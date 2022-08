Xác định một loài vi rút mới ở Trung quốc

Bắc Kinh: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 10 tháng 8, thì các nhà khảo cứu đã xác định là một loài vi rút mới đã gây bệnh cho hàng chục người ở Trung quốc.

Loài virút này có tên là Langya henipavirus ( Lay V) lần đầu tiên đã xuất hiện ở các tỉnh Sơn Đông và Hà Nam từ cuối năm 2018, nhưng chỉ mới được các nhà khoa học xếp loại, phân loại vào tuần trước.

Loài vi rút Lay V lan truyền từ thú vật qua người và có trong 2 phần trăm những con dê nuôi trong các trại chăn nuôi và có trong 5 phần trăm những loài chó.

Các nhà khảo cứu Trung quốc, Úc Đại Lợi, Tân Gia Ba đã tường trình những nghiên cứu của họ trên bài đăng trong tạp chí y khoa The New England Journal of Medecin trong tuần trước.

Những bệnh nhân bị nhiễm vi rút Lay V có những triệu chứng là sốt, mệt mỏi, ho, biếng ăn và đau nhức bắp thịt.

Theo các nhà khảo cứu thì triệu chứng mà những người nhiễm vi rút Lay V đều có là sốt.

Theo giáo sư Wang Linfa của trường đại học y khoa Duke-NUS, và cũng là đồng tác giả của bản khảo cứu thì cho đến nay vẫn chưa có một người nào chết vì nhiễm LayV cho nên vi rút này vẫn chưa ở trong tình trạng đáng sợ như là covid.

Các nhà khoa học biết là loài vi rút Lay V truyền từ thú vật qua người, nhưng chưa biết rõ là con vi rút này có thể lây truyền từ người này qua người khác?

Các bác sĩ chuyên về bệnh truyền nhiễm đã từng lên tiếng báo động là với những khủng hoảng về thời tiết vì thay đổi môi trường, sẽ làm gia tăng những nguy hiểm cho việc lây truyền những vi rút từ thú vật qua người.