn cầu.

Chris Rock không kiện Will Smith tội hành hung.

Việc từ chức được đưa ra hai ngày sau khi học viện điện ảnh bắt đầu các thủ tục kỷ luật đối với Will Smith do vi phạm các tiêu chuẩn hạnh kiểm.

Chủ tịch của học viện, David Rubin, cho biết đơn từ chức của Smith đã được chấp nhận nhưng các thủ tục kỷ luật sẽ tiếp tục diễn ra theo kế hoạch.

Sự việc Will Smith tát tai Chris Rock trở thành chủ đề được quan tâm nhất tại lễ trao giải Oscar 2022. Smith lên sân khấu đánh danh hài vì đùa giỡn kiểu đầu trọc (do chứng bệnh rụng tốc) của vợ anh.

Giải thưởng đêm 27/3 là lần đầu Will Smith đoạt Oscar. Trước đó, tài tử hai lần được đề cử với các phim Ali (2001) và The Pursuit of Happyness (2006).

Một số nhà sản xuất ở Hollywood cho biết sẽ ngừng hợp tác với Will Smith sau khi nghệ sĩ này đánh Chris Rock ở Oscar 2022.