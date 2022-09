Xăng dầu xuống giá, thị trường chứng khoán suy sụp vì nguy cơ của cuộc suy thoái kinh tế

New York: Thị trường chứng khoán Bắc Mỹ liên tiếp sút giảm trong vòng 3 ngày, kể từ ngày thứ tư 21 tháng 9, khi quỹ dự trữ liên bang Mỹ cho gia tăng mức lãi suất căn bản thêm 0.75 phần trăm và ở mức 3.25 phần trăm.

Trong ngày thứ sáu 23 tháng 9, chỉ số SP/TSX của thị trường chứng khoán Toronto sút giảm 520 điểm và chỉ còn ở mức 18,480 điểm, sút giảm 16 phần trăm trong vòng 1 năm.

Chỉ số Dow Jones Kỹ Nghệ của thị trường chứng khoán New York sút giảm 486 điểm và còn ở mức 29,590 điểm: sút giảm 20 phần trăm.

Theo định nghĩa của các nhà tài chánh thì một khi chỉ số sút giảm trên 20 phần trăm, thì thị trường chứng khoán đó đã lâm vào thời kỳ suy thoái.

Trong khi đó giá dầu thô trên thị trường dầu khí thế giới sút giảm còn ở mức 79.43 Mỹ kim một thùng. Tưởng cũng nên nói thêm là giá dầu thô trong tháng 3 năm nay 2022, sau khi quân Nga xâm lăng Ukraine , đã lên đến 130 Mỹ kim một thùng.

Giá xăng ở Mỹ xuống còn $3.77 một gallon so với giá trên $5 một gallon trong tháng 3.

Giá xăng ở vùng đại thủ phủ Toronto trong ngày thứ sáu 23 tháng 9, đã xuống còn ở mức $1.40 một lít so với giá $2.15 một lít trong tháng 3.

Giá chứng khoán cũng như giá xăng dầu sút giảm mạnh, vì các nhà đầu tư lo sợ là ngân hàng trung ương Mỹ cho gia tăng mức lãi suất căn bản quá nhanh và quá lớn, sẽ khiến nền kinh tế đi vào vòng suy thoái?