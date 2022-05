Xác định danh tánh của kẻ giết người hàng loạt tại một nhà thờ Tin Lành của người Đài Loan ở California.

Laguna Woods, California: Kẻ sát nhân đã bắn người hàng loạt tại một nhà thờ Tin Lành của người Đài Loan ở thị trấn Laguna Woods, tiểu bang California, đã được cảnh sát công bố danh tánh.

Nghi can tên là David Chou năm nay 68 tuổi.

Nghi can đã xông vào nhà thờ Taiwanese Presbyterian ở Laguna Woods hôm chúa nhật ngày 15 tháng 5, xả súng bắn chết 1 người và bắn bị thương 5 người khác, trước khi hắn ta bị những bổn đạo trong nhà thờ khống chế.

Theo những tin tức loan báo thì ông Billy Chang, một cựu mục sư cũng có mặt trong nhà thờ vào thời điểm tên sát nhân xả súng giết người, và ngay khi súng hết đạn, tên sát nhân lắp thêm băng đạn mới vào thì ông Billy Chang đã dùng một cái ghế quật vào đầu tên sát nhân và những bổn đạo khác xông vào tước súng, bắt giữ tên này trước khi cảnh sát đến.

Theo cảnh sát viên Jeff Hallock của sở cảnh sát quận Cam thì những bổn đạo trong nhà thờ đã anh hùng và dũng cảm trong việc ngăn chận tên sát nhân giết thêm người. Tên sát nhân đã võ trang bằng 2 súng ngắn và nhiều băng đạn..

Thị trấn Laguna Woods là một thị trấn chỉ có khoảng 16 ngàn dân nằm trong quận Cam ở tiểu bang California.

Những tin tức cập nhật công bố trong ngày thứ ba 17 tháng 5 cho biết nguyên nhân của vụ bắn người này là có những xích mích giữa những người Mỹ gốc Đài Loan và những người Mỹ gốc Trung quốc.

Kẻ sát nhân David Chou là một người Mỹ gốc Trung quốc, đang làm nghề nhân viên an ninh tư đã lái xe từ nơi ông ta đang làm việc ở thành phố Las Vegas, xuống Cali để giết người.

Kẻ sát nhân đã bị giam giữ và tiền tại ngoại hầu tra lên đến 1 triệu Mỹ kim.