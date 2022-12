Xăng xuống giá ở Hoa Kỳ và Canada

New York: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 28 tháng 11, giá xăng ở Hoa Kỳ đã xuống đến mức thấp nhất, kể từ tháng 2 năm nay, sau khi có những tin tức cho thấy là có những cuộc biểu tình của dân chúng ở nhiều thành phố Trung quốc, nhằm phản đối việc chính quyền xứ này cho cách ly cư dân vì đại dịch covid.

Những cuộc phong tỏa này đã gây những khó khăn cho việc phát triển nền kinh tế của Trung quốc.

Theo tổ chức AAA thì giá xăng trong ngày thứ hai 28 tháng 11 ở Hoa Kỳ đã xuống còn ở mức trung bình là $3.61 một gallon: đây là giá xăng thấp nhất ở Hoa Kỳ kể từ tháng 2 năm nay 2022, khi có cuộc xâm lăng của quân Nga vào Ukraine.

Giá xăng ở Mỹ đã lên đến đỉnh ở mức 5 Mỹ kim một gallon vào tháng 6 năm nay.

Tuy nhiên với giá $3.61 một gallon, giá xăng vẫn còn cao hơn 20 phần trăm, so với giá xăng ở Mỹ trong thời tiền đại dịch covid.

Giá một thùng dầu thô trên thị trường dầu khí New York, trong ngày thứ hai 28 tháng 11, đã xuống còn ở mức 77 Mỹ kim một thùng.

Nơi có giá xăng rẻ nhất nước Mỹ trong ngày thứ hai, là ở tiểu bang Texas, khi giá xăng xuống còn ở mức $2.95 một gallon.

Giá xăng ở vùng đại thủ phủ Toronto cũng sút giảm: trong ngày thứ hai 28 tháng 11, giá xăng ở thành phố Toronto xuống còn $1.44 một lít, so với giá $1.80 một lít vào ngày đầu tháng 11 này.

Giá xăng sút giảm giúp cho những người phải đi du lịch, về thăm nhà trong những ngày mùa lễ Giáng Sinh sắp đến.