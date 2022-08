Xe hơi cũ của công nương Diana, bán đấu giá $850,000

London, Anh quốc: Trong cuộc đấu giá xe diễn ra tại trường đua xe hơi Silverstone ở thành phố London, Anh quốc, chiếc xe hơi Ford Escort RS Turbo Series 1, từng do công nương Diana lái, đã được bán đấu giá với giá 724,500 bảng Anh ( 851 ngàn Mỹ kim)

Theo tin của cơ quan đấu giá thì chiếc xe Ford Escort này chỉ mới chạy gần 25 ngàn dặm và công nương Diana đã lái trong những năm từ 1985 cho đến 1988.

Loại xe RS Turbo Series 1 thường sơn màu trắng, nhưng hoàng gia Anh đã yêu cầu công ty Ford sơn màu đen cho chiếc xe này của công nương Diana, vì lý do an ninh.

Tuần tới đầu tháng 9 năm nay 2022, là ngày kỷ niệm 25 năm ngày công nương Diana tử nạn xe hơi, khi công nương mới có 36 tuổi.

Chiếc xe limousine chở công nương Diana đã bị đụng tại đường hầm trong thành phố Paris, khi người tài xế gia tăng tốc độ, tìm cách tránh khỏi sự săn đuổi của những người hành nghề chụp hình kiếm ăn ( paparazzi), đuổi theo xe của công nương Diana bằng những xe mô tô.